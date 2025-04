Austrália: preços, pontos turísticos e mais

Localizada no hemisfério sul, a Austrália é conhecida por sua vasta diversidade geográfica que inclui praias deslumbrantes, desertos áridos, florestas tropicais e animais exóticos.

Destinos como a Grande Barreira de Corais, o Outback e cidades vibrantes como Sydney e Melbourne atraem milhões de turistas anualmente.

Quem deseja conhecer o país, deve saber que a alta temporada turística ocorre durante o verão australiano, de dezembro a fevereiro, quando os preços tendem a ser mais elevados. Já a baixa temporada, de junho a agosto, oferece temperaturas mais amenas e preços mais acessíveis.

Conheça mais sobre o destino e veja como se preparar para conhecê-lo.

Principais pontos turísticos da Austrália: onde ir?

O país oferece diversas atrações para os turistas. Para ficar mais fácil selecioná-las, a dica é dividir por cidades. Veja:

Sydney

Opera House : Símbolo arquitetônico da cidade, oferece visitas guiadas e apresentações artísticas.

: Símbolo arquitetônico da cidade, oferece visitas guiadas e apresentações artísticas. Ponte da Baía de Sydney: Possibilita caminhadas e escaladas com vistas panorâmicas da cidade.

Possibilita caminhadas e escaladas com vistas panorâmicas da cidade. Praia de Bondi: Famosa por suas ondas ideais para surfe e ambiente descontraído.

Melbourne

Praça Federation: Centro cultural com galerias, museus e eventos ao ar livre.

Centro cultural com galerias, museus e eventos ao ar livre. Jardins Botânicos Reais: Extensa área verde com flora diversificada e passeios guiados.

Extensa área verde com flora diversificada e passeios guiados. Mercado Queen Victoria: Mercado histórico com variedade de produtos locais e gastronomia.

Cairns:

Grande Barreira de Corais: Maior sistema de recifes de coral do mundo, ideal para mergulho e snorkeling.

Maior sistema de recifes de coral do mundo, ideal para mergulho e snorkeling. Kuranda Scenic Railway: Passeio de trem panorâmico através da floresta tropical até a vila de Kuranda.

Alice Springs:

Uluru (Ayers Rock): Monólito de arenito sagrado para os povos indígenas, oferece vistas impressionantes ao amanhecer e entardecer.

Monólito de arenito sagrado para os povos indígenas, oferece vistas impressionantes ao amanhecer e entardecer. Parque Nacional Kata Tjuta: Formações rochosas imponentes e trilhas para caminhadas.

Quanto custa ficar uma semana na Austrália?

O valor da viagem para o país irá variar de acordo com as preferências do turista e o tipo de passeio. Ainda assim, é possível fazer uma média de gastos. Veja:

Hospedagem: Opções econômicas, como hostels e hotéis três estrelas, variam entre R$ 350 e R$ 750 por noite, totalizando aproximadamente R$ 2.450 a R$ 5.250 para sete noites.

Opções econômicas, como hostels e hotéis três estrelas, variam entre R$ 350 e R$ 750 por noite, totalizando aproximadamente R$ 2.450 a R$ 5.250 para sete noites. Alimentação: Refeições em restaurantes acessíveis custam cerca de R$ 80 a R$ 110 por prato. Considerando três refeições diárias, o gasto semanal seria entre R$ 1.680 e R$ 2.310.

Refeições em restaurantes acessíveis custam cerca de R$ 80 a R$ 110 por prato. Considerando três refeições diárias, o gasto semanal seria entre R$ 1.680 e R$ 2.310. Transporte: Passes semanais de transporte público em cidades como Sydney e Melbourne custam aproximadamente R$ 250 a R$ 300.

Passes semanais de transporte público em cidades como Sydney e Melbourne custam aproximadamente R$ 250 a R$ 300. Compras e extras: Reservar cerca de R$ 1.000 a R$ 1.500 para souvenirs e despesas adicionais.

Passeios próximos à Austrália: quanto custa?

Além de conhecer a terra dos cangurus, também é possível fazer passeios próximos e conhecer outros destinos. Veja três opções:

Nova Zelândia

Localizada a cerca de 2.000 km da costa leste australiana, é um dos destinos mais procurados por turistas que viajam à Austrália.

Conhecida por suas paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre, como trilhas, esportes radicais e passeios em fiordes, o custo de uma viagem para a Nova Zelândia varia.

Os preços para pacotes de 5 a 7 dias giram em torno de R$ 4.500 a R$ 8.000, dependendo da cidade de origem (Sydney ou Melbourne), época do ano e tipo de acomodação escolhida.

Ilhas Fiji

Fiji, famoso por suas praias paradisíacas e águas cristalinas, fica a cerca de 3.000 km de Brisbane. Apesar de ser uma viagem relativamente longa, os custos podem ser acessíveis.

[grifsr]Um pacote básico de 5 dias em resorts na ilha pode variar de R$ 3.000 a R$ 7.000, considerando passagem aérea e hospedagem. [/grifar]No entanto, o preço pode subir bastante em resorts de luxo ou durante a alta temporada (de junho a setembro), quando a demanda é maior.

Bali, Indonésia

Bali, uma das ilhas mais famosas da Indonésia, atrai turistas de todo o mundo, e com boa razão: suas praias, templos e cultura vibrante são bastante acessíveis.

Localizada a cerca de 4.500 km de Perth, na Austrália, uma viagem para Bali pode ser realizada com pacotes a partir de R$ 2.500 a R$ 5.500 para 6 dias, incluindo passagem aérea e hospedagem econômica.

Se a ideia for uma estadia mais luxuosa, os preços podem ultrapassar os R$ 7.000.

Preço das passagens aéreas do Brasil para a Austrália

Para o azar dos brasileiros não existem voos de ida e volta partindo de São Paulo para Sydney. Os preços, no entanto, são altos e costumam variar entre R$ 8.500 e R$ 14.000, dependendo da época e antecedência da compra. Não há voos diretos do Brasil para a Austrália; as conexões comuns ocorrem em cidades como Santiago, Doha ou Dubai.

Dicas para economizar na viagem

Apesar de ser uma viagem mais cara, o passeio para Austrália pode ficar mais em conta com algumas dicas que ajudam a economizar. Veja:

Antecedência: Reserve voos e hospedagens com pelo menos três meses de antecedência para garantir melhores preços;

Reserve voos e hospedagens com pelo menos três meses de antecedência para garantir melhores preços; Transporte: Utilize passes semanais de transporte público e considere caminhar ou alugar bicicletas para explorar as cidades;

Utilize passes semanais de transporte público e considere caminhar ou alugar bicicletas para explorar as cidades; Alimentação: Prefira mercados locais e cozinhe algumas refeições, especialmente se a hospedagem oferecer cozinha compartilhada;

Prefira mercados locais e cozinhe algumas refeições, especialmente se a hospedagem oferecer cozinha compartilhada; Atrações gratuitas: Aproveite eventos culturais, museus com entrada gratuita e parques públicos.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem à Austrália envolve considerar diversos fatores, desde a escolha dos destinos até o orçamento disponível. Conhecer os principais pontos turísticos, estimar os custos e adotar estratégias de economia permite uma experiência mais rica e alinhada às expectativas financeiras do viajante.