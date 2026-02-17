Geração Z vê IA como aliada, mas teme substituição, diz pesquisa

O avanço da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho brasileiro desperta cenários diferentes entre os jovens de 14 a 29 anos.

De acordo com a pesquisa "Jovens, Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho", realizada pela Nexus e encomendada pela Demà, 47% dos entrevistados afirmam ter preocupação com a substituição de atividades humanas por máquinas.

Ao mesmo tempo, 42% dizem se sentir motivados pelas possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, especialmente em relação ao aumento da produtividade.

Os dados indicam que a principal associação feita pelos jovens à IA está relacionada ao aumento da produtividade.

Para 42% dos entrevistados, o maior benefício da tecnologia é permitir que profissionais realizem mais tarefas em menos tempo.

Essa lógica também aparece no uso educacional: 22% afirmam recorrer à IA para tornar o aprendizado mais simples ou rápido.

Diferenças regionais na opinião da Geração Z

Apesar do receio em relação à automação, a maioria dos jovens avalia de forma positiva os efeitos da IA sobre a economia e o mercado de trabalho no longo prazo. Ao todo, 71% acreditam que o impacto será benéfico nos próximos anos.

Essa percepção varia entre as regiões do país. No Nordeste, 63% dos jovens têm uma visão positiva sobre o futuro da economia com o avanço da IA. No Sudeste, o índice é de 46%, enquanto no Sul chega a 49%.

Uso de IA como diferencial

A pesquisa também mostra que o domínio de ferramentas de inteligência artificial passou a ser visto como um fator relevante para a Geração Z pela inserção profissional.

Para 84% dos jovens, conhecer essas tecnologias é um diferencial ou requisito importante para conquistar uma vaga atualmente. Entre aqueles que já participaram dos programas de aprendizagem da Demà, esse percentual sobe para 91%.

A Nexus entrevistou 2.016 cidadãos com idade entre 14 e 29 anos, nas 27 Unidades da Federação, entre 14 e 20 de julho. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

