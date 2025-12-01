Casual

Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é preso novamente no Irã

Entrevistado pela Casual EXAME para a edição de novembro, diretor relatou a vivência com a censura e o impacto do cárcere em suas obras; essa é a terceira vez que o cineasta é detido pelo regime iraniano

Jafar Panahi: cineasta é preso mais uma vez pelo governo do Irã (Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18h41.

O cineasta iraniano Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025 com o filme Foi Apenas Um Acidente, foi condenado à prisão por um ano e proibido de viajar para o exterior por um período de dois anos.

As informações foram obtidas pela AFP nesta segunda-feira, 1 º. A agência conversou diretamente com o advogado do cineasta, Mostafa Nili. Ele anunciou que entrará com um recurso contra a sentença. Panahi foi acusado de realizar atividades de propaganda contra o regime

Foi Apenas Um Acidente é o representante da França na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. Impedido de concorrer pelo Irã, por ter sido filmado clandestinamente, foi adotado pelo país europeu como co-produção.

Memórias do cárcere

Essa é a terceira detenção do cineasta pelo governo iraniano. Na primeira passagem pela prisão, em 2010, foram três meses de detenção. Na segunda, em 2022, foram sete. A vivência no cárcere é relatada em Foi Apenas um Acidente, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 4.

“Quando você trabalha com cinema social e sua essência é humana, você se concentra no caminho para passar uma mensagem. Não queria dar nem falsa esperança e nem falso desespero com esse filme” disse o diretor à Casual EXAME na passagem que fez por São Paulo para a 49ª Mostra Internacional de Cinema. “A proposta não era expor a violência na prática, mas compô-la com uma visão esperançosa de que as coisas podem ser mais otimistas.”

A shortlist para o Oscar de Melhor Filme Internacional será anunciada no dia 16 de dezembro de 2025. A lista final dos indicados será revelada em 22 de janeiro de 2026 e a cerimônia do Oscar marcada para o 15 de março de 2026.

