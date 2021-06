Erick Jacquin se revolta com McDonalds: 'eles não são profissionais'

O chefe de cozinha Erick Jacquin viveu seu próprio "Pesadelo na Cozinha" no último final de semana. Em um vídeo publicado no Instagram, o francês que ficou nacionalmente conhecido por apresentar o "Masterchef" desabafou sobre um pedido feito via delivery na rede de fastfood McDonalds: "eles não são profissionais", disse.

No Instagram, o vídeo já tem mais de meio milhão de visualizações e pouco mais de 100 mil curtidas.

Segundo Jacquin, o motivo de seu descontentamento com o pedido foi a forma como os produtos foram entregues (daqueles que realmente chegaram). "Acabei de fazer um pedido para entregar na minha casa desse lugar que é muito conhecido, o fast-food mais conhecido do mundo", disse Jacquin.

"O sanduíche veio colado com o sorvete: sanduíche frio e sorvete derretido. Os Nuggets com molho nem vieram, não foram entregues", reclamou o chef francês. "Se quisesse sorvete derretido, pegava um milk-shake", disse.

Segundo Jacquin, o McDonalds ofereceu a ele um voucher de desconto para os próximos pedidos, mas "não vai ter próxima vez", bradou.