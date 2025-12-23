Marca no pulso: 7 modelos de relógio que foram destaque em 2025

Rolex Sea-Dweller

Lançado em 1967 para mergulhadores profissionais, a nova versão é resistente à água até 1.220 m e possui a válvula de escape de hélio. Em caixa de 43 milímetros, com calibre 3235 com 70 horas de reserva de marcha, e lente Cyclops. Seu bezel Cerachrom de cerâmica é altamente resistente, e o mostrador com Chromalight oferece leitura ideal no escuro. Preço: 122.400 reais

1.Tudor Pelagos Ultra

Para explorar novas profundidades, o novo Pelagos Ultra conta com uma estanquidade de até 1.000 metros, um sistema de ajuste da pulseira exclusivo e uma caixa de titânio de 43 milímetros — sendo o Pelagos mais técnico já fabricado. Com calibre MT5612-U e reserva de marcha de 65 horas. Possui a certificação MASTER Chronometer do METAS. Preço: 45.600 reais

2. Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810

A coleção Iced Sea, com seus mostradores congelados, foi lançada em 2022. Essa versão resiste a 4.810 metros de profundidade, invertendo os 4.810 metros de altura da montanha Mont Blanc. Em caixa de titânio de 43 milímetros, calibre MB 29.29 e reserva de marcha de 120 horas. O fundo traz uma gravação 3D da vista que os mergulhadores têm debaixo do gelo. Preço: 62.900 reais

3. Bvlgari Bronzo GMT

O modelo esportivo traz movimento mecânico de corda automática B192 com 50 horas de reserva de marcha. A função GMT é indicada para viajantes. A caixa tem 40 milímetros em bronze jateado, o bezel é de borracha preta, a coroa e o fundo são de titânio DLC. O mostrador preto fosco tem marcadores com Super-LumiNova. A pulseira é de borracha com elos de bronze. Estanque a 100 metros. Preço: 34.400 reais

4. Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42

A linha Superocean revive o design original de 1957, com caixa de aço inoxidável à prova d’água até 200 metros e bisel unidirecional de cerâmica. O movimento automático B20 tem reserva de marcha de cerca de 70 horas. O bracelete pode ser de malha de aço ou de borracha, conferindo um ar casual-elegante que vai bem na praia ou na cidade. Preço: 48.438 reais

5. IWC Ingenieur 40

O grande destaque da marca suíça neste ano. A caixa é de aço de 40 milímetros, com calibre automático 32111 com 120 horas de reserva de marcha, vidro de safira antirreflexo de ambos os lados, exibição de data, caixa de ferro macio para proteção contra campos magnéticos. Sua resistência à água é de 100 metros. A pulseira integrada também é de aço inoxidável. Preço: 75.100 reais

6. Tank à Guichets

Da linha exclusiva Privé, foi apresentado pela primeira vez em 1928. Esse relançamento agora traz corda manual 9755 MC com 42 horas de reserva de marcha. A caixa é de ouro amarelo. Com abertura das horas às 12 horas e abertura dos minutos às 6 horas. A pulseira é de couro de bezerro azul-escura com fivela de ouro. Mede 37,6 x 24,8 milímetros. Preço: 371.000 reais