White Lotus: série impulsiona buscas por hotéis da rede Four Seasons

White Lotus é uma rede fictícia de hotéis, onde se desenrolam os embates de classe entre os personagens da aclamada série da HBO. Quem acompanha a produção sabe bem que as duas primeiras temporadas foram filmadas em propriedades do grupo Four Seasons.

A primeira temporada, que venceu prêmios como de melhor minissérie do Globo de Ouro, foi produzida no Four Seasons Resort Maui at Wailea. As filmagens aconteceram durante a pandemia, o que ajudou a equipe a ter acesso à todas as dependências.

A sequência aconteceu no Four Seasons Taormina no San Domenico Palace, um antigo monastério do século 13. O mesmo acontece agora com a terceira temporada, que estreia neste domingo, 16. Desta vez a história se passa no Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia. E não é por acaso.

Parceria de marketing

Em outubro do ano passado, depois das duas primeiras temporadas de White Lotus, a Max, dona da HBO, e a rede Four Seasons decidiram formalizar uma parceria de marketing estratégica para as duas marcas que já vinha se desenhando. Para o canal de streaming, trata-se de uma credencial para o universo do luxo. Para a rede de hotéis, a oportunidade de atingir novos públicos.

Na ocasião, Marc Speichert, vice-presidente executivo e diretor comercial do Four Seasons, rede com 133 hotéis pelo mundo, comentou. “Mike White (diretor da série) e sua equipe criaram algo realmente especial. Para muitos hóspedes do Four Seasons, especialmente nossos entusiastas da cultura pop e criadores de tendências de viagens, o The White Lotus serve como a inspiração de viagem perfeita.”

A expectativa para a terceira temporada é grande. E não só pela trama, que envolve sempre um assassinato, resolvido apenas no final, mas também pelo cenário.

Conexão entre turismo e cultura pop

“Cada propriedade do Four Seasons apresentada na série quase parece um personagem por si só”, disse agora Speichert para a revista Wallpaper, especializada em arquitetura. “Os hotéis proporcionam uma imersão dos espectadores na essência de seu destino, capturando sua cultura, beleza natural e atmosfera.”

O resort da Tailândia foi projetado pelo arquiteto Bill Bensley e é inspirado na arquitetura tradicional do sul do país, com telhados de palha, espaços internos e externos integrados e um estilo de construção que se adapta ao relevo montanhoso.

Para o executivo, a parceria de marketing com a HBO e a Max destaca a crescente conexão entre turismo e cultura pop, criando oportunidades para explorar o mundo através dos hotéis do Four Seasons. A rede observou um aumento significativo no interesse de hóspedes com interesse no Havaí e na Itália.

Millennials e Gen Z na mira

Para a rede, a presença na série significa uma oportunidade de conversar com jovens millennials e Gen Z, um alvo essencial, já que representam a próxima geração de viajantes de luxo. “Esses grupos demográficos são cruciais para nossos planos de crescimento, alinhando-se às tendências mais amplas e às mudanças na distribuição da riqueza entre gerações.”, diz o executivo da rede.

Pesquisas internas do grupo hoteleiro mostraram que 88% dos millennials assistem à série, conhecem o Four Seasons e tem uma visão positiva da marca, enquanto 71% demonstram intenção de visitar as propriedades apresentadas na série.

“À medida que o entusiasmo por The White Lotus continua a se traduzir em demanda real por viagens, estamos animados para levar essas experiências a um público ainda maior ao redor do mundo”, diz Speichert. E, para os fãs da série, acena para o futuro: “Estamos muito empolgados com a renovação de The White Lotus para a quarta temporada e ansiosos para ver como a história se desenvolverá.”