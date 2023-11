Na fila do IPO: Reddit e Skims, de Kim Kardashian, podem abrir o capital em 2024

Além da Shein, outras companhias estão interessadas em fazer a oferta pública inicial (IPO) em 2024. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, tanto o Reddit quanto a Skims, marca de moda íntima de Kim Kardashian, estariam preparando terreno para abertura de capital.

IPO do Reddit

Não é de agora que o Reddit tem cogitado o IPO. O agregador social de notícias entrou com um pedido confidencial na Securities and Exchange Comission (SEC) em dezembro de 2021. No entanto, a listagem foi continuamente adiada conforme a economia dos Estados Unidos desacelerou e ocasionou uma forte volatilidade no mercado de ações.

Na ocasião, o Reddit estava trabalhando com o Morgan Stanley e o Goldman Sachs na listagem. Ainda de acordo com a apuração da Bloomberg, a companhia estava considerando um valuation de até US$ 15 bilhões.

Kim Kardashian na bolsa

Outra companhia que está estudando a abertura de capital é a marca de moda íntima de Kim Kardashian, a Skims. Jens Grede, o empresário sueco que cofundou a empresa com a sociality, disse à Bloomberg que um IPO está no horizonte. “A Skims merece ser uma empresa pública – quando chegar a hora certa”, disse em entrevista à agência de notícias.

Vale lembrar que a linha de shapewear (modeladores de corpo) obteve uma rodada de investimento de US$ 270 milhões no início deste ano. Em quatro anos de existência, a marca é avaliada em US$ 4 bilhões.

