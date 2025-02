Orlando é um dos destinos mais populares para turistas de todo o mundo, especialmente para famílias e fãs de parques temáticos. No entanto, o custo de uma viagem para a cidade pode variar bastante dependendo da época do ano.

dezembro a março, é a mais cara, com preços elevados em passagens aéreas, hospedagem e ingressos para os parques, devido ao inverno no hemisfério norte e as férias de fim de ano. alta temporada , que vai de, é a mais cara, com preços elevados em passagens aéreas, hospedagem e ingressos para os parques, devido ao inverno no hemisfério norte e as férias de fim de ano.

Já a baixa , que acontece entre abril e novembro, oferece preços mais acessíveis, especialmente durante os meses de setembro e outubro, quando a cidade está menos movimentada. A chave para economizar é planejar a viagem fora dos períodos de pico. Confira a média de valores de acordo com o site Quanto Custa Viajar.

Quanto custa viajar para Orlando?

O custo de uma viagem para Orlando pode variar dependendo das escolhas de hospedagem, alimentação, passeios e compras. A média de gasto diário gira em torno de R$ 590,00, sem contar as passagens. Veja a seguir mais detalhes sobre a média de preço de hotéis, comida e passeios:

Hospedagem

O preço de uma diária em um hotel de padrão médio pode variar de R$ 548a R$ 2.800 por noite, dependendo da localização e da época. Se optar por alugar uma casa ou apartamento, o custo pode ser semelhante ou até mais baixo, dependendo da localização. Também é possível optar por quartos compartilhados em hostels e pensões.

Alimentação

Em Orlando, a alimentação pode ser um item de grande variação. Os preços estão entre R$ 50 e R$ 180 reais em média por refeição, mas restaurantes luxuosos podem ficar ainda mais caros.

Passeios

A visita aos parques temáticos da Disney e Universal pode ser um dos maiores custos da viagem. Os ingressos para o passeio custam em média R$ 600 por dia, dependendo do parque e do tipo de ingresso. Porém, é possível escolher entre passes de um dia, múltiplos parques, ou ingressos para parques com atrações especiais, o que pode gerar uma grande variação no preço.

Principais parques da cidade

Orlando é conhecida pelos seus parques temáticos mundialmente famosos e que oferecem atrações para todas as idades — há desde apresentações infantis até brinquedos que exploram o senso de aventura do público, como montanhas russas.

Entre os parques mais procurados estão:

Walt Disney World Resort

O complexo Disney é composto por quatro parques principais: Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom. Cada um deles oferece uma experiência, com atrações e shows. O Epcot, por exemplo, é focado em atrações mais futuristas e foi projetado, inicialmente, para ser uma cidade experimental.

Para visitar as atrações da Disney, o turista gasta entre R$ 450 e R$ 700 por parque, dependendo da época e da opção de ingresso. Eles funcionam, geralmente, de 9h às 22h, mas o horário de algumas atrações pode variar.

Universal Orlando Resort

Composta pelo Universal Studios Florida (com atrações mais focadas em cinema e TV) e Islands of Adventure (ideal para os amantes de adrenalina e aventuras épicas), a Universal oferece experiências como montanhas-russas e simuladores, além de espaços temáticos como o de Harry Potter.

Os ingressos variam de R$ 500 a R$ 800 por dia. O horário de funcionamento é de 9h às 19h, mas pode se estender até as 22h em algumas épocas.

Além desses, outros parques como o LEGOLAND Florida Resort, SeaWorld e Busch Gardens Tampa Bay também são populares, com preços de ingressos variando entre R$ 300 a R$ 600.

Passeios gratuitos para fazer em Orlando

Apesar de ser famosa pelos parques pagos, Orlando também oferece algumas opções de passeios gratuitos, como:

Disney Springs : Um centro de compras e entretenimento ao ar livre que oferece lojas, restaurantes e apresentações ao vivo. Ideal para uma visita no fim da tarde;

: Um centro de compras e entretenimento ao ar livre que oferece lojas, restaurantes e apresentações ao vivo. Ideal para uma visita no fim da tarde; Lake Eola Park : Localizado no centro de Orlando, o parque oferece trilhas, um lago com pedalinhos e a oportunidade de ver vida selvagem, como cisnes;

: Localizado no centro de Orlando, o parque oferece trilhas, um lago com pedalinhos e a oportunidade de ver vida selvagem, como cisnes; Kissimmee Lakefront Park: Em Kissimmee, uma cidade próxima, esse parque à beira do lago oferece áreas para piqueniques, caminhadas e belas vistas, sem custo de entrada.

Os melhores dias para visitar esses passeios gratuitos são durante a semana, quando os parques temáticos estão mais cheios e os locais gratuitos são mais tranquilos.

Qual o preço de uma viagem para Orlando?

O custo das passagens aéreas pode oscilar entre R$ 2.500 e R$ 4.500, de acordo com o Google Flights. A variação depende da época do ano, com promoções frequentes para voos diretos saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os voos diretos para Orlando têm uma duração de aproximadamente 9 a 10 horas. Para quem busca preços mais baratos, voos com escalas podem ser uma boa opção, apesar de serem mais longos.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para economizar ainda mais, algumas dicas podem ajudar. Veja:

Compre ingressos com antecedência: Compre ingressos para os parques com antecipação pela internet, pois é possível encontrar descontos e evitar filas; Opte por hospedagem fora dos parques: Hospedagens fora da área dos parques podem ser significativamente mais baratas; Aproveite as refeições dentro dos parques: Alguns parques oferecem planos de alimentação que podem ser vantajosos se comprados antecipadamente; Use transporte público ou alugue um carro: Para economizar com transporte, opte por usar o transporte público ou alugue um carro para se locomover com mais flexibilidade.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem para Orlando exige conhecimento sobre custos para garantir que o orçamento seja bem administrado e a experiência seja aproveitada ao máximo.

Saber quanto custam passagens, hospedagem e ingressos para os parques ajuda a tomar decisões financeiras informadas. Além disso, conhecer passeios gratuitos e estratégias de economia pode tornar a viagem ainda mais acessível e satisfatória.