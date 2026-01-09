Casual

Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries indicadas a Melhor Drama

Cerimônia de premiação será realizada no próximo domingo, 11 de janeiro, direto de Los Angeles

A primeira edição do Globo de Ouro aconteceu em 1944 (Alberto E. Rodriguez/WireImage/Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12h01.

As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026 estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para este domingo, 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.

As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.

Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.

Onde assistir às séries indicadas ao Globo de Ouro 2026

Melhor Série – Drama

  • A Diplomata — Netflix
    A trama acompanha uma diplomata experiente que precisa lidar com uma crise internacional enquanto enfrenta problemas em seu casamento com um político influente.
  • The Pitt — HBO Max 
    A série retrata o dia a dia de profissionais da saúde em um hospital de Pittsburgh, abordando pressões emocionais, dilemas éticos e conflitos internos.
  • Pluribus — Apple TV+
    Em uma sociedade dominada pela busca da felicidade extrema, uma mulher pessimista se torna peça-chave para restaurar o equilíbrio emocional do mundo.
  • Ruptura — Apple TV+
    Funcionários de uma empresa passam por um procedimento que separa totalmente suas memórias pessoais e profissionais, revelando consequências inesperadas.
  • Slow Horses — Apple TV+
    Um grupo de agentes desacreditados da inteligência britânica lida com ameaças à segurança nacional longe dos holofotes do serviço secreto.
  • The White Lotus — HBO Max
    A série acompanha hóspedes e funcionários de resorts de luxo, explorando tensões sociais, conflitos pessoais e segredos ao longo de uma semana.

O que é o Globo de Ouro?

O Globo de Ouro nasceu em janeiro de 1944, com uma cerimônia informal realizada nos estúdios da 20th Century Fox em homenagem aos melhores filmes produzidos em 1943. Naquela ocasião, Jennifer Jones venceu como Melhor Atriz por The Song of Bernadette e Paul Lukas como Melhor Ator por Watch on the Rhine.

Recorde de indicações

A atriz Meryl Streep detém o recorde de mais indicações na história do Globo de Ouro, com um total de 33 nomeações, incluindo trabalhos em cinema e na televisão. Ela ultrapassou o maestro John Williams (26), e artistas como Jack Lemmon (22), Shirley MacLaine (20) e Al Pacino (19), que estão logo atrás.

Maiores vencedores

Três nomes dividem o posto de artistas com mais Globos de Ouro vencidos na categoria competitiva, cada um acumulando 8 estatuetas:

  • Meryl Streep – Conquistou prêmios por papéis como em O Diabo Veste Prada, A Dama de Ferro e A Mulher do Tenente Francês
  • Barbra Streisand – Ganhou Globos por atuação, música (A Star Is Born) e também por direção (Yentl), além do prestigioso Cecil B. DeMille Award.
  • Tom Hanks – Vencedor por Quero Ser Grande, Forrest Gump e como produtor executivo em Game Change, também recebeu o Cecil B. DeMille Award.
