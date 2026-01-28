Globo de Ouro no Brasil: guinada à globalização do cinema?

Depois da "temporada brasileira" em Hollywood, com a vitória de Fernanda Torres e Wagner Moura, o Globo de Ouro resolveu esticar o tapete vermelho no Brasil. O Golden Globes Tribute Awards, um evento de gala paralelo à premiação principal, será realizado em 2026 no Rio de Janeiro.

A apresentação será feita por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos. A solenidade será realizada no dia 18 de março, três dias após a cerimônia de premiação do Oscar de 2026, no Copacabana Palace.

A escolha do Brasil, diz a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, acelera o crescimento da marca no exterior e sela o compromisso da organização em tornar a entrega dos prêmios, de fato, global. É a primeira vez que o evento sai da fronteira dos Estados Unidos. Segundo a Prefeitura do Rio, a parceria terá duração de três anos, até 2028.

Os anfitriões da noite também personificam essa ponte entre mercados. Bruna Marquezine se sobressaiu na carreira internacional com o papel em Besouro Azul, da Warner Bros. Lázaro Ramos, por sua vez, é uma das vozes mais respeitadas do setor, e estrela este ano no Festival de Berlim com Feito Pipa.

Ambos os artistas também são parte do elenco de Velhos Bandidos, com estreia prevista para 26 de março.

O evento homenageará talentos brasileiros — entre cinema e televisão — e pretende celebrar a indústria cinematográfica nacional, que vive um momento de ascensão. Além do tapete vermelho, haverá um jantar e serão distribuídos troféus nas categorias de melhor atriz, ator, revelações e conjunto da obra. Ao todo, serão cerca de 350 convidados, 100 deles astros internacionais.

Engajamento brasileiro?

A chegada da marca ao Brasil ocorre em meio a uma safra histórica para o cinema nacional. Ainda Estou Aqui fechou a temporada de premiações com 71 reconhecimentos entre 2024 e 2026. O Agente Secreto segue na mesma trajetória: já coleciona 55 prêmios pelo mundo e concorre ao Oscar de 2026 em quatro categorias — Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

"O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil deu ao mundo algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias. Estamos animados para celebrar e reconhecer esses artistas latino-americanos”, disse Hoehne em comunicado.

Para além da globalização, há outra narrativa em jogo — a da audiência. Tanto na vitória de Torres quanto na de Moura, o engajamento brasileiro mexeu (e muito) nos ponteiros da premiação. Nas redes sociais do Globo de Ouro, quase todas as publicações com fotos de atores brasileiros passam de 1 milhão de visualizações. O vídeo com o discurso de Wagner, por exemplo, chegou a 7 milhões.

Fora das redes, em 2025, a cerimônia do Globo de Ouro foi acompanhada por 10,1 milhões de pessoas ao vivo nos Estados Unidos pela CBS. No Brasil, a TNT teve um aumento de 800% na audiência média do horário, em comparação com as seis semanas anteriores. Os dados são da Kantar Ibope. Já neste ano, a Globo bateu de 8,3 pontos de audiência com a transmissão da vitória de Wagner Moura e de O Agente Secreto.