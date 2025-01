Ranking das companhias aéreas mais seguras do mundo para voar em 2025

O site especializado em segurança de companhias aéreas e produtos AirlineRatings.com divulgou a lista atualizada com as empresas mais seguras do mundo para voar em 2025. No total, foram avaliadas 380 companhias aéreas ao redor do globo, e nenhuma empresa brasileira apareceu entre as mais bem classificadas. O destaque ficou para a Air New Zealand, da Nova Zelândia, que conquistou o primeiro lugar.

De acordo com Sharon Petersen, CEO do AirlineRatings.com, o ranking é definido com base em diversos critérios, incluindo:

Incidentes graves nos últimos dois anos;

Idade e tamanho da frota;

Certificações internacionais;

Habilidades e treinamento das equipes de pilotos e tripulantes.

Outro fator importante é como as companhias gerenciam incidentes. Segundo Sharon, "a experiência dos pilotos e da tripulação muitas vezes determina se um evento permanece um simples incidente ou se transforma em uma tragédia".

A liderança no ranking de 2025 foi uma disputa apertada entre a Air New Zealand e a Qantas, da Austrália, com apenas 1,50 pontos de diferença separando as duas empresas. Petersen destaca que ambas as companhias aéreas mantêm os mais altos padrões de segurança e treinamento de pilotos, mas a frota mais jovem da Air New Zealand garantiu sua vitória.

“No terceiro lugar, tivemos um empate triplo”, diz Sharon Petersen. “Isso aconteceu porque simplesmente não conseguimos diferenciar essas companhias aéreas. Desde a idade da frota, habilidade do piloto, práticas de segurança, tamanho da frota até o número de incidentes, as pontuações foram idênticas.”

Apesar da ausência de empresas brasileiras no ranking das mais seguras do mundo, especialistas apontam que as companhias nacionais continuam a manter altos padrões de segurança, ainda que não tenham atingido os critérios de destaque globais avaliados pelo AirlineRatings.com.

As 25 companhias aéreas mais seguras do mundo

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates (empate triplo) Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines