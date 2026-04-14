IWC aposta em um relógio para o espaço e na coleção Pequeno Príncipe

GENEBRA. A IWC Schaffhausen chega ao salão de relojoaria Watches & Wonders, realizado em Genebra entre os dias 14 e 20 de abril, com novos modelos das famílias Pilot e Portofino em homenagem ao Pequeno Príncipe, um novo tipo de calendário perpétuo e um relógio com uso específico para o espaço.

Também dá continuidade ao reposicionamento do Ingenieur, iniciado em 2023. Desta vez, com novos materiais e complicações como calendário perpétuo. A estratégia segue a mesma: preservar o desenho original de Gérald Genta da década de 1970 e ao mesmo tempo ampliar o portfólio com novos materiais, calibres e proporções.

O resultado é uma coleção que avança menos pela ruptura e mais por refinamento, com o uso de uso do titânio e de cerâmica colorida ou na introdução de complicações. Confira a seguir as novidades.

Ingenieur Perpetual Calendar 41

Pode-se dizer que o destaque da temporada é o Ingenieur Perpetual Calendar 41 (Ref. IW344904), que marca a introdução do calendário perpétuo, uma das complicações mais emblemáticas da IWC, na nova arquitetura do modelo. Pela primeira vez, o desenho integrado inspirado por Genta é combinado a uma caixa e bracelete em titânio grau 5, material cerca de 45% mais leve que o aço e conhecido pela alta resistência e proteção contra corrosão.

Com 41,6 mm de diâmetro e 13,2 mm de espessura, o modelo aposta em uma construção monocromática. Caixa, pulseira e mostrador em cinza fosco criam um efeito quase monolítico, reforçado pelo padrão “grid”, formado por linhas e quadrículas que adicionam textura ao dial. O acabamento alterna jateamento, polimento e superfícies acetinadas, destacando ângulos e transições do desenho original.

O calendário perpétuo, desenvolvido na marca nos anos 1980 por Kurt Klaus, é ajustado exclusivamente pela coroa e programado mecanicamente para reconhecer automaticamente meses com diferentes durações, além de anos bissextos. As indicações são distribuídas em submostradores: data às 3h, dia da semana às 9h e mês às 6h, onde também aparece a fase da lua. O sistema apresenta precisão de longo prazo, com desvio de apenas um dia após 577,5 anos. Um indicador de ano bissexto complementa o conjunto.

No interior, o calibre manufaturado 82600 oferece 60 horas de reserva de marcha. O movimento automático utiliza o sistema de corda Pellaton, reforçado com componentes em cerâmica de óxido de zircônio nas partes sujeitas a maior desgaste, aumentando a durabilidade. Visível pelo fundo de safira, o calibre traz decoração com Côtes de Genève, perlage e parafusos azulados.

O modelo conta com vidro de safira convexo com tratamento antirreflexo em ambos os lados, fundo transparente, coroa rosqueada e resistência à água de 100 metros. Preço para o Brasil: R$ 257.000

Ingenieur Perpetual Calendar 41: caixa e bracelete em titânio (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Ingenieur Automatic 42

A IWC amplia sua experiência com materiais avançados ao lançar o Ingenieur Automatic 42 (Ref. IW338902), primeiro modelo com o design integrado de Genta executado em cerâmica colorida. A peça é construída em cerâmica verde oliva escuro, obtida pela mistura de óxido de zircônio com outros óxidos metálicos.

A caixa de 42 mm e 11,5 mm de espessura inclui bezel e proteção de coroa no mesmo material, enquanto a pulseira integrada em cerâmica garante leveza e conforto no pulso. O mostrador segue o mesmo tom da caixa, mantendo o padrão “grid”. Elementos em ouro criam contraste: a coroa é feita em ouro 18 quilates 5N, enquanto os parafusos do bezel utilizam Armor Gold, liga com maior dureza. Ponteiros e índices são dourados e preenchidos com Super-LumiNova.

A construção da caixa é multi-partes e dispensa o contêiner interno tradicional do movimento. Um anel de titânio interno garante estabilidade estrutural e resistência à água de 100 metros, mantendo as proporções originais do modelo em aço. O acabamento combina superfícies acetinadas, polidas e jateadas, evidenciando a complexidade de trabalhar um material que, após endurecido, só pode ser usinado com ferramentas diamantadas.

O movimento é o calibre 82110, automático, com sistema Pellaton e reserva de marcha de 60 horas. Componentes críticos, como a roda automática e os cliques, são feitos em cerâmica, reduzindo praticamente a zero o desgaste ao longo do tempo. O calibre pode ser visto através do fundo de safira, com decoração tradicional. Preço no Brasil: 138.000

Ingenieur Automatic 35

A IWC adiciona duas novas versões ao Ingenieur Automatic 35, reforçando a estratégia de ampliar o alcance do modelo com proporções mais compactas sem perder os códigos de design. Com 35 mm de diâmetro e apenas 9,4 mm de espessura, os relógios mantêm o bezel com cinco parafusos funcionais, a pulseira integrada e o mostrador com padrão “grid”.

A referência IW324911 introduz diamantes pela primeira vez na coleção atual, com bezel em ouro 18 quilates 5N cravejado com 45 diamantes, totalizando 0,7 quilate. A caixa e a pulseira são em aço inoxidável, combinadas a um mostrador prateado, com ponteiros e índices dourados preenchidos com material luminescente.

Já a referência IW324907 aposta em uma leitura mais clássica, com mostrador azul profundo — cor histórica da IWC desde o fim dos anos 1960 — combinado a caixa e pulseira em aço. Os ponteiros e índices são rodiados, também com Super-LumiNova.

Ambos os modelos utilizam o calibre automático 47110, com reserva de marcha de 42 horas. O movimento, visível pelo fundo de safira, apresenta decoração com perlage, Côtes de Genève e massa oscilante dourada. Assim como os demais modelos da linha, contam com vidro de safira com tratamento antirreflexo e resistência à água de 100 metros. Preço para o Brasil: R$ 110.000 (IW324911) e R$ 65.700 (IW324907)

Ingenieur Tourbillon 41

A marca traz um modelo exclusivo com aquela que é considerada a “rainha das complicações” na alta relojoaria: o turbilhão. Limitado a 100 peças, o Ingenieur Tourbillon 41 (IW345901) apresenta uma caixa de 41,6 milímetros e um bracelete integrada, ambos em ouro 18 quilates 5N.

O relógio esportivo de luxo se distingue ainda pelo acabamento, que inclui técnicas como escovado acetinado e polimento. A luneta característica, a proteção da coroa e a própria coroa também são produzidas em ouro.

O mostrador em tom verde oliva traz padrão “grid”. Os ponteiros são banhados a ouro, e os índices aplicados, posicionados manualmente, são feitos em ouro maciço. O turbilhão posiciona o balanço e o escape dentro de uma pequena gaiola que gira continuamente em torno do próprio eixo, compensando os efeitos da gravidade e contribuindo para maior precisão.

O turbilhão volante de um minuto está localizado às 6 horas e é sustentado por pontes com revestimento em ouro. Composto por 56 peças individuais, o mecanismo pesa apenas 0,635 gramas e está entre as complicações mais complexas de montar na relojoaria.

O Ingenieur Tourbillon 41 é equipado com o calibre 82905, desenvolvido pela IWC. Seu sistema de corda Pellaton utiliza movimentos do rotor em ambas as direções para acumular uma reserva de marcha de 80 horas. Componentes sujeitos a maior desgaste são fabricados em cerâmica de óxido de zircônio.

O movimento apresenta também acabamento refinado, com a ponte automática e o rotor banhados a ouro e decorados com Côtes de Genève. A massa oscilante integra um medalhão “Probus Scafusia” em ouro maciço, símbolo do compromisso da IWC com a excelência artesanal e a qualidade. Preço no Brasil: R$ 815.000

Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince

A IWC mantém a homenagem ao Pequeno Príncipe. O Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (Ref. IW389410) marca a estreia da linha em cerâmica branca, um material à base de óxido de zircônio que combina leveza, alta dureza e resistência a riscos com uma textura suave e acabamento acetinado. A caixa mede 41,9 mm de diâmetro e 15,5 mm de espessura, contrastando com o mostrador azul profundo com acabamento sunburst e efeito degradê.

Os numerais e índices são impressos em branco, enquanto ponteiros rodiados com Super-LumiNova garantem legibilidade. No verso, a caixa em titânio traz uma gravação do Pequeno Príncipe, reforçando o vínculo com a obra. O modelo vem com pulseira de borracha branca equipada com o sistema EasX-CHANGE, que permite a troca rápida sem ferramentas.

No interior, o calibre de manufatura 69381, automático, oferece 46 horas de reserva de marcha. O cronógrafo de roda de colunas permite medir intervalos de até 12 horas, com totalizadores posicionados às 9h e 12h, seguindo a clássica arquitetura vertical da IWC para facilitar a leitura. O relógio conta ainda com indicação de dia e data, segundos hackeáveis, coroa rosqueada, caixa interna de ferro macio para proteção contra campos magnéticos e resistência à água de 100 metros. Preço no Brasil: 75.100

Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince

A IWC introduz pela primeira vez o universo do Pequeno Príncipe na coleção Portofino com o Portofino Automatic Day & Night 34 Le Petit Prince (Ref. IW459806). O modelo aposta em uma leitura mais clássica e elegante, com caixa em aço inoxidável de 34 mm de diâmetro e 8,9 mm de espessura, combinada a um mostrador azul profundo com acabamento sunray e ponteiros e índices dourados.

O destaque está na complicação de dia e noite posicionada às 6h, que realiza uma rotação completa a cada 24 horas. O disco exibe sol ou lua conforme o período e traz uma representação do Pequeno Príncipe sobre a lua, criando um elemento narrativo discreto, mas central ao design. O fundo da caixa também recebe gravação do personagem.

O modelo é equipado com o calibre 35180, automático, com frequência de 28.800 alternâncias por hora e reserva de marcha de 50 horas. A pulseira é de couro de bezerro azul, assinada pela Santoni, com sistema de troca rápida e fecho dobrável. O relógio conta com vidro de safira convexo com tratamento antirreflexo e resistência à água de 50 metros. Preço para o Brasil: R$ 45.600

Pilot's Watch Le Petit Prince – Edição de 20 anos

Celebrando duas décadas de parceria com os herdeiros de Saint-Exupéry, a IWC lança cinco edições comemorativas dentro da linha Pilot’s Watch, cobrindo uma ampla faixa de tamanhos entre 36 mm e 43 mm. Todas compartilham elementos comuns, como mostradores azuis com acabamento sunray, ponteiros dourados com material luminescente e representações do Pequeno Príncipe nos fundos de caixa.

Entre os destaques está o Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince, disponível em duas versões: uma em ouro 18 quilates 5N (Ref. IW328301) e outra em aço inoxidável (Ref. IW328221), ambas com 40 mm de diâmetro e 10,1 mm de espessura. Os modelos utilizam o calibre manufaturado 32112, automático, com 120 horas de reserva de marcha. A versão em ouro traz apliques também em ouro maciço e fundo em safira tingido com ilustração, enquanto a versão em aço aposta em fundo sólido gravado.

Os cronógrafos da linha incluem o Pilot’s Watch Chronograph Le Petit Prince (Ref. IW378011), com 43 mm, e o Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince (Ref. IW388120), ambos em aço inoxidável. Equipados com o calibre manufaturado 69385, oferecem 46 horas de reserva de marcha, com construção de roda de colunas e função de cronógrafo tradicional. Os mostradores mantêm a assinatura azul com índices brancos e ponteiros dourados com Super-LumiNova, enquanto os fundos em safira revelam ilustrações do personagem.

Completando a linha, o Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince (Ref. IW458802) traz uma proposta mais compacta, com caixa de 36 mm em aço, mostrador azul e calibre manufaturado 32102, também automático, com reserva de marcha de 120 horas. O modelo mantém os códigos visuais da coleção, em uma versão mais versátil do relógio de aviação. Preços para o Brasil: R$ 137.000 (ref. IW 328301), R$ 33.800 (ref. 328221), R$ 46.800 (ref. IW378011), R$ 44.900 (ref. IW388120), R$ 28.600 (ref. 28.600)

Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince: versão em ouro 18K (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Perpetual Calendar IWC-ProSet

A IWC Schaffhausen apresenta o Perpetual Calendar IWC-ProSet, em um novo capítulo na relojoaria contemporânea. Pela primeira vez, um calendário perpétuo permite ajustes tanto para frente quanto para trás, tornando sua operação mais intuitiva. Com precisão impressionante, o indicador de fases da lua apresenta um desvio de apenas um dia após 1.040 anos. Essa inovação estreia em três versões do Big Pilot’s Watch, em ouro 18 quilates 5N (IW329602), cerâmica branca (IW339601)e aço inoxidável (IW329601), todas equipadas com o calibre 82665 desenvolvido pela própria manufatura.

A representação do calendário gregoriano em um relógio mecânico sempre foi um dos maiores desafios da alta relojoaria. A IWC iniciou essa trajetória há mais de quatro décadas, consolidando sua expertise em 1985 com o Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph, que apresentou ao mundo o sistema inovador de Kurt Klaus, ajustado exclusivamente pela coroa.

Inspirada por esse legado, a nova geração de engenheiros da marca desenvolveu o IWC-ProSet, que redefine completamente a forma como o calendário perpétuo é ajustado e operado, utilizando uma construção totalmente baseada em engrenagens e eliminando a necessidade de corretores adicionais.

O calendário mantém automaticamente a contagem correta dos meses e anos bissextos, enquanto a exibição de fases da lua foi recalculada para alcançar maior precisão.

O módulo do calendário está integrado ao calibre automático 82665, equipado com escape em níquel-fósforo e espiral de silício. O sistema de corda Pellaton utiliza movimentos bidirecionais para acumular energia, enquanto componentes sujeitos a desgaste são produzidos em cerâmica de óxido de zircônio. O acabamento do movimento inclui decoração com grão circular e Côtes de Genève, visível através do fundo transparente em safira. Preços no Brasil: R$ 326.000 (IW329602), R$ 250.000 (IW339601) e R$ 225.000 (IW329601)

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume

A IWC também apresenta o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume (IW505801), limitado a 250 unidades, que estreia oficialmente a tecnologia proprietária de cerâmica luminosa da marca. A caixa, o mostrador e a pulseira em branco são enriquecidos com pigmentos Super-LumiNova, permitindo que o relógio emita um brilho azul intenso por mais de 24 horas após absorver luz. Durante o dia, o modelo se destaca pelos contrastes sutis entre tons e acabamentos; no escuro, transforma-se completamente em uma peça luminosa de forte impacto visual.

O desenvolvimento do Ceralume foi conduzido pela divisão de engenharia XPL da IWC, em parceria com a empresa suíça RC Tritec. O material resulta da combinação de pós cerâmicos com pigmentos luminosos, exigindo um processo específico de moagem para garantir uma mistura homogênea. Essa inovação reforça a longa tradição da marca no uso de materiais avançados, iniciada com a introdução da cerâmica na relojoaria ainda na década de 1980.

O modelo incorpora o tradicional calendário perpétuo desenvolvido por Kurt Klaus, capaz de reconhecer automaticamente a duração dos meses e adicionar anos bissextos. As indicações de data, dia, mês e fases da lua são distribuídas em submostradores, enquanto o ano em quatro dígitos aparece entre 7 e 8 horas. O sistema Double Moon exibe simultaneamente as fases lunares nos hemisférios norte e sul, com um desvio de apenas um dia após mais de cinco séculos.

O funcionamento é garantido pelo calibre automático 52616, que oferece reserva de marcha de sete dias e utiliza o sistema de corda Pellaton reforçado com componentes cerâmicos. Preço no Brasil: R$ 464.000

Pilot's Venturer Vertical Drive

Complementando as novidades, a marca apresenta o Pilot's Venturer Vertical Drive (IW328601), seu primeiro relógio concebido especificamente para o uso em missões espaciais. Desenvolvido do zero para atender às exigências da exploração espacial, o modelo elimina a coroa tradicional e introduz um sistema de luneta rotativa que controla todas as funções, permitindo operação mesmo com luvas de astronauta. Um seletor lateral alterna entre funções como ajuste de horário e corda.

O mostrador minimalista exibe dois fusos horários, incluindo uma indicação em formato de 24 horas essencial para missões em órbita, onde o ciclo de dia e noite ocorre várias vezes ao dia. O movimento automático 32722 oferece reserva de marcha de 120 horas e integra um módulo GMT, tornando o relógio funcional tanto no espaço quanto na Terra.

Construído com materiais de alta performance, como cerâmica de óxido de zircônio e Ceratanium, o modelo apresenta resistência extrema a variações de temperatura, radiação e vibração. Testado pela empresa Vast, responsável pelo desenvolvimento de estações espaciais comerciais, o relógio foi submetido a condições rigorosas, incluindo forças superiores às enfrentadas em lançamentos reais, e recebeu certificação oficial para uso em missões espaciais. Preço no Brasil: R$ 171.000