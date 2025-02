Paris é um destino dos sonhos para muitos viajantes ao redor do mundo, famosa por sua cultura, gastronomia e monumentos icônicos. No entanto, como qualquer grande cidade turística, os preços podem variar dependendo da época do ano e do tipo de experiência que se busca.

A cidade oferece opções tanto para os que querem luxo quanto para os que preferem um orçamento mais enxuto. Entender as diferenças entre alta e baixa temporada, além dos custos de transporte, hospedagem e alimentação, pode ser crucial para planejar a viagem ideal. Conheça algumas dicas.

Quando é a época mais cara para visitar Paris?

A alta temporada em Paris acontece durante os meses de verão (junho a agosto) e nas férias de Natal (dezembro). Durante esses períodos, os preços de hospedagem, passagens aéreas e até mesmo de alguns passeios tendem a ser mais altos.

Isso se deve ao aumento da demanda por turistas, que procuram aproveitar o clima ameno do verão europeu ou a magia das festividades de fim de ano na cidade.

Por outro lado, a baixa temporada, que vai de janeiro a março e de outubro a novembro, pode ser uma ótima oportunidade para quem busca preços mais acessíveis.

Durante esses meses, as ruas de Paris ficam menos movimentadas, as atrações turísticas têm menos filas e você pode encontrar descontos em passagens aéreas e hospedagem. Se a ideia é economizar, a baixa temporada é a melhor época para viajar.

Quanto custa viajar para Paris?

Segundo o site Quanto Custa Viajar, a média de gasto diário em Paris é de R$ 588, sem considerar passagens de avião. Esse valor pode variar dependendo do estilo de passeio, mas inclui os principais custos como hospedagem, alimentação e passeios. Vamos considerar os principais gastos:

Hospedagem

A diária em um hotel em Paris varia entre R$ 400 e R$ 4.000, dependendo do quão luxuoso. Uma opção mais acessível para quem busca alternativas mais econômicas são albergues ou apartamentos via plataformas como Airbnb..

Alimentação

Comer em Paris pode ser uma experiência incrível, com uma grande variedade de restaurantes, cafés e bistrôs. Um café da manhã simples custa em torno de 6€ a 14€, um almoço típico entre 12€ e 26€, e o jantar pode variar entre 14€ e 40€. Para economizar, muitos turistas optam por comprar alimentos em mercados locais e fazer refeições rápidas.

Passeios e entretenimento

Os preços das atrações turísticas podem variar, mas muitos dos monumentos mais icônicos de Paris, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Museu d'Orsay, cobram entradas que variam entre 10€ e 80€.

Passeios gratuitos para fazer no local

Paris oferece diversas atrações gratuitas para seus visitantes. Além das ruas e parques que já são uma atração por si só, existem vários pontos turísticos de fácil acesso e sem custo. Aqui estão algumas opções:

Jardins de Luxemburgo : Um dos parques mais bonitos da cidade, perfeito para um passeio relaxante;

: Um dos parques mais bonitos da cidade, perfeito para um passeio relaxante; Caminhadas ao longo do Rio Sena : As margens do Sena oferecem um passeio cênico e gratuito, passando por alguns dos monumentos mais icônicos da cidade;

: As margens do Sena oferecem um passeio cênico e gratuito, passando por alguns dos monumentos mais icônicos da cidade; Basílica de Sacré-Cœur : A entrada para a basílica e a vista panorâmica de Paris do topo da colina de Montmartre são gratuitas;

: A entrada para a basílica e a vista panorâmica de Paris do topo da colina de Montmartre são gratuitas; Visita aos mercados de rua : Mercados como o Marché des Enfants Rouges ou o Mercado de Pulgas de Saint-Ouen oferecem uma experiência autêntica de Paris sem custos de entrada;

: Mercados como o Marché des Enfants Rouges ou o Mercado de Pulgas de Saint-Ouen oferecem uma experiência autêntica de Paris sem custos de entrada; Museus gratuitos: Alguns museus oferecem entrada gratuita em determinados dias do mês ou para cidadãos da União Europeia com menos de 26 anos.

É recomendável que os passeios gratuitos sejam feitos em dias com boa previsão de tempo, preferencialmente durante a primavera ou o outono, quando o clima é mais ameno e as atrações ficam mais agradáveis.

Qual o preço de uma passagem para Paris?

Além de considerar os passeios, hospedagem e alimentação, também é importante prestar atenção no custo das passagens aéreas. [grifar]Voos diretos para Paris saem de várias cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O preço de passagens aéreas varia entre R$ 3.000 e R$ 6.000, dependendo da temporada e da antecedência com que são compradas.

Existem voos diretos para Paris, principalmente de São Paulo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG), com duração média de 11 a 12 horas. Caso o voo não seja direto, há escalas possíveis em cidades como Madrid, Lisboa, Doha ou Dubai, o que pode aumentar a duração total da viagem.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para evitar gastos desnecessários, algumas dicas podem ajudar. Confira quais são elas:

Compre passagens com antecedência: Para conseguir as melhores tarifas, é importante comprar as passagens aéreas pelo menos 3 a 4 meses antes do embarque. Use transporte público: O metrô e os ônibus de Paris são muito eficientes e mais baratos do que utilizar táxis ou serviços de transporte por aplicativo. Hospede-se em bairros menos turísticos: Embora áreas como o Marais ou a Champs-Élysées sejam icônicas, bairros mais afastados, como Montparnasse ou Belleville, oferecem opções de hospedagem mais em conta e são bem conectados ao transporte público. Evite comer em restaurantes turísticos: Prefira bistrôs e cafés mais afastados dos pontos turísticos, onde os preços tendem a ser mais baixos e a qualidade, excelente.

Por que você deve saber disso?

Saber os custos envolvidos em uma viagem para Paris é essencial para um planejamento mais eficiente. Com informações sobre passagens, hospedagem, alimentação e passeios gratuitos, é possível ajustar o orçamento e aproveitar ao máximo a experiência na capital francesa, sem surpresas financeiras.

Além disso, entender como economizar em itens como transporte e alimentação pode deixar sua viagem mais confortável e acessível, sem abrir mão das atrações culturais e gastronômicas de Paris.