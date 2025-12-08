Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Com Wagner Moura, 'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional

Produção de Kleber Mendonça Filho concorre a mesma categoria de 'Ainda Estou Aqui' no ano passado, ao lado de filmes como 'Foi Apenas um Acidente' e 'Valor Sentimental'

(Vitrine Filmes/Divulgação)

(Vitrine Filmes/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h23.

Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 10h45.

Tudo sobreGlobo de Ouro
Saiba mais

O Agente Secreto foi indicado ao Globo de Ouro de 2026 na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Este é quinta indicação do Brasil à categoria.

Dados das Comscore mostram que o filme faturou R$ 18,7 milhões antes mesmo de completar um mês em cartaz. A produção superou os números de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa que, até o início dessa semana, era a maior bilheteria nacional do ano, com R$ 17,2 milhões. Inspirado nos gibis de Maurício de Souza, o filme levou 997 mil de espectadores às salas de cinema. O longa de Kleber Mendonçapor outro lado, segue com 822 mil espectadores até a publicação desta matéria.

O desempenho do título segue a mesma trajetória de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. A produção de Walter Salles estreou em novembro de 2024 e ficou quase seis meses em cartaz. No total, incluindo a arrecadação internacional, somou mais de R$ 110 milhões em bilheteria. Cerca de 5,7 milhões de pessoas assistiram ao filme nos cinemas.

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro. Meses antes, em maio, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista de pré-indicados à categoria de Melhor Filme Internacional em dezembro.

yt thumbnail

Matéria em Atualização

Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmesFilmes brasileiros
Próximo

Mais de Casual

Porções pequenas viram nova aposta dos restaurantes

Globo de Ouro 2026: com Wagner Moura, 'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme de Drama

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator

Fernanda Torres foi 1ª brasileira a ganhar Globo de Ouro; relembre

Mais na Exame

Casual

Porções pequenas viram nova aposta dos restaurantes

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 8

Carreira

Você controla sua atenção ou é controlado por ela?

Future of Money

Bitcoin recupera queda, mas nova alta ainda é dúvida no mercado