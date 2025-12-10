Four Seasons retorna ao Brasil com hotel no Rio de Janeiro

Após uma operação curta em São Paulo, o Four Seasons anuncia seu retorno ao Brasil, no Rio de Janeiro. O Hotel Rio de Janeiro at Leblon ocupará o prédio mais alto da região, com aproximadamente 120 apartamentos e suítes.

Com inauguração prevista para 2029, a estrutura existente do Hotel Marina Palace passará por renovação, transformando a fachada e os interiores vintages.

“Temos orgulho em lançar o Four Seasons no Rio de Janeiro, dando continuidade à nossa expansão estratégica na América do Sul e marcando o nosso retorno ao Brasil”, afirma Alejandro Reynal, Presidente e CEO global do Four Seasons. “É com satisfação que embarcamos nesta jornada com a Catuaí Asset. Nosso compromisso compartilhado com o serviço inigualável, o design sofisticado e as experiências imersivas irá elevar o padrão da oferta de hospitalidade de luxo nesse destino de renome mundial.”

“Revitalizar o icônico Marina Palace — desta vez sob a chancela de uma marca globalmente renomada como a Four Seasons — e entregar à cidade um marco que possa perdurar por gerações é uma motivação poderosa para nós. Este projeto reforça nossa dedicação de longa data ao desenvolvimento de empreendimentos excepcionais no Brasil, e nos enche de orgulho realizá-lo em parceria com Four Seasons”, diz Alfredo Khouri Junior, Sócio-Fundador da Catuaí Asset.

Four Seasons: rede hoteleira prevê inauguração no Rio de Janeiro em 2029 (Four Seasons /Divulgação)

O novo hotel terá diferentes experiências gastronômicas, com um bar e piscina na cobertura, com vista para o mar, e um restaurante autoral com pratos da culinária local e clássicos internacionais.

O Four Seasons Hotel Rio de Janeiro at Leblon será a quinta propriedade da rede americana na América do Sul, que inclui o Four Seasons Hotel Buenos Aires, o Four Seasons Hotel Bogotá, o Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá e o Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, com inauguração prevista em 2026.