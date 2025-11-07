Bares e restaurantes para acompanhar o GP de São Paulo

A Fórmula 1 desembarca em São Paulo para mais uma edição do Grande Prêmio de São Paulo, que acontece neste domingo, 9, no Autódromo de Interlagos. A cidade se transforma em um verdadeiro ponto de encontro para os fãs de automobilismo. Para quem não conseguiu garantir seu ingresso, não faltam opções de lugares para assistir à corrida com comida boa, drinques refrescantes e telas espalhadas pelo salão.

De bares a restaurantes sofisticados, diversos endereços na capital paulista se preparam para transmitir o GP de São Paulo ao vivo. Confira.

Bar Original

Original: Crespinho de Milho (Mário Rodrigues/Divulgação)

Inaugurado há quase três décadas, o Original é um dos bares mais tradicionais da cidade e vai transmitir a corrida. Para brindar, vale pedir os Chopes Claro (R$ 13) e Black (R$ 15) e, de petisco, a nova entrada Crespinho de Milho (R$ 45) — bolinho frito de creme de milho, e o clássico Filé à milanesa (R$ 89) acompanhado de batata e arroz.

Serviço: Rua Graúna, 137 — Moema, São Paulo–SP — Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h a 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h

Esquina do Souza

Esquina do Souza: Coxinhas (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

Conhecido por suas caipirinhas, comidas de boteco e receitas de família, o bar com unidades na Vila Leopoldina e Pompeia conquistou rapidamente o público. Isso se deve a petiscos como as porções de Coxinhas de Frango com Requeijão (R$ 12) e de Pastéis de Bobó de Camarão (R$ 13). O bar é a pedida perfeita para os fãs da velocidade que buscam um lugar com televisões para assistir ao Grande Prêmio.

Serviço: Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 — Vila Leopoldina, São Paulo/SP — Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 — Pompéia, São Paulo/SP — Fone: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h

Braca Bar

No boteco são servidas porções e bebidas em um clima amistoso e descomplicado. É o lugar perfeito para reunir os amigos e acompanhar o Grande Prêmio. Para petiscar, os bolinhos são as estrelas do menu, como o de Camarão com massa de aipim e requeijão (R$ 13), o de Bacalhau (R$ 13) e o famoso Mussaralho (R$ 11), de queijo com alho. A casa também mantém a tradição da matriz: todo mundo que chega usando chinelos, ganha um chope garotinho.

Itaim Bibi: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 908 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3045-7913 | Horário de funcionamento: segunda das 11h45 às 15h, terça a sábado das 11h45 às 23h, domingo e feriados das 11h45 às 19h. Santana: Rua Augusto Tolle, 253 - Santana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h às 23h30, sexta e sábado das 11h30 às 23h30, domingo das 11h30 às 19h30

Pirajá

O bar, que traz a alma boêmia e a clássica atmosfera carioca, também vai transmitir a corrida de Fórmula 1. Se bater a fome, o menu com variedade de petiscos, com destaque para a porção de Pastéix (R$ 48), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista, para acompanhar, duas opções de chope: Claro (R$ 13,50) e o Chope Black (R$ 16).

Serviço: 13 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h

Fahrenheit

Fahrenheit: Coxinha de Costela (Rodolfo Regini/Divulgação)

Com opções sofisticadas e coquetéis autorais, o restaurante traz um ar de gastronomia mediterrânea para todos os momentos do dia. A casa ainda conta com um telão no qual será transmitido o GP de São Paulo. Para beber durante a corrida, o menu traz como opção o Chope Brahma Claro (R$ 15). Dos petiscos, a Coxinha de Costela (R$ 46) tem massa verde e recheio cremoso de costela, servida com espuma de catupiry defumado.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | @fahrenheit.jk

Quintana Bar

Com poesias espalhadas por todos os cantos e cozinha tradicionalmente sulista, o Quintana chama atenção de quem passa pelo bairro do Brooklin. Aberto todos os dias da semana, o bar e restaurante convida os clientes a assistirem à transmissão da Fórmula 1 com um cardápio muito diverso e bem servido. Dica de pedido: Xis-Gaúcho (R$ 35), burguer com selo Hereford de 100g, queijo colonial, presunto, ovo frito, tomate, milho, ervilha, mostarda, catchup e maionese da casa, servidos prensados no pão de hambúrguer da casa.

Serviço: Rua Alessandro Volta, 151, Brooklin | WhatsApp: (11) 98773-0079 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite, e aos domingos, das 11h30 às 18h

Veríssimo Bar

Veríssimo Bar: Nosso Churros (Divulgação /Divulgação)

Aberto diariamente, o Veríssimo acolhe os paulistanos que buscam um lugar aconchegante e informal para assistir à transmissão da F1. Localizado no Brooklin, o bar e restaurante se destaca pelas pizzas uruguaias no forno à lenha, sanduíches, tapas, petiscos e clássicos — das carnes às massas — e, claro, ótimas sobremesas. Dica de pedido para acompanhar: Nosso Churros (R$ 27), os famosos churros da casa servidos com doce de leite, calda de chocolate e um sorvete à escolha — de nata, chocolate ou tangerina.

Serviço: Rua Flórida, 1488, Brooklin | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite, e aos domingos, das 11h30 às 22h