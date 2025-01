Destinos internacionais têm queda no preço das passagens; veja oportunidades para 2025

Caso você planeje uma viagem internacional em 2025, pode estar com sorte. Dados recentes da empresa de rastreamento de voos Hopper mostram que os preços das passagens aéreas para viagens de longa distância estão mais baixos do que no ano passado. Voos entre os Estados Unidos e a Ásia, por exemplo, apresentam uma redução média de 11%, custando cerca de US$ 1.087 (R$ 6.629). Já os voos para a Europa estão 6% mais baratos, com tarifas médias de US$ 754 (R$ 4.599). As informações são da CNBC.

Outros destinos internacionais seguem essa tendência. Passagens para a América do Sul custam, em média, US$ 685 (R$ 4.178), representando uma queda de 4%. No entanto, voos para o México e América Central subiram 9%, chegando a US$ 469 (R$ 2.863). Destinos na África e no Oriente Médio, por sua vez, mantiveram os preços estáveis em comparação a 2024.

Enquanto isso, o cenário é diferente para voos domésticos nos Estados Unidos. Com o aumento da demanda e atrasos nas entregas de aeronaves pela Boeing e Airbus, os preços das passagens nacionais estão subindo.

Mais oferta e menos demanda reprimida

Os preços mais baixos em voos internacionais refletem a expansão da capacidade das companhias aéreas para destinos populares. A oferta de voos para a Ásia cresceu 6% em relação ao ano passado, ajudando a reduzir os preços. O mesmo ocorre na Europa, onde as tarifas no final de 2024 foram as mais baixas dos últimos anos.

Segundo Scott Keyes, fundador do aplicativo de viagens Going (antigo Scott’s Cheap Flights), a demanda reprimida que impulsionou os preços nos anos pós-pandemia já não é um fator significativo. Além disso, taxas de câmbio favoráveis para quem utiliza o dólar americano têm atraído ainda mais turistas para destinos como Japão.

Dados do governo japonês indicam que o número de visitantes internacionais no país cresceu quase 50% nos primeiros 11 meses de 2024, totalizando 33,4 milhões de pessoas. Cidades japonesas como Tóquio, Sapporo e Osaka lideram o aumento de buscas por voos, segundo o site de pesquisa Kayak.

Caribe e luxo em alta

No Caribe, destinos como Dominica, Barbados e St. Lucia também estão mais acessíveis. Passagens para essas ilhas apresentam quedas de até 21% em relação ao ano passado.

Além disso, os viajantes estão demonstrando maior interesse em voar de classe executiva. Segundo o Kayak, as buscas por passagens nesta categoria, que frequentemente custam valores de quatro dígitos, subiram 19% em 2025. Companhias aéreas como Delta têm capitalizado nessa tendência, ajustando seus serviços para atender a esse público premium.

Com preços mais baixos e uma oferta crescente de voos para destinos internacionais, 2025 pode ser o ano ideal para explorar o mundo. Desde os templos históricos do Japão até as praias paradisíacas do Caribe, as opções estão mais acessíveis para quem planeja uma viagem. Por outro lado, para voos domésticos nos Estados Unidos, os viajantes devem estar preparados para custos mais altos.