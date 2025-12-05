Flip divulga data da edição de 2026 em Paraty; saiba quando será

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) já tem data para acontecer em 2026.

Nas redes sociais do evento, os organizadores divulgaram que a 24ª edição acontecerá entre os dias 22 e 26 de julho do ano que vem.

A curadoria da próxima edição fica a cargo da literária Rita Palmeira. Ainda não há informações sobre homenageados, mesas ou convidados.

Essa é a primeira vez desde a pandemia que o anúncio foi feito com mais de seis meses de antecedência. Nos últimos anos, a demora para a divulgação das datas gerou queixas das editores e dos participantes.