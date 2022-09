Gosta de espumantes? Saiba o que é o método champenoise

Em muitos rótulos de espumantes é possível encontrar a descrição de "método tradicional", ou champenoise. Entenda o que significa este modo de fabricação e as recomendações de Philippe de Nicolay Rothschild, fundador da Edega.

A Cava é um espumante produzido na Espanha feito pelo método champenoise e que geralmente utiliza as castas Macabeo, Xarello e Parellada para os brancos e, Garnacha e Trepat para os roses. Entretanto, a legislação permite o uso da casta Chardonnay para ser utilizada no blend.

Durante o processo de fabricação dos espumantes, o vinho passa por duas fermentações. A primeira é feita em um tanque, que pode ser tanto de madeira, quanto de aço inoxidável ou concreto. O resultado da fermentação é então engarrafado, e a bebida passa por um segundo processo de fermentação.

Em 2006, o francês Christophe Chapillon decidiu seguir o legado da família, mas ao invés de produzir vinhos na região do Loire, tal como seu tio enólogo, decidiu fazer vinhos na Espanha, especificamente na região de Aragão, onde vive desde 1986.

Com a ajuda de Cesar Langa, o mais antigo produtor familiar de Calatayud, Christophe criou uma linha de vinho com seu nome de família, Chapillon, com estilo moderno e bem diferente dos outros vinhos da região.

Secret Reserva Brut Nature

Uma mistura de 75% de Chardonnay e 25% de Macabeo, com 16 meses de amadurecimento em garrafa, é um Cava clássico. Com aromas de flores brancas e amêndoas, o Secret é amplo e rico, mas limpo, definido por sua nítida acidez. Valor: R$168,90.