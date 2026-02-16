Geração Z foi a que mais investiu dinheiro em esportes no último ano

A Geração Z foi a que mais investiu dinheiro em esportes em 2025. A informação é do 12º Relatório Anual de Tendências Esportivas do Strava, que indica que os nascidos entre 1995 e 2010 colocaram o movimento no centro da rotina para se afastar das redes sociais e criar conexões reais por meio da atividade física.

O levantamento analisou bilhões de atividades registradas por mais de 180 milhões de usuários do aplicativo em 185 países, além de pesquisas com mais de 30 mil pessoas, entre usuários e não usuários da plataforma.

Investimentos altos apesar da inflação

Segundo o relatório, 65% dos Gen Z afirmam ter sido impactados pela inflação em 2025. Ainda assim, 30% pretendem gastar mais com atividades físicas neste ano.

Em 2025, os wearables (dispositivos vestíveis, como relógios e pulseiras) concentraram a maior parte dos gastos desses jovens, segundo 63% dos entrevistados. O Apple Watch liderou entre os relógios, seguido pelo Garmin.

O investimento também engloba a tecnologia: em 2025, 72% dos usuários do Strava registraram atividades diretamente pelo app do celular, enquanto Garmin ficou em 2º em todos os dispositivos. A inteligência artificial (IA) também entrou no treino: 46% dos entrevistados disseram que usariam IA como treinador esportivo, índice mais alto entre os jovens da Geração Z.

Entre os calçados, o ASICS Novablast foi eleito o tênis de corrida número um do ano, seguido por Nike Pegasus e HOKA Clifton.

Atividade física substitui telas e influencia relacionamentos

As prioridades de consumo da Geração Z também se refletiram na vida social. Entre os entrevistados, 64% afirmaram preferir gastar dinheiro com equipamentos esportivos em vez de encontros românticos. Além disso, 39% mais jovens Gen Z do que da Geração X disseram usar a atividade física como forma de conhecer pessoas.

Para Michael Martin, CEO do Strava, a tendência deve continuar. "Mais da metade da Geração Z planeja usar o Strava com mais frequência em 2026, enquanto a maioria afirma que usará Instagram e TikTok na mesma medida ou menos", afirmou.

"Trata-se do público que mais cresce no Strava, e sabemos que eles estão em busca de experiências reais, e não de mais tempo olhando para telas", conclui.

Principais esportes e tendências

A corrida seguiu o esporte mais popular da plataforma em 2025, com aumento no número de provas e competições. A Geração Z teve 75% mais probabilidade do que a Geração X de afirmar que sua principal motivação para se exercitar é participar desses eventos esportivos.

O treino de musculação também ganhou espaço entre os jovens. A Geração Z tem o dobro da probabilidade da Geração X de considerar a musculação como esporte principal, com 61% mais pessoas desse grupo levantando peso por motivos estéticos. Há também o recorte de gênero: as mulheres registraram 21% mais treinos de força do que os homens.

Mais da metade dos usuários do Strava (54%) registram múltiplas atividades. As caminhadas conquistaram o segundo lugar entre as mais registradaa, enquanto o número de novos clubes quase quadruplicou em 2025, atingindo 1 milhão. Os clubes de caminhada cresceram 5,8 vezes e os de corrida, 3,5 vezes.

Exercícios nas férias

Para a Geração Z, manter-se ativa durante viagens virou uma regra. Os jovens tiveram 23% mais probabilidade do que a Geração X de afirmar que se exercitar nas férias é indispensável. Ainda assim, em 2025, os usuários tiveram 22% mais chances de viajar dentro do próprio país do que ao exterior.

Quando viajavam, a motivação principal era a prática esportiva, especialmente entre britânicos e alemães. Esportes de inverno lideraram (65%), seguidos por caminhadas (58%) e esportes aquáticos (48%).