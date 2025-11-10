Alumínio sem carbono chega às embalagens da Unilever

Tecnologia desenvolvida pela Alcoa em parceria com a Rio Tinto, permite fundir o metal sem liberar CO₂ (Alcoa/Divulgação)
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14h00.
Pela primeira vez, um alumínio produzido sem emissões diretas de gases de efeito estufa será usado em produtos de consumo. A tecnologia ELYSIS, desenvolvida pela Alcoa em parceria com a Rio Tinto, permite fundir o metal sem liberar CO₂ e já começa a ser aplicada em embalagens da Unilever, fabricadas pela Ball.
O processo substitui o ânodo de carbono tradicional por um material inerte, o que elimina totalmente as emissões diretas e gera oxigênio como subproduto. O alumínio resultante tem uma pegada de carbono cerca de 40% menor em comparação ao metal primário de baixo carbono.
Segundo Renato Bacchi, vice-presidente executivo e diretor comercial da Alcoa, o avanço marca um ponto de virada para o uso do alumínio de baixo carbono em produtos cotidianos. “Esta colaboração com a Ball e a Unilever marca a primeira vez que o alumínio sem carbono chega ao consumidor por meio de embalagens de cuidados pessoais e produtos para o lar”, afirmou o executivo.
Na prática, o projeto combina 50% de alumínio ELYSIS e 50% de conteúdo reciclado pós-consumo, o que resulta em uma das soluções de aerossol com menor emissão de carbono do mercado. A Ball será responsável pela fabricação, enquanto a Unilever aplicará o novo material em parte de seu portfólio global de cuidados pessoais e domésticos.
A iniciativa também representa um novo modelo de colaboração na indústria, unindo mineradoras, fabricantes e marcas de consumo em torno da descarbonização. Para Ramon Arratia, vice-presidente de sustentabilidade da Ball, a combinação de alumínio reciclado e fundição de baixo carbono é fundamental para transformar o setor de embalagens e reduzir o impacto ambiental do alumínio.
Shailendra Sadera, diretor de compras da Unilever, reforça que a parceria mostra como a inovação conjunta pode acelerar metas climáticas. “Esta parceria é um exemplo de como podemos aproveitar oportunidades reais de redução de emissões e acelerar o progresso climático juntos.”
A colaboração entre Alcoa, Ball e Unilever exemplifica como inovação, escala e cooperação podem tornar tangível a ambição de uma economia de baixo carbono. O alumínio, presente em produtos de uso diário, passa a carregar também o peso simbólico de uma transição industrial mais limpa.