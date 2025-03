Nova Zelândia: preços, pontos turísticos e mais

A Nova Zelândia é um destino turístico de renome, localizada no Pacífico Sul, a cerca de 2.000 km da costa sudeste da Austrália. O país é famoso por suas paisagens naturais de tirar o fôlego, que incluem montanhas imponentes, praias paradisíacas e florestas densas, além de ser o local de filmagens da famosa franquia "O Senhor dos Anéis".

O local ainda oferece experiências únicas para os amantes da natureza e aventura, com atividades como bungee jump, caminhadas em trilhas e passeios de caiaque.

O clima varia entre temperado e subantártico, e a melhor época para visitar depende do tipo de experiência desejada: o verão (dezembro a fevereiro) é a alta temporada, com preços mais elevados, enquanto o inverno (junho a agosto) tem menos turistas, mas com temperaturas mais baixas e neve nas regiões montanhosas.

Conheça mais sobre o país e veja como se preparar para visitá-lo.

Quais os principais pontos turísticos da Nova Zelândia?

A Nova Zelândia possui uma vasta gama de atrações turísticas, tanto para quem ama a natureza quanto para os que buscam cultura e história. Entre os principais pontos turísticos estão:

Milford Sound

Considerado um dos lugares mais bonitos do mundo, Milford Sound é uma região de fiordes no sudoeste da Ilha Sul. O passeio de barco é o mais popular e oferece vistas impressionantes de montanhas e cachoeiras. O ingresso para o passeio de barco custa cerca de R$ 250 por pessoa e o passeio dura cerca de 1h30.

Milford Road, Nova Zelândia (Joe Forjette/Creative Commons)

Sky Tower (Auckland)

Um dos marcos da cidade de Auckland, a Sky Tower oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade e seus arredores. O ingresso para acesso ao observatório custa cerca de R$ 150 para adultos. A Sky Tower está aberta todos os dias das 9h às 22h.

Chuva de fogos de artifício na Sky Tower celebram o ano novo em Auckland, na Nova Zelândia (Dave Rowland/Getty Images)

Rotorua

Famosa pelas suas atividades geotérmicas e cultura Maori, Rotorua tem atrações como as piscinas de lama borbulhante e as fontes termais. A entrada para o parque geotérmico Wai-O-Tapu custa cerca de R$ 160,00 por pessoa.

Tongariro National Park

Patrimônio Mundial da UNESCO, o parque é um excelente local para trilhas, incluindo a famosa Tongariro Alpine Crossing.A entrada para as trilhas é gratuita, mas é recomendado pagar pela transferência de transporte, que pode custar cerca de R$ 120.

Parque Tongariro, na Nova Zelândia (Luciana Carvalho)

Quanto custa ficar sete dias na Nova Zelândia?

O custo de uma viagem de sete dias à Nova Zelândia depende do estilo da viagem e da região visitada. Uma estimativa de custo para um turista médio seria:

Hospedagem : Os preços variam de R$ 150 a R$ 600 por noite, dependendo da cidade e do tipo de acomodação. Para uma estadia média, com hospedagem de qualidade simples, os custos seriam cerca de R$ 3.000 para sete noites.

Alimentação : Comer fora na Nova Zelândia pode ser caro. Uma refeição simples em um restaurante custa cerca de R$ 120 a R$ 180, enquanto refeições mais sofisticadas podem ultrapassar os R$ 250. Para sete dias, você pode gastar cerca de R$ 1.200 a R$ 1.700.

Passeios pagos : As principais atrações turísticas cobram entradas, como mencionado anteriormente (por exemplo, o passeio em Milford Sound e a Sky Tower). Se você planeja visitar várias atrações, pode gastar aproximadamente R$ 1.200 a R$ 1.800 em ingressos.

Compras: Dependendo do que você comprar, os custos podem variar, mas uma estimativa de compras pode somar cerca de R$ 700 a R$ 1.000.

Portanto, para sete dias, um orçamento médio, por pessoa seria, de aproximadamente R$ 7.000 a R$ 9.500 (dependendo do estilo de viagem e escolha de atividades).

Passeios próximos à Nova Zelândia: quanto custa?

As redondezas do país oferecem ótimas opções de passeios. Alguns dos locais vizinhos que podem ser visitados em voos curtos ou viagens de ferry incluem:

Ilha Norfolk (Austrália) – Localizada a cerca de 1.400 km da Nova Zelândia, a Ilha Norfolk é conhecida por suas paisagens exuberantes e vida selvagem. O voo de ida e volta de Auckland para a Ilha Norfolk custa entre R$ 1.200 e R$ 2.000, dependendo da temporada e da companhia aérea. É uma excelente opção para quem deseja explorar uma ilha tranquila e repleta de belezas naturais. Ilhas Cook (Pacífico Sul) – A cerca de 3.000 km da Nova Zelândia, as Ilhas Cook são um destino tropical perfeito para quem busca praias paradisíacas e atividades aquáticas. O voo de ida e volta de Auckland para as Ilhas Cook custa em média R$ 2.500 a R$ 3.500. As ilhas são conhecidas pela hospitalidade local e pelas águas cristalinas ideais para mergulho e snorkel. Melbourne (Austrália) – Embora um pouco mais distante, Melbourne é uma das cidades mais vibrantes da Austrália e está a apenas 3 horas de voo de Auckland. Passagens de ida e volta de Auckland a Melbourne custam em média de R$ 700 a R$ 1.200, sendo uma opção acessível para quem deseja explorar a cultura e gastronomia australiana.

Qual o preço de uma viagem para Nova Zelândia?

Um dos tópicos que mais encarecem as viagens são os valores das passagens aéreas. Atualmente, não existem voos diretos saindo do Brasil para a Nova Zelândia, e a maioria das empresas oferecem escalas em cidades como Santiago, no Chile, ou em Auckland, na Austrália.

O preço das passagens pode variar dependendo da época, mas os valores de ida e volta partem de cerca de R$ 3.500 a R$ 5.500, dependendo da antecedência da compra e das escalas. Os voos para Auckland ou Wellington geralmente duram cerca de 24 a 30 horas, incluindo as escalas.

Dicas para economizar na viagem para o local

Para a viagem não pesar no bolso, é importante seguir algumas dicas. Veja:

Viaje na baixa temporada – Para evitar os preços mais altos de hospedagem e passagens, considere viajar entre março e maio, ou de setembro a novembro, quando a demanda é menor. Hospede-se em albergues ou casas de aluguel– Esses tipos de acomodação podem ser mais econômicos em comparação com hotéis tradicionais. Coma em mercados locais – Para economizar nas refeições, experimente mercados e feiras de alimentos locais, onde é possível encontrar pratos mais baratos e típicos. Compre passes de transporte – Em algumas cidades, como Auckland, comprar passes de transporte público pode ajudar a economizar no deslocamento diário.

Por que você deve saber disso?

A Nova Zelândia é um destino único, com paisagens naturais impressionantes e atividades para todos os gostos. Conhecer os custos de uma viagem, os principais pontos turísticos e como se planejar financeiramente pode ajudar a tornar sua experiência mais acessível e prazerosa. Com as informações corretas, é possível aproveitar ao máximo o que o país tem a oferecer sem surpresas financeiras durante a viagem.