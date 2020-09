Já pediu drinque pelo delivery? A Diageo quer te convencer a aderir à moda

Para equilibrar as contas durante a quarentena, inúmeros bares resolveram apostar numa saída que parecia fadada ao fracasso – o delivery de coquetéis. Mas não é que estabelecimentos como o Astor, na Vila Madalena, sustentam que a estratégia foi mais que acertada? A casa criou uma carta com cinco coquetéis clássicos que são enviados em garrafinhas de plástico — os acompanhamentos, como a laranja e a cereja amarena espetada no palito, ganham uma embalagem própria. Os coquetéis despachados: old fashioned, negroni, dry martini, boulevardier e manhattan. São a prova de que já dá para comprar praticamente tudo sem sair de casa.

O kit criado para o moscow mule, o coquetel da espuminha O kit criado para o moscow mule, o coquetel da espuminha

Maior fabricante de destilados do mundo, a Diageo não só incentivou a tendência como resolveu mergulhar nela de cabeça. Dona de marcas como o uísque Johnnie Walker, o gim Tanqueray e a vodca Ketel One, ela acaba de lançar o que ganhou o nome de TheBar.Box. Tratam-se de kits com destilados do grupo e todos os insumos para o preparo de coquetéis clássicos. O dedicado ao gim-tônica junta uma garrafa de Tanqueray London Dry, oito latinhas de água tônica, dois limões sicilianos e oito packs com especiarias, de anis estrelado a hibisco e pimenta rosa. É o suficiente para preparar oito drinques. O kit custa 229 reais e ainda inclui duas taças de vidro da Tanqueray e o passo a passo da receita.

Para quem prefere o mesmo drinque com o gim Tanqueray Nº TEN, mais sofisticado, o preço sobe para 339 reais. O kit criado para o moscow mule, o coquetel da espuminha, custa 199 reais. E o de highball, com Johnnie Walker Black Label, é despachado pelo mesmo valor. Já a caixa para os fãs do drinque penicilin sai a 229 reais (todos incluem copos apropriados). Criou-se, ainda, um kit que reúne uma garrafa de Johnnie Walker Blue Label com gravação personalizada e dois copos de cristal. Custa 1.050 reais. Os kits estão à venda no e-commerce da Diageo, o TheBar, e são entregues na cidade de São Paulo em até três horas. É só fazer seu pedido de quinta a sábado e até as 19h; depois desse horário, só no dia seguinte, até as 14h.