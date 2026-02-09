Fundador do Uber aposta em startup de apartamentos focados em bem-estar e longevidade

O fundador do Uber, Travis Kalanick, entrou no mercado imobiliário com uma nova aposta focada no bem-estar. Ele é um dos apoiadores da Sekra, conceito de apartamentos para aluguel com soluções tecnológicas e comunitárias voltadas à longevidade.

A empresa acaba de levantar US$ 12,5 milhões em uma rodada seed coliderada pelos fundos Fifth Wall e 8VC Apartments. O aporte também contou com investidores do setor imobiliário e de tecnologia, como o Moinian Group, além de Harvey Spevak, presidente executivo e sócio-gerente da Equinox.

Os primeiros apartamentos devem ser inaugurados ainda este ano, em cidades costeiras dos Estados Unidos e em cidades como Riad, na Arábia Saudita, e Dubai. O modelo prevê tanto a reforma de prédios existentes quanto o desenvolvimento de projetos próprios no futuro.

O que é a Sekra?

A iniciativa de Oliver Ripley, fundador da rede de hotéis de luxo Habitas, propõe criar uma marca global de moradia multifamiliar voltada para aluguel, com foco em bem-estar, tecnologia e comunidade.

Segundo Ripley, a empresa mira um mercado em expansão — o setor imobiliário voltado para o bem-estar se aproxima de US$ 1,1 trilhão, valor que deve atingir até 2029, segundo o Athletech Newa.

O executivo estima que cerca de 80% das pessoas com menos de 40 anos no mundo vivem de aluguel, percentual que tende a crescer. Nos Estados Unidos, o número de famílias que alugam imóveis superou 46 milhões no ano passado, impulsionado pelo envelhecimento da Geração Z, de acordo com dados do Censo.

Um dos pilares da Sekra é a comunidade, conceito que Ripley considera que se perdeu ao longo dos últimos anos. "O trabalho remoto, a inteligência artificial e as redes sociais estão nos isolando, e a comunidade se tornou algo secundário que buscamos, mas, quando éramos crianças, conhecíamos todos os nossos vizinhos", diz.

A proposta é formar comunidades engajadas, com moradores selecionados a partir de valores compartilhados e estimulados a interagir por meio de espaços comuns e programação organizada. Segundo Ripley, esse modelo reduz a rotatividade e aumenta a rentabilidade, dois indicadores do mercado de aluguel residencial.

Como são as unidades?

Os apartamentos da Sekra têm várias soluções tecnológicas que miram o bem-estar dos moradores. Por exemplo; iluminação circadiana para melhorar sono, isolamento acústico e espaços projetados para incentivar a socialização.

Além disso, o projeto deve ter um aplicativo próprio para operações e interação com os residentes, com funcionalidades de internet das coisas (IoT), como controle de iluminação e eletrodomésticos, programação, conteúdos e serviços.

Setor em expansão

Soluções focadas no bem-estar não são uma novidade da Sekra. O Four Seasons Resort and Residences Telluride, no Colorado, adotou sistemas de oxigenação nas residências e quartos de hotel para reduzir os efeitos da altitude e melhorar o sono e a recuperação.

Fora do setor imobiliário tradicional, empresas como a Peloton defendem soluções de bem-estar em espaços residenciais, hoteleiros e universitários.