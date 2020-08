Agora dá para beber um drinque Moscow Mule em cápsula

Depois da febre no Brasil de drinques como gim tônica e o Aperol spritz, em tempos recentes o moscow mule foi o centro das atenções. O drinque leva ginger beer, vodka e limão e costuma ser servido em uma caneca de cobre. A procura pelo moscow mule gerou inclusive o fenômeno das “mulerias”, bares especializados só nesse coquetel. Um deles foi o Mule Mule Muleria, em São Paulo.

De olho nessa tendência, a B.blend, join-venture entre Ambev e Whirpool que oferece bebidas em cápsulas (que devem ser usadas com a máquina B.blend, claro, que prepara as bebidas) acaba de lançar a sua cápsula alcoólica de moscow mule.

A marca lançada em 2015 conta com mais de 30 tipos de cápsulas atualmente. Algumas já eram para preparar drinques alcoólicos, como Orange Spritz, Skol Beats Senses e gim tônica. Outras são de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sucos e chás.

A cápsula traz um preparado vodca, limão e aroma de gengibre com notas cítricas e herbais.

O lançamento acontece hoje (5) e as novas cápsulas poderão ser encontradas a partir das 13h no e-commerce.

A B.blend, que prepara a abertura de uma nova loja no Shopping Eldorado, em São Paulo, registrou 40% de aumento no volume comercializado de cápsulas no bimestre março/abril, na comparação com janeiro/fevereiro de 2020. Além disso, o espaço de tempo entre a recompra das bebidas diminuiu 25%, o que significa que os clientes, que estão passando mais tempo em casa, estão consumindo o produto mais rapidamente.

25% dos compradores mensais de bebidas da B.blend adquirem as cápsulas de drinks alcoólicos.