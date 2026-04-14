A Bvlgari apresenta um Octo Finissimo menor e novas versões do Serpenti

GENEBRA. A Bvlgari participa oficialmente pela segunda vez do Watches & Wonders, realizado entre os dias 14 e 20 de abril em Genebra, com um novo Octo Finissimo. Desta vez, a linha recordista de relógios ultrafinos vem em tamanho de caixa menor, de 37 mm, em vez do tradicional 40 mm.

A manufatura de origem italiana leva à feira sete novos relógios, sendo cinco da linha Octo Finissimo e dois da coleção Serpenti Aeterna, além de apresentar uma nova iniciativa digital voltada à experiência do cliente.

No estande, a proposta segue a identidade da marca. Mármore, materiais nobres e referências à tradição romana aparecem como pano de fundo para as novidades. A combinação entre relojoaria e joalheria segue

Octo Finissimo 37

A principal evolução está mesmo no Octo Finissimo. A coleção ganha uma nova caixa de 37 mm. Para chegar nesse tamanho, a manufatura precisou alterar tanto a estética quanto a construção interna do relógio, com foco em ergonomia e no uso mais versátil no dia a dia.

O modelo estreia o calibre BVF 100, um movimento automático com micro-rotor desenvolvido internamente. Ele tem 2,35 mm de espessura e 31 mm de diâmetro, oferecendo reserva de marcha de 72 horas. Apesar de ligeiramente mais espesso do que o movimento anterior, o novo calibre reduz em cerca de vinte por cento o volume total, resultado de avanços recentes da marca em miniaturização.

O relógio completo pesa 65 gramas, o que reforça a proposta de conforto. A pulseira integrada também evoluiu, com novo sistema de fixação por parafuso e fecho com botões, pensado para melhorar a ergonomia sem alterar o desenho original da peça.

Quatro versões do Octo Finissimo de 37 mm chegam ao mercado. A primeira é em titânio jateado, com caixa extrafina, mostrador opalino e resistência à água de 30 metros. A segunda é em ouro amarelo de dezoito quilates, com acabamento acetinado e mostrador no mesmo material. A terceira combina titânio polido e acetinado, mantendo o mesmo movimento automático e funções de horas, minutos e segundos.

A quarta versão adiciona uma complicação. O Octo Finissimo Minute Repeater traz o calibre BVL 362, de corda manual, com espessura de 3,12 mm e reserva de marcha de 72 horas. O modelo mantém a caixa de 37 mm em titânio jateado e reforça a proposta técnica da coleção.

O quinto lançamento da linha é o Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum, que leva adiante a busca da marca por recordes de espessura. O relógio tem apenas 1,85 mm de espessura total e caixa de 40 mm em platina, com pulseira integrada no mesmo material. O movimento BVF 900, de corda manual, oferece reserva de marcha de 42 horas. A edição é limitada a dez peças.

Serpenti Aeterna: entre relógio e jóia (Bvlgari/Divulgação)

Serpenti Aeterna

Na outra frente, a coleção Serpenti Aeterna reforça o lado de joalheria da Bvlgari. Os dois modelos apresentados mantêm a caixa curva de 24 mm e movimento a quartzo, com funções de horas e minutos.

A versão em ouro rosé concentra o maior trabalho de ourivesaria. O relógio reúne 493 diamantes, totalizando cinco quilates, e 122 pedras preciosas coloridas, que somam 13 quilates. Entre elas estão rubelita, ametista, esmeralda, safira e turmalina.

O processo envolveu 225 horas de desenvolvimento, 185 horas dedicadas à seleção das pedras e mais de 60 horas de cravação. O mostrador e a pulseira seguem o mesmo padrão, totalmente cravejados.

A segunda versão traz uma leitura mais direta da coleção. Em ouro amarelo, o modelo combina mostrador em madrepérola branca com uma pulseira rígida parcialmente cravejada com 68 diamantes. A coroa também recebe diamantes. O relógio é oferecido em dois tamanhos de pulseira, de 145 e 155 mm.

Além das novas peças, a Bvlgari apresenta o Digital Passport, uma plataforma que amplia a rastreabilidade e a relação com o cliente. Cada relógio passa a ter um código Datamatrix gravado no fundo da caixa, que pode ser escaneado para acessar informações técnicas, certificação de autenticidade, dados de garantia e conteúdos editoriais sobre a peça.

A tecnologia funciona por meio de aplicativo ou site e não exige login nem coleta dados pessoais. Com base em blockchain, o sistema garante a integridade das informações ao longo do tempo.