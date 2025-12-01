'O Agente Secreto' sai sem prêmios do Gotham Awards; veja vencedores

Os vencedores do Gotham Awards 2025, em Nova York (EUA) foram anunciados nesta segunda-feira, 1º. O Brasil esteve entre os indicados a Melhor Roteiro Original, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Atuação, para Wagner Moura, por O Agente Secreto, mas saiu da cerimônia sem prêmios.
Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, levou a estatueta de Melhor Roteiro Original. O vencedor de Melhor Atuação foi para Sopé Dìrísù, protagonista do longa-metragem A Sombra do Meu Pai.
O evento é um dos primeiros da temporada de premiações de filmes de 2025 para o cinema independente. Acontece pouco antes do anúncio da shortlist do Oscar de 2026, que será revelada no dia 16 de dezembro.
Wagner Moura participou da cerimônia e apresentou o vencedor do prêmio de Melhor Diretor Revelação, ao lado da atriz Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria.
Veja a lista completa de vencedores do Gotham Awards
Os vencedores estão grifados em vermelho.
Melhor Filme
- Bugonia
- East of Wall
- Toque Familiar
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Lurker
- Uma Batalha Após a Outra
- Sorry, Baby
- O Testamento de Ann Lee
- Sonhos de Trem
Melhor Filme Internacional
- Foi Apenas um Acidente
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Resurrection
- O Som da Queda
Melhor Documentário
- 2000 Metros para Andriivka
- BLKNWS: Terms & Conditions
- Meus Amigos Indesejáveis: Parte I – Último Ar em Moscou
- A Vizinha Perfeita
- Coloque o Coração na Palma da Mão e Caminhe
Melhor Diretor
- Mary Bronstein – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
- Kelly Reichardt – The Mastermind
- Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
- Oliver Laxe – Sirât
Diretor Revelação
- Constance Tsang – Blue Sun Palace
- Carson Lund – Eephus
- Sarah Friedland – Toque Familiar
- Akinola Davies Jr. – A Sombra do Meu Pai
- Harris Dickinson – Urchin
Melhor Roteiro Original
- O Agente Secreto
- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Foi Apenas um Acidente
- Sorry, Baby
- O Som da Queda
Melhor Roteiro Adaptado
- No Other Choice
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
- Preparação para a Próxima Vida
- Sonhos de Trem
Melhor Performance de Protagonista (Categoria de Atuação — gênero neutro)
- Wagner Moura – O Agente Secreto
- Jessie Buckley – Hamnet
- Lee Byung-hun – No Other Choice
- Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Sopé Dìrísù – A Sombra do Meu Pai
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Jennifer Lawrence – Morra, Amor
- Josh O’Connor – The Mastermind
- Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
- Tessa Thompson – Hedda
Melhor Performance Coadjuvante
- Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
- Indya Moore – Pai Mãe Irmã Irmão
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Andrew Scott – Blue Moon
- Alexander Skarsgård – Pillion
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
- Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Performance Revelação
- A$AP Rocky – Highest 2 Lowest
- Sebiye Behtiyar – Preparação para a Próxima Vida
- Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
- Abou Sangaré – História de Souleymane
- Tonatiuh – O Beijo da Mulher-Aranha