'O Agente Secreto' sai sem prêmios do Gotham Awards; veja vencedores

Produção de Kleber Mendonça Filho concorria às estatuetas de Melhor Roteiro Original e Melhor Atuação

Gotham Awards: Brasil sai sem prêmios (Dia Dipasupil/WireImage)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 23h26.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 23h49.

Os vencedores do Gotham Awards 2025, em Nova York (EUA) foram anunciados nesta segunda-feira, 1º. O Brasil esteve entre os indicados a Melhor Roteiro Original, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Atuação, para Wagner Moura, por O Agente Secretomas saiu da cerimônia sem prêmios.

Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, levou a estatueta de Melhor Roteiro Original. O vencedor de Melhor Atuação foi para Sopé Dìrísù, protagonista do longa-metragem A Sombra do Meu Pai. 

O evento é um dos primeiros da temporada de premiações de filmes de 2025 para o cinema independente. Acontece pouco antes do anúncio da shortlist do Oscar de 2026, que será revelada no dia 16 de dezembro.

Wagner Moura participou da cerimônia e apresentou o vencedor do prêmio de Melhor Diretor Revelação, ao lado da atriz Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria.

Veja a lista completa de vencedores do Gotham Awards

Os vencedores estão grifados em vermelho.

Melhor Filme

  • Bugonia
  • East of Wall
  • Toque Familiar
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Lurker
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Sorry, Baby
  • O Testamento de Ann Lee
  • Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

  • Foi Apenas um Acidente
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Resurrection
  • O Som da Queda

Melhor Documentário

  • 2000 Metros para Andriivka
  • BLKNWS: Terms & Conditions
  • Meus Amigos Indesejáveis: Parte I – Último Ar em Moscou
  • A Vizinha Perfeita
  • Coloque o Coração na Palma da Mão e Caminhe

Melhor Diretor

  • Mary Bronstein – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
  • Kelly Reichardt – The Mastermind
  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Oliver Laxe – Sirât

Diretor Revelação

  • Constance Tsang – Blue Sun Palace
  • Carson Lund – Eephus
  • Sarah Friedland – Toque Familiar
  • Akinola Davies Jr. – A Sombra do Meu Pai
  • Harris Dickinson – Urchin

Melhor Roteiro Original

  • O Agente Secreto
  • Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Foi Apenas um Acidente
  • Sorry, Baby
  • O Som da Queda

Melhor Roteiro Adaptado

  • No Other Choice
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion
  • Preparação para a Próxima Vida
  • Sonhos de Trem

Melhor Performance de Protagonista (Categoria de Atuação — gênero neutro)

  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Lee Byung-hun – No Other Choice
  • Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Sopé Dìrísù – A Sombra do Meu Pai
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Jennifer Lawrence – Morra, Amor
  • Josh O’Connor – The Mastermind
  • Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
  • Tessa Thompson – Hedda

Melhor Performance Coadjuvante

  • Benicio Del Toro – Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Indya Moore – Pai Mãe Irmã Irmão
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Andrew Scott – Blue Moon
  • Alexander Skarsgård – Pillion
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
  • Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Performance Revelação

  • A$AP Rocky – Highest 2 Lowest
  • Sebiye Behtiyar – Preparação para a Próxima Vida
  • Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
  • Abou Sangaré – História de Souleymane
  • Tonatiuh – O Beijo da Mulher-Aranha
