Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries indicadas a Melhor Comédia ou Musical

As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026 estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para este domingo, 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.

As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.

Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.

Onde assistir às séries indicadas ao Globo de Ouro 2026

Melhor Série – Comédia ou Musical

Abbott Elementary — Disney+

Uma comédia ambientada em uma escola pública, centrada em professores que tentam melhorar a educação apesar da falta de recursos.

Um jovem chef retorna à sua cidade natal para administrar o restaurante da família, enfrentando luto, pressão financeira e conflitos internos.

A relação entre uma comediante veterana de Las Vegas e uma jovem roteirista transforma a carreira e a vida pessoal das duas.

A série explora o relacionamento improvável entre um rabino e uma mulher agnóstica, abordando fé, identidade e escolhas pessoais.

Três vizinhos obcecados por crimes reais se envolvem em uma investigação após um assassinato acontecer em seu prédio.

A produção acompanha executivos de um estúdio de Hollywood que tentam equilibrar interesses artísticos e demandas comerciais.

O que é o Globo de Ouro?