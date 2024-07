Lembra da Von Dutch? Marca de bonés planeja retorno

Provavelmente a geração Z conhece a Von Dutch como o título de uma das faixas do álbum Brat, de Charli XCX. Mas, para além da música, os famosos bonés da Von Dutch que fizeram sucesso nos anos 2000 pretendem voltar à tona.

Na semana passada a White Space Group, uma empresa de gestão de marcas americana adquiriu a Von Dutch do Groupe Royer, uma empresa francesa de calçados.

Agora, a prioridade da WSG Brands é expandir as vendas nos Estados Unidos, visto que 90% das vendas acontecem internacionalmente, segundo o site Business of Fashion. Dentre as estratégias estão colaborações, e a oportunidade de surfar na onda da tendência Y2K.

“[A marca tem] relevância cultural, reconhecimento global da marca e capacidade de ser licenciável. Quando você junta esses parâmetros com o movimento das marcas Y2K e o que elas representam para uma geração mais jovem, todas as estrelas se alinham", diz Marc Benitez, diretor de operações da WSG Brands.

Nos anos 2000, artistas como Justin Timberlake, Britney Spears, Paris Hilton e Gwen Stefani apareciam dia e noite usando o boné estilo caminhoneiro com o logo da marca bordado. As versões do acessório eram inúmeras, com strass, cores neon ou em tons pastel. Em 2003, as vendas anuais da marca ultrapassaram 33 milhões de dólares, segundo o BoF.

Como toda febre, os dias de sol da Von Dutch foram substituídos por outras marcas. "Você via isso em todos os lugares. Costumava ser gente descolada usando, então, de repente, essa galera cafona e aleatória começou a usar”, disse Paris Hilton no documentário The Curse of Von Dutch: A Brand to Die For. “Lembro que um dia olhei no meu armário e tinha tanto Von Dutch, e eu simplesmente não conseguia mais olhar para ele. Eu me livrei de tudo.”

Ainda que a geração Z não tenha vivido a moda dos bonés Von Dutch, os adolescentes estão conhecendo a marca através do TikTok, que tem sido um impulsionador da tendência Y2K, e logo, da Von Dutch. Recentemente Bella Hadid e Kylie Jenner foram fotografadas usando produtos da marca, além do impulsionamento através da música de Charli XCX.

As menções à Von Dutch nas mídias sociais aumentaram quase 13.000% no ano passado, de acordo com a empresa de análise Trendalytics. As pesquisas por "Von Dutch" e "boné de caminhoneiro" no Depop aumentaram 40% e 90% em relação a janeiro.

Atualmente os bonés da Von Dutch custam a partir de 35,95 euros, ou 215 reais. No entanto, não se sabe se marca continuará na cabeça dos adolescentes por tanto tempo quanto a música de Charli XCX.