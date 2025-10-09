Oura Ring 4 inaugura nova era dos wearables com integração de teste de sangue

Uma nova versão do Oura Ring 4, anel inteligente da Oura Health Oy, empresa finlandesa de tecnologia, chega ao mercado com recursos ainda mais avançados que os das gerações anteriores. A principal novidade é a Health Panels, funcionalidade que permite a integração de testes sanguíneos ao app da marca.

Com design sofisticado, o lançamento — que custa US$ 499 — é produzido em zircônia, material resistente e elegante, e propõe uma fusão entre moda e saúde. Recentemente, a companhia concluiu uma rodada de financiamento Série E, levantando US$ 875 milhões e elevando sua avaliação de mercado para cerca de US$ 10,9 bilhões.

O novo recurso de exame de sangue se soma ao monitoramento de sono, atividade física, frequência cardíaca, temperatura corporal e níveis de oxigênio no sangue, além da integração entre dados laboratoriais e análises diárias realizadas pelo aplicativo.

Health Panels chega a partir de US$ 99

A Health Panels estará disponível a partir de US$ 99 para usuários de 18 a 64 anos. O serviço oferece acesso a mais de 50 biomarcadores sanguíneos. Os resultados — que incluem indicadores como colesterol e glicose — são sincronizados automaticamente com o painel de saúde do anel, permitindo comparações com as métricas coletadas pelo dispositivo.

Apesar da novidade, o Oura Ring 4 não realiza a coleta de sangue diretamente pelo anel. Os usuários agendam o exame por meio do aplicativo e fazem a coleta em laboratórios parceiros da marca. Os resultados são então sincronizados com o painel de saúde da Oura, ampliando a análise combinada de dados clínicos e métricas corporais. Por enquanto, o serviço está restrito a algumas regiões dos Estados Unidos.

Usuários de versões anteriores do Oura não precisam se preocupar em perder dados ao trocar de modelo. A empresa também lançou o Multi-Ring Support, que permite sincronizar múltiplos anéis em uma única conta. A novidade, inicialmente exclusiva para iOS, será expandida para Android nos próximos meses.

Design aprimorado e hipoalergênico

Feito em zircônio hipoalergênica e resistente a riscos, o Oura Ring 4 reforça a proposta de unir estética e funcionalidade. O novo modelo chega com quatro opções de cores — Midnight (preto), Tide (verde menta), Petal (rosa suave) e Cloud (branco) — em contraste com as versões anteriores, disponíveis apenas em tons metálicos como prata, dourado, rose gold e preto.

Para aumentar a durabilidade, as cores agora são fundidas diretamente no material, evitando descasque. Cada anel acompanha uma flanela de polimento, que ajuda a preservar o brilho e a durabilidade do acessório.

Junto ao lançamento, a Oura apresentou ainda um estojo de carregamento portátil, com capacidade para cinco recargas completas e tempo total de carregamento de 90 minutos. O acessório é vendido separadamente por US$ 99.

Com o novo modelo, a Oura reforça seu posicionamento no mercado de wearables de saúde, que se torna cada vez mais competitivo.