Globo de Ouro no Brasil: guinada à globalização do cinema?

Expansão internacional: o Golden Globes Tribute Awards Brasil celebrará talentos brasileiros com projeção global (Getty Images)
Repórter de Casual
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h19.
Depois da "temporada brasileira" em Hollywood, com a vitória de Fernanda Torres e Wagner Moura, o Globo de Ouro resolveu esticar o tapete vermelho no Brasil. O Golden Globes Tribute Awards, um evento de gala paralelo à premiação principal, será realizado em 2026 no Rio de Janeiro.
A apresentação será feita por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos. A solenidade será realizada no dia 18 de março, três dias após a cerimônia de premiação do Oscar de 2026, no Copacabana Palace.
A escolha do Brasil, diz a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, acelera o crescimento da marca no exterior e sela o compromisso da organização em tornar a entrega dos prêmios, de fato, global. É a primeira vez que o evento sai da fronteira dos Estados Unidos. Segundo a Prefeitura do Rio, a parceria terá duração de três anos, até 2028.
Os anfitriões da noite também personificam essa ponte entre mercados. Bruna Marquezine se sobressaiu na carreira internacional com o papel em Besouro Azul, da Warner Bros. Lázaro Ramos, por sua vez, é uma das vozes mais respeitadas do setor, e estrela este ano no Festival de Berlim com Feito Pipa.
Ambos os artistas também são parte do elenco de Velhos Bandidos, com estreia prevista para 26 de março.
O evento homenageará talentos brasileiros — entre cinema e televisão — e pretende celebrar a indústria cinematográfica nacional, que vive um momento de ascensão. Além do tapete vermelho, haverá um jantar e serão distribuídos troféus nas categorias de melhor atriz, ator, revelações e conjunto da obra. Ao todo, serão cerca de 350 convidados, 100 deles astros internacionais.
A chegada da marca ao Brasil ocorre em meio a uma safra histórica para o cinema nacional. Ainda Estou Aqui fechou a temporada de premiações com 71 reconhecimentos entre 2024 e 2026. O Agente Secreto segue na mesma trajetória: já coleciona 55 prêmios pelo mundo e concorre ao Oscar de 2026 em quatro categorias — Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.
"O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil deu ao mundo algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias. Estamos animados para celebrar e reconhecer esses artistas latino-americanos”, disse Hoehne em comunicado.
Para além da globalização, há outra narrativa em jogo — a da audiência. Tanto na vitória de Torres quanto na de Moura, o engajamento brasileiro mexeu (e muito) nos ponteiros da premiação. Nas redes sociais do Globo de Ouro, quase todas as publicações com fotos de atores brasileiros passam de 1 milhão de visualizações. O vídeo com o discurso de Wagner, por exemplo, chegou a 7 milhões.
Fora das redes, em 2025, a cerimônia do Globo de Ouro foi acompanhada por 10,1 milhões de pessoas ao vivo nos Estados Unidos pela CBS. No Brasil, a TNT teve um aumento de 800% na audiência média do horário, em comparação com as seis semanas anteriores. Os dados são da Kantar Ibope. Já neste ano, a Globo bateu de 8,3 pontos de audiência com a transmissão da vitória de Wagner Moura e de O Agente Secreto.