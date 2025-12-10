Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Four Seasons retorna ao Brasil com hotel no Rio de Janeiro

O Hotel Rio de Janeiro at Leblon ocupará o prédio mais alto da região, com aproximadamente 120 apartamentos e suítes

Four Seasons: rede hoteleira retorna ao Brasil com empreendimento no Rio de Janeiro (Four Seasons /Divulgação)

Four Seasons: rede hoteleira retorna ao Brasil com empreendimento no Rio de Janeiro (Four Seasons /Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h12.

Tudo sobreHotelaria
Saiba mais

Após uma operação curta em São Paulo, o Four Seasons anuncia seu retorno ao Brasil, no Rio de Janeiro. O Hotel Rio de Janeiro at Leblon ocupará o prédio mais alto da região, com aproximadamente 120 apartamentos e suítes.

Com inauguração prevista para 2029, a estrutura existente do Hotel Marina Palace passará por renovação, transformando a fachada e os interiores vintages.

“Temos orgulho em lançar o Four Seasons no Rio de Janeiro, dando continuidade à nossa expansão estratégica na América do Sul e marcando o nosso retorno ao Brasil”, afirma Alejandro Reynal, Presidente e CEO global do Four Seasons. “É com satisfação que embarcamos nesta jornada com a Catuaí Asset. Nosso compromisso compartilhado com o serviço inigualável, o design sofisticado e as experiências imersivas irá elevar o padrão da oferta de hospitalidade de luxo nesse destino de renome mundial.”

“Revitalizar o icônico Marina Palace — desta vez sob a chancela de uma marca globalmente renomada como a Four Seasons — e entregar à cidade um marco que possa perdurar por gerações é uma motivação poderosa para nós. Este projeto reforça nossa dedicação de longa data ao desenvolvimento de empreendimentos excepcionais no Brasil, e nos enche de orgulho realizá-lo em parceria com Four Seasons”, diz Alfredo Khouri Junior, Sócio-Fundador da Catuaí Asset.

Four Seasons: rede hoteleira prevê inauguração no Rio de Janeiro em 2029 (Four Seasons /Divulgação)

O novo hotel terá diferentes experiências gastronômicas, com um bar e piscina na cobertura, com vista para o mar, e um restaurante autoral com pratos da culinária local e clássicos internacionais.

O Four Seasons Hotel Rio de Janeiro at Leblon será a quinta propriedade da rede americana na América do Sul, que inclui o Four Seasons Hotel Buenos Aires, o Four Seasons Hotel Bogotá, o Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá e o Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, com inauguração prevista em 2026.

Acompanhe tudo sobre:HotéisRio de Janeiro

Mais de Casual

Por que a compra da Warner está deixando Hollywood em pânico

Elettromec amplia portfólio e lança churrasqueiras premium para áreas gourmet

Perrier-Jouët leva o champanhe para celebrar o verão brasileiro

12 restaurantes com ceias para Natal e Ano Novo em São Paulo

Mais na Exame

Brasil

Senador pede adiamento, e PL de impeachment do STF deve ficar para 2026

Mundo

'Venezuela voltará a respirar', diz filha de Maria Corina no Nobel da Paz

Future of Money

Em véspera de decisão do Fed, recuo do bitcoin 'não está descartado'

Economia

Selic vai cair em janeiro? Mercado foca no comunicado do Copom