Casual

Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries indicadas a Melhor Comédia ou Musical

Todas as séries estão disponíveis nas plataformas de streaming

Only Murders in the Building está indicada em quatro categorias (Only Murders in the Building/ 20th Television/ Disney+/Divulgação)

Luiz Anversa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12h51.

As séries indicadas ao Globo de Ouro 2026  estão espalhadas por diferentes plataformas de streaming. A lista reúne dramas, comédias e minisséries que podem ser assistidas antes da cerimônia, marcada para este domingo, 11 de janeiro, quando os vencedores serão anunciados.

As indicações concentram produções de grandes serviços digitais. Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+ e Prime Video aparecem entre as plataformas com títulos na disputa.

Algumas séries já contam com temporadas completas disponíveis. Outras seguem com exibição parcial ou ainda não chegaram ao catálogo brasileiro.

Onde assistir às séries indicadas ao Globo de Ouro 2026

Melhor Série – Comédia ou Musical

  • Abbott Elementary — Disney+
    Uma comédia ambientada em uma escola pública, centrada em professores que tentam melhorar a educação apesar da falta de recursos.
  • O Urso — Disney+
    Um jovem chef retorna à sua cidade natal para administrar o restaurante da família, enfrentando luto, pressão financeira e conflitos internos.
  • Hacks — HBO Max
    A relação entre uma comediante veterana de Las Vegas e uma jovem roteirista transforma a carreira e a vida pessoal das duas.
  • Ninguém Quer — Netflix
    A série explora o relacionamento improvável entre um rabino e uma mulher agnóstica, abordando fé, identidade e escolhas pessoais.
  • Only Murders in the Building — Disney+
    Três vizinhos obcecados por crimes reais se envolvem em uma investigação após um assassinato acontecer em seu prédio.
  • O Estúdio — Apple TV+ 
    A produção acompanha executivos de um estúdio de Hollywood que tentam equilibrar interesses artísticos e demandas comerciais.

O que é o Globo de Ouro?

O Globo de Ouro nasceu em janeiro de 1944, com uma cerimônia informal realizada nos estúdios da 20th Century Fox em homenagem aos melhores filmes produzidos em 1943. Naquela ocasião, Jennifer Jones venceu como Melhor Atriz por The Song of Bernadette e Paul Lukas como Melhor Ator por Watch on the Rhine.

Recorde de indicações

A atriz Meryl Streep detém o recorde de mais indicações na história do Globo de Ouro, com um total de 33 nomeações, incluindo trabalhos em cinema e na televisão. Ela ultrapassou o maestro John Williams (26), e artistas como Jack Lemmon (22), Shirley MacLaine (20) e Al Pacino (19) estão logo atrás.

Maiores vencedores

Três nomes dividem o posto de artistas com mais Globos de Ouro vencidos na categoria competitiva, cada um acumulando 8 estatuetas:

  • Meryl Streep – Conquistou prêmios por papéis como em O Diabo Veste Prada, A Dama de Ferro e A Mulher do Tenente Francês
  • Barbra Streisand – Ganhou Globos por atuação, música (A Star Is Born) e também por direção (Yentl), além do prestigioso Cecil B. DeMille Award.
  • Tom Hanks – Vencedor por Quero Ser Grande, Forrest Gump e como produtor executivo em Game Change, também recebeu o Cecil B. DeMille Award.
