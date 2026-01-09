Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries indicadas a Melhor Drama

A primeira edição do Globo de Ouro aconteceu em 1944 (Alberto E. Rodriguez/WireImage/Getty Images)
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12h01.
As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026 estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para este domingo, 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.
As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.
Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.
O Globo de Ouro nasceu em janeiro de 1944, com uma cerimônia informal realizada nos estúdios da 20th Century Fox em homenagem aos melhores filmes produzidos em 1943. Naquela ocasião, Jennifer Jones venceu como Melhor Atriz por The Song of Bernadette e Paul Lukas como Melhor Ator por Watch on the Rhine.
A atriz Meryl Streep detém o recorde de mais indicações na história do Globo de Ouro, com um total de 33 nomeações, incluindo trabalhos em cinema e na televisão. Ela ultrapassou o maestro John Williams (26), e artistas como Jack Lemmon (22), Shirley MacLaine (20) e Al Pacino (19), que estão logo atrás.
Três nomes dividem o posto de artistas com mais Globos de Ouro vencidos na categoria competitiva, cada um acumulando 8 estatuetas: