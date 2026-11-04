Qual o poder de deputados e senadores nos Estados Unidos em comparação com o Brasil?

Legislativo: Como o poder opera em cada país? (Ken Cedeno/AFP)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13h12.
Deputados e senadores dos Estados Unidos e do Brasil têm funções semelhantes, como aprovar leis, discutir o orçamento e fiscalizar o Executivo, mas existem diferenças nos sistemas eleitorais, mandatos e atribuições. Nos EUA, a Câmara tem 435 deputados eleitos a cada dois anos, enquanto o Senado reúne 100 integrantes com mandatos de seis anos. No Brasil, são 513 deputados com mandatos de quatro anos e 81 senadores eleitos para oito anos. Nos dois países, o Congresso exerce papel central na aprovação de propostas do governo, na fiscalização e nos processos de impeachment.
A vitória democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as midterms, reforçou o papel do Congresso na disputa política com o presidente republicano Donald Trump. Com a maioria nas duas Casas, o partido poderá barrar propostas do governo, conduzir investigações e ampliar a fiscalização sobre a administração federal. O resultado também reacendeu o debate sobre o peso dos deputados e senadores no sistema político americano.
Assim como no Brasil, os Estados Unidos têm um Legislativo federal dividido em duas Casas, a Câmara dos Representantes, que no Brasil é Câmara dos Deputados, e Senado. Nos dois países, os parlamentares são responsáveis por elaborar e aprovar leis, discutir o orçamento e fiscalizar o Poder Executivo. Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes nas atribuições de cada Casa, nos mandatos e no sistema eleitoral.
Uma das principais distinções está no papel que deputados e senadores exercem em relação ao presidente. Nos Estados Unidos, algumas decisões do Executivo dependem diretamente do aval do Senado, enquanto a Câmara tem prerrogativas próprias em processos de impeachment e propostas tarifárias. No Brasil, a Constituição também distribui competências específicas entre as Casas, mas com procedimentos diferentes.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem 435 integrantes, eleitos para mandatos de dois anos. Cada parlamentar representa um distrito eleitoral, cuja quantidade por estado é definida de acordo com a população. O sistema distrital permite que o eleitor escolha diretamente um representante de sua região e acompanhe sua atuação no Congresso.
No Brasil, a Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares, eleitos de quatro em quatro anos pelo sistema proporcional. As cadeiras são distribuídas entre os estados e o Distrito Federal de acordo com regras que consideram a população local e respeitados os limites mínimo de oito e máximo de 70 deputados por unidade da Federação.
Nos dois países, os deputados participam da elaboração e votação de projetos de lei e exercem a fiscalização do Executivo. A Câmara americana, porém, tem uma atribuição exclusiva: iniciar propostas que envolvam arrecadação de recursos, como medidas que criam ou aumentam impostos. O Senado também pode aprovar projetos, mas não encabeçar esse tipo específico de iniciativa.
Outra diferença está no impeachment. Nos Estados Unidos, apenas a Câmara dos Representantes pode iniciar o processo contra o presidente, aprovando os artigos de acusação por maioria simples. O julgamento ocorre posteriormente no Senado.
No Brasil, a Câmara dos Deputados tem a competência de autorizar a abertura de processo contra o presidente da República, o vice-presidente e ministros de Estado. Para que a denúncia contra o presidente avance, é necessário o apoio de dois terços dos deputados. A etapa de julgamento, nos casos de crime de responsabilidade, fica a cargo do Senado.
O Senado americano tem 100 integrantes, com dois representantes para cada um dos 50 estados. Os mandatos são de seis anos, e a renovação ocorre de forma parcial: a cada dois anos, aproximadamente um terço das cadeiras é submetido a eleições. Diferentemente da Câmara, a composição do Senado não varia conforme a proporção da população estadual.
No Brasil, o Senado Federal tem 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e cumprem mandatos de oito anos. A renovação ocorre alternadamente, a cada quatro anos, sendo que uma vez é renovado um terço e no pleito seguinte, dois terços das cadeiras.
Nos Estados Unidos, uma das principais atribuições exclusivas do Senado é aprovar ou rejeitar indicações feitas pelo presidente para cargos importantes da administração federal, como secretários de departamentos, equivalentes a ministros, embaixadores e juízes federais. A Casa também valida tratados internacionais negociados pelo Executivo.
Outra função exclusiva é julgar processos de impeachment iniciados pela Câmara dos Representantes. Nesse caso, os senadores atuam como responsáveis pelo julgamento, enquanto a Câmara reúne os votos necessários para formalizar a acusação.
No Brasil, o Senado também exerce funções de julgamento e aprovação de autoridades. Cabe aos senadores processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República por crimes de responsabilidade, além de analisar indicações para cargos como ministros do Supremo Tribunal Federal, embaixadores, presidente do Banco Central e procurador-geral da República. A Casa ainda autoriza operações de crédito externas e estabelece limites para a dívida pública de estados e municípios.
Nos Estados Unidos, o presidente não depende formalmente de uma maioria parlamentar de seu partido para permanecer no cargo, mas a composição do Congresso interfere diretamente na capacidade de aprovar leis e executar parte de sua agenda. Quando a oposição controla uma ou as duas Casas, pode dificultar votações, rejeitar propostas e ampliar a fiscalização do governo.
No Brasil, o presidente também precisa do apoio do Congresso para aprovar projetos e medidas importantes. A diferença está na fragmentação partidária: enquanto o sistema americano é dominado por democratas e republicanos, o Legislativo brasileiro reúne diversas siglas, o que exige negociações com diferentes partidos e bancadas para construir maiorias.
Nos dois países, portanto, a conquista da maioria parlamentar representa uma vantagem política importante. O controle da Câmara e do Senado permite que partidos tenham maior influência sobre a agenda legislativa, a fiscalização do Executivo e a aprovação de medidas que definem os rumos do governo.
Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes tem 435 deputados eleitos por distritos para mandatos de dois anos. No Brasil, são 513 deputados federais, eleitos pelo sistema proporcional para mandatos de quatro anos. Nos dois países, os parlamentares elaboram leis, discutem o orçamento e fiscalizam o governo.
O Congresso americano reúne 435 deputados com direito a voto e 100 senadores, totalizando 535 parlamentares. No Brasil, o Congresso Nacional tem 513 deputados federais e 81 senadores, somando 594 integrantes.
Nos Estados Unidos, deputados têm mandatos de dois anos e senadores, de seis anos. No Brasil, os mandatos são de quatro anos para deputados federais e oito anos para senadores. O Senado americano renova aproximadamente um terço das cadeiras a cada dois anos, enquanto o brasileiro alterna a renovação de um terço e dois terços a cada quatro anos.
Nos Estados Unidos, deputados são eleitos por distritos, enquanto cada estado elege dois senadores. No Brasil, deputados federais são escolhidos pelo sistema proporcional, que considera os votos recebidos pelos partidos e federações. Já os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, com três representantes por estado e pelo Distrito Federal.
Nos Estados Unidos, o Senado aprova indicações presidenciais para cargos importantes, analisa tratados internacionais e julga processos de impeachment. No Brasil, os senadores também analisam indicações de autoridades e julgam crimes de responsabilidade, além de exercer competências relacionadas à dívida pública e às operações de crédito dos entes federativos.
Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes pode aprovar uma acusação contra o presidente por maioria simples, e o julgamento ocorre no Senado. No Brasil, a Câmara precisa autorizar a abertura do processo por crime de responsabilidade com o apoio de dois terços dos deputados. O julgamento também é realizado pelo Senado.
Nos dois países, o Congresso pode rejeitar projetos do Executivo, fiscalizar a administração federal e exercer competências em processos de impeachment. Nos Estados Unidos, o controle de uma ou das duas Casas pela oposição pode dificultar a agenda presidencial. No Brasil, a existência de diversos partidos exige negociações entre o governo e diferentes bancadas para formar maiorias parlamentares.