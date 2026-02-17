Geração Z vê IA como aliada, mas teme substituição, diz pesquisa

Geração Z tem opinião formada quanto à inteligência artificial (MementoJpeg/Getty Images)
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 07h00.
O avanço da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho brasileiro desperta cenários diferentes entre os jovens de 14 a 29 anos.
De acordo com a pesquisa "Jovens, Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho", realizada pela Nexus e encomendada pela Demà, 47% dos entrevistados afirmam ter preocupação com a substituição de atividades humanas por máquinas.
Ao mesmo tempo, 42% dizem se sentir motivados pelas possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, especialmente em relação ao aumento da produtividade.
Os dados indicam que a principal associação feita pelos jovens à IA está relacionada ao aumento da produtividade.
Apesar do receio em relação à automação, a maioria dos jovens avalia de forma positiva os efeitos da IA sobre a economia e o mercado de trabalho no longo prazo. Ao todo, 71% acreditam que o impacto será benéfico nos próximos anos.
Essa percepção varia entre as regiões do país. No Nordeste, 63% dos jovens têm uma visão positiva sobre o futuro da economia com o avanço da IA. No Sudeste, o índice é de 46%, enquanto no Sul chega a 49%.
A pesquisa também mostra que o domínio de ferramentas de inteligência artificial passou a ser visto como um fator relevante para a Geração Z pela inserção profissional.
Para 84% dos jovens, conhecer essas tecnologias é um diferencial ou requisito importante para conquistar uma vaga atualmente. Entre aqueles que já participaram dos programas de aprendizagem da Demà, esse percentual sobe para 91%.
A Nexus entrevistou 2.016 cidadãos com idade entre 14 e 29 anos, nas 27 Unidades da Federação, entre 14 e 20 de julho. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.