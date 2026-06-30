Havaianas e P. Andrade lançam colaboração inédita em Paris

A Havaianas se uniu pela primeira vez à P. Andrade em uma parceria apresentada durante a Semana de Moda Masculina de Paris. A colaboração foi exibida na passarela da segunda participação da P. Andrade no calendário oficial do evento, marcando a estreia conjunta das marcas em um dos principais palcos da moda internacional.

No Le Salon des Miroirs, a marca comandada por Pedro Andrade e Paula Kim apresentou sua coleção Spring/Summer 2027, que incluiu um novo modelo de Havaianas batizado de Top Cut. O lançamento é um primeiro vislumbre da colaboração, que será comercializada futuramente.

A silhueta mantém a forma tradicional do chinelo, mas introduz uma abertura na sola, em referência às sandálias japonesas zori, que inspiraram o primeiro modelo da Havaianas x P. Andrade tem como característica combinar moda urbana com referências brasileiras, abordagem que orientou o processo criativo da parceria.

“Acreditamos que o design pode ser transformador sem ser barulhento. Por isso, fizemos uma mudança sutil na anatomia dos chinelos, criando uma divisão inspirada no calçado tabi. Ao mesmo tempo, revisitamos as origens da Havaianas Tradi, que foi inspirada nas sandálias japonesas zori”, afirma Pedro Andrade, fundador e diretor criativo da P. Andrade.

O modelo é produzido em duas cores, preto e bege. “Durante o desenvolvimento, falamos sobre como todo mundo ama uma Havaianas branca. Reinterpretamos esse ícone com um tom bege, com aspecto envelhecido. Era uma conversa que a própria Havaianas já vinha explorando, e fazia sentido aprofundar dentro do nosso universo”, diz Pedro Andrade.

“Cocriar com marcas brasileiras é sempre uma jornada interessante, especialmente com um parceiro como Pedro Andrade, cuja visão criativa é definida e culturalmente relevante. Essa colaboração nos permitiu reforçar nossas raízes e trazer o DNA da Havaianas para cada peça da coleção”, afirma Ieda Pavani, diretora global de design da Havaianas.

O modelo marca o início da colaboração Havaianas x P. Andrade. O lançamento completo da coleção está previsto para janeiro de 2027, em volume limitado nas lojas Havaianas ao redor do mundo.