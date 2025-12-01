'O Agente Secreto' sai sem prêmios do Gotham Awards; veja vencedores

Os vencedores do Gotham Awards 2025, em Nova York (EUA) foram anunciados nesta segunda-feira, 1º. O Brasil esteve entre os indicados a Melhor Roteiro Original, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Atuação, para Wagner Moura, por O Agente Secreto, mas saiu da cerimônia sem prêmios.

Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, levou a estatueta de Melhor Roteiro Original. O vencedor de Melhor Atuação foi para Sopé Dìrísù, protagonista do longa-metragem A Sombra do Meu Pai.

O evento é um dos primeiros da temporada de premiações de filmes de 2025 para o cinema independente. Acontece pouco antes do anúncio da shortlist do Oscar de 2026, que será revelada no dia 16 de dezembro.

Wagner Moura participou da cerimônia e apresentou o vencedor do prêmio de Melhor Diretor Revelação, ao lado da atriz Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria.

Veja a lista completa de vencedores do Gotham Awards

Os vencedores estão grifados em vermelho.

Melhor Filme

Bugonia

East of Wall

Toque Familiar

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Lurker

Uma Batalha Após a Outra

Sorry, Baby

O Testamento de Ann Lee

Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente

No Other Choice

Nouvelle Vague

Resurrection

O Som da Queda

Melhor Documentário

2000 Metros para Andriivka

BLKNWS: Terms & Conditions

Meus Amigos Indesejáveis: Parte I – Último Ar em Moscou

A Vizinha Perfeita

Coloque o Coração na Palma da Mão e Caminhe

Melhor Diretor

Mary Bronstein – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente

Kelly Reichardt – The Mastermind

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra

Oliver Laxe – Sirât

Diretor Revelação

Constance Tsang – Blue Sun Palace

Carson Lund – Eephus

Sarah Friedland – Toque Familiar

Akinola Davies Jr. – A Sombra do Meu Pai

Harris Dickinson – Urchin

Melhor Roteiro Original

O Agente Secreto

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Foi Apenas um Acidente

Sorry, Baby

O Som da Queda

Melhor Roteiro Adaptado

No Other Choice

Uma Batalha Após a Outra

Pillion

Preparação para a Próxima Vida

Sonhos de Trem

Melhor Performance de Protagonista (Categoria de Atuação — gênero neutro)

Wagner Moura – O Agente Secreto

Jessie Buckley – Hamnet

Lee Byung-hun – No Other Choice

Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Sopé Dìrísù – A Sombra do Meu Pai

Ethan Hawke – Blue Moon

Jennifer Lawrence – Morra, Amor

Josh O’Connor – The Mastermind

Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee

Tessa Thompson – Hedda

Melhor Performance Coadjuvante

Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi – Frankenstein

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental

Indya Moore – Pai Mãe Irmã Irmão

Wunmi Mosaku – Pecadores

Adam Sandler – Jay Kelly

Andrew Scott – Blue Moon

Alexander Skarsgård – Pillion

Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Performance Revelação