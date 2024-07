Conheça os modelos de tênis favoritos dos skatistas brasileiros na Olimpíada de Paris

Tênis feitos de lona e couro são as principais escolhas dos skatistas. E um dos tênis mais conhecido possui uma sola específica, a waffle, criada pela Vans nos anos 1960. Com o tempo, novos modelos voltados para a prática de skate foram adicionados ao portfólio da Vans e de outras marcas como Nike e Adidas.

A escolha dos calçados para praticar skate traz uma combinação de funcionalidade, durabilidade e estilo. Os skatistas precisam de calçados que ofereçam suporte adequado, aderência, resistência e conforto, além de refletirem o estilo pessoal.

Nos Jogos de Paris, skatistas brasileiros escolheram quatro marcas de tênis diferentes para a competição. Confira os modelos.

Rayssa Leal

A "fadinha" e medalhista de bronze na Olimpíada de Paris possui um tênis com seu nome, o Rayssa Leal Nike SB Dunk Low. Segundo a Nike, as cores do calçado são as favoritas da atleta e os elementos gráficos relembram a jornada de Rayssa, com detalhes em relevo, ilustrações de rosto sorridente e um logotipo no calcanhar e na palmilha, com um bordado da letra R com asas.

O modelo custa R$ 899,99, mas está esgotado no site oficial da Nike.

Pamela Rosa

Assim como Rayssa, Pamela Rosa também usou o modelo Dunk Low da Nike para a competição esportiva. O Nike SB Dunk Low Pro White Gum é feito em couro, possui sola de borracha e amortecimento Zoom Air.

O modelo está disponível por R$ 999,99 no site oficial da Nike.

Kelvin Hoefler

Para competir nas Olimpíadas, Hoefler escolheu o modelo Catiba Pro Skate Canvas Vintage Suede da Cariuma. O modelo possui uma edição limitada com o nome do skatista. O tênis off white é produzida em lona com o algodão puro, cultivado de maneira responsável, com látex extraído de árvores brasileiras através da sua seiva leitosa e não do desmatamento. O couro utilizado segue regulações de produção.

Disponível em diferentes e-commerces a partir de R$ 450.

Giovanni Viana

Viana escolheu o modelo Skate Rowan 2 Black White da Vans para participar dos Jogos Olímpicos. Segundo a marca, o modelo busca inspiração em tênis de quadra vintage e foi desenvolvido com a tecnologia ImpactWaffle, uma combinação do amortecimento de impacto de dupla densidade VR3 da Vans e a borracha SickStick, proporcionando proteção excepcional contra impactos sem comprometer a sensibilidade à prancha.

O modelo está disponível por R$ 699,99 no site oficial da Vans.

Gabriela Mazetto e Felipe Gustavo

Tanto Gabriela Mazetto quanto Felipe Gustavo escolheram o modelo Tyshawn da Adidas para competir nos Jogos Olímpicos. Segundo a Adidas, o modelo recria a silhueta original do modelo do skatista americano Tyshawn Jones. O tênis é inspirado no design clássico de basquete e feito para as ruas. Com cabedal de couro, amortecimento Adiprene, palmilha moldada e o bocal de espuma viscoelástica.

O modelo está disponível por R$ 599,99 no site oficial da Adidas.