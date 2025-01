Os 52 melhores lugares do mundo para viajar em 2025, segundo o 'New York Times'

O jornal dos Estados Unidos The New York Times revelou sua lista dos 52 melhores destinos do mundo para visitar em 2025, destacando locais que prometem experiências culturais, históricas e naturais inesquecíveis. O ranking é feito anualmente e nesta edição nenhum ponto turístico brasileiro está entre os selecionados.

Em primeiro lugar está o que o jornal chama de 'Inglaterra de Jane Austen', que celebra os 250 anos de nascimento da autora com eventos em Hampshire, sua terra natal, além de atividades em Bath e Winchester. Os fãs podem explorar locais icônicos relacionados à escritora, como Jane Austen’s House e a Catedral de Winchester, onde ela está sepultada.

O segundo lugar é ocupado pelas lendárias Ilhas Galápagos, no Equador, reconhecidas por sua biodiversidade única e importância histórica para a ciência. As paisagens intocadas e a vida selvagem exótica continuam a atrair turistas em busca de conexão com a natureza. Em terceiro, aparecem os museus de Nova York, nos Estados Unidos, como o MoMA, que encanta com exposições de arte e cultura de alcance global.

Na sequência está Assam, na Índia, uma região rica em tradições, com templos históricos e as mundialmente famosas plantações de chá. Além disso, a vida selvagem em parques nacionais como Kaziranga atrai amantes da natureza. O quinto lugar da lista é da Tailândia de 'White Lotus', que se tornou ainda mais popular com a série. O destino encanta com suas praias paradisíacas, resorts de luxo e uma rica herança cultural.

Esses cinco primeiros destinos são apenas o começo de uma lista repleta de lugares extraordinários. Da Groenlândia às Montanhas Dolomitas, na Itália, e de Sidney, na Austrália, ao Vale do Nangma, no Paquistão, a seleção do 'New York Times' combina locais icônicos e joias escondidas. Cada destino é um convite para explorar o mundo de forma única em 2025.

Os melhores destinos para visitar em 2025

1- Inglaterra de Jane Austen

2- Ilha de Galápagos, Equador

3- Museus de Nova York, EUA

4- Assam, Índia

5- A Tailândia de White Lotus

6- Groenlândia

7- Aix-en-Provence, França

8- Sun Valley, Idaho, EUA

9- Lumbini, Nepal

10- Sidney, Austrália

11- Coimbra, Portugal

12- Angola

13- Hamburgo, Alemanha

14- Nicarágua

15- Montanhas Dolomitas, Itália

16- Asheville, Carolina do Norte, EUA

17- Rio Magdalena, Colômbia

18- Los Cabos, México

19- Alishan, Taiwan

20- Flow Country, Escócia

21- Kristiansand, Noruega

22- Bukhara, Uzbequistão

23- Lexington e Concord, Massachusetts, EUA

24- Canfranc, Espanha

25- Benin City, Nigéria

26- Amsterdã, Holanda

27- Nova Orleans, EUA

28- Raja Ampat, Indonésia

29- Delphi, Grécia

30- Toyama, Japão

31- País Basco Francês

32- Kilifi, Quênia

33- Ilhas Virgens Britânicas

34- Ilhas Lofoten, Noruega

35- Londres Oriental, Inglaterra

36- Arquipélago de Estocolmo, Suécia

37- Kutaisi, Geórgia

38- Osaka, Japão

39- Detroit, EUA

40- Caminho de Trent-Severn, Ontário, Canadá

41- Montserrat, Espanha

42- Austrália Ocidental

43- Washington, D.C., EUA

44- Vale de Nangma, Paquistão

45- Rota Ciclística Sicília Divide, Itália

46- Ollantaytambo, Peru

47- Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

48- Huangshan, China

49- Milão, Itália

50- Bulgária

51- Roterdã, Holanda

52- Montserrat, Caribe