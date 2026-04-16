Grand Seiko equilibra manufatura japonesa com excelência técnica

GENEBRA. A Grand Seiko é uma espécie de convidada de honra entre as manufaturas suíças e algumas outras europeias no maior evento de relojoaria do mundo, uma assinatura respeitada por quem entende desse mercado. No salão Watches & Wonders, que acontece em Genebra, na Suíça, entre os dias 14 e 20 de abril, a marca japones apresentou duas principais novidades.

De um lado está a execução manual no estúdio Micro Artist, em Shinshu. De outro, a engenharia aplicada a um relógio de mergulho com foco em precisão e uso extremos. Os lançamentos marcam o posicionamento da marca ao combinar artesanato japonês e desenvolvimento técnico próprio.

Masterpiece SBGZ011

O SBGZ011 nasce no Micro Artist Studio, em Shinshu, unidade responsável pelas peças mais complexas da marca. O modelo é inspirado na cachoeira Tateshina. O mostrador é gravado à mão, com padrões que replicam a queda d’água. Cada peça tem variações no desenho.

Os índices são aplicados em ouro maciço. A estrela às seis horas indica alto nível de acabamento dentro da coleção. Os ponteiros são de ouro branco 14k e recebem curvatura manual para acompanhar o perfil do cristal. O ponteiro de segundos, em tom cinza temperado, se move de forma contínua, característica do sistema Spring Drive.

A caixa é feita em platina 950, com 40 mm de diâmetro e 9,6 mm de espessura. O desenho segue o código 44GS, com superfícies planas e ângulos definidos. O acabamento combina o chamado polimento Zaratsu e áreas escovadas. Há gravações manuais adicionais na caixa, mantendo o tema da água.

No fundo, transparente e rosqueado, há uma placa em ouro 18k com a inscrição “Micro Artist”, que pode ser personalizada.

O movimento é o calibre 9R02, de corda manual. Mede 4,0 mm de espessura e oferece 84 horas de reserva de marcha. A precisão declarada é de ±15 segundos por mês. O calibre utiliza dois barriletes e o sistema Torque Return. Conta com 39 rubis e indicador de reserva de marcha.

O modelo tem resistência à água de 30 metros e resistência magnética. Vem com pulseira de couro de crocodilo e fecho triplo em platina 950, com elementos em ouro branco 18k. Acompanha uma segunda pulseira produzida pela Kyoto Leather.

A produção é limitada a 50 peças. As vendas começam em julho de 2026, nas butiques da marca.

Evolution 9 Ushio 300 Diver: 300 metros de resistência (Grand Seiko/Divulgação)

Evolution 9 Ushio 300 Diver

Na linha Evolution 9, a Grand Seiko apresenta o Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver, referências SLGB023 e SLGB025. O modelo é um relógio de mergulho com foco em precisão e ergonomia.

A caixa tem 40,8 mm de diâmetro e 12,9 mm de espessura. É feita em titânio de alta intensidade, assim como a pulseira. O material reduz o peso e aumenta a resistência à corrosão. O bisel é unidirecional, com 120 cliques e inserto em cerâmica.

Os mostradores estão disponíveis em azul e verde. O padrão remete ao movimento do mar. Índices aplicados e Lumibrite garantem leitura em baixa luz.

O modelo tem resistência à água de 300 metros, coroa rosqueada e fundo de caixa rosqueado. O vidro é de safira com tratamento antirreflexo interno.

O movimento é o calibre 9RB1, automático, com 72 horas de reserva de marcha. A precisão declarada é de ±20 segundos por ano, equivalente a cerca de ±3 segundos por mês. O calibre utiliza vedação a vácuo no oscilador e sistema de compensação térmica. Conta com 33 rubis e mede 4,7 mm de espessura.

A pulseira tem sistema de microajuste em três níveis, com até 6 mm de ajuste fino. Há extensão adicional de 18 mm, totalizando 24 mm, permitindo uso sobre traje de mergulho.