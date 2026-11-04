A Loro Piana traz sua 'simplicidade perfeita' a São Paulo

RESUMO ＋ A marca de luxo Loro Piana inaugura em 5 de novembro sua primeira loja na América Latina, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A butique reúne a coleção de outono/inverno 2026-2027, com peças de cashmere e lã merino, e itens de cerca de R$ 50 mil. Segundo o conglomerado de luxo LVMH, a marca cresceu acima do mercado no terceiro trimestre de 2026.

Nada está lá por acaso, nada é apenas o que parece na loja da Loro Piana que será oficialmente inaugurada no próximo dia 5 de novembro, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Para ficar em alguns exemplos. Uma overshirt de lã merino tem exatamente o mesmo tom avermelhado dos tijolos da primeira fábrica da marca, fundada em 1924.

No espaço reservado para a moda feminina, uma poltrona e uma mesa de centro em madeira brasileira ocupam parte do espaço. Foram criadas pelo falecido arquiteto e designer polonês-brasileiro Jorge Zalszupin. Foi uma forma de acrescentar um toque regional singular ao ambiente

Nas araras da ala masculina estava uma camiseta branca, básica ao primeiro olhar. O tecido é diferente de tudo o que existe no mercado. Trata-se de uma peça da linha The Gift of Kings, de uma lã extremamente fina, mais macia que o cashmere.

Uma marca de 11 bilhões de euros

Lá fora, essa camiseta custa 2.200 euros. Aqui, sai por pouco menos de R$ 18.000. Aliás, se você pretende passar na loja, acostume-se com o número de zeros. Até porque a coleção à venda é a de outono / inverno deste ano, com peças mais pesadas e materiais mais caros.

São peças que, na definição de um diretor da marca, trazem “uma simplicidade perfeita, em que nada sobra, nada falta”. E isso tem seu preço. Jaquetas bomber e da linha Spagna, por exemplo, custam em torno de R$ 50.000 cada.

O México, que tem um mercado de luxo mais pujante que o nosso, não tem uma Loro Piana. Nenhuma cidade na América Latina tem. Somente São Paulo. A expectativa pela abertura era enorme. Durante a visita à loja, nesta terça-feira, 3 de novembro, restrita a um grupo de jornalistas e poucos convidados, alguns frequentadores do shopping quiseram entrar.

A abertura da loja do Cidade Jardim mostra, portanto, a importância da capital paulista para a marca. Mas nenhum executivo da marca e do grupo LVMH estava autorizado a dar entrevistas.

A Loro Piana chega a São Paulo oito anos depois da estreia de Succession, série que consagrou o estilo quiet luxury na moda e tem na marca seu principal expoente. Desembarca também em bom momento dentro de um grupo que tem sofrido com a queda de demanda da China.

No balanço do terceiro trimestre de 2026, a LVMH destaca que a marca cresceu acima do mercado. A abertura de uma nova confecção no Piemonte, na Itália, para atender a demanda por cashmere, foi citada.

O conglomerado de luxo não divulga seus resultados em separado. Mas em janeiro a Loro Piana foi avaliada em 11 bilhões de euros, depois que Bernard Arnault cresceu sua posição na marca, de 85% para 94%, por 1 bilhão de euros.

Como será a loja

Para quem estava ansioso pela chegada da marca, vamos às informações da nova loja.

A butique tem 304 metros quadrados e chega em um momento de expansão do Cidade Jardim, que recebeu recentemente a loja de departamento de luxo CJ Fashion, a maior loja da Dior na América Latina e novas marcas como Assouline e Alaïa. Novos espaços de Hermès e Chanel também estão previstos.

A fachada da loja da Loro Piana é revestida por peças de cerâmica esmaltada, produzidas na Itália, no tom Kummel, um marrom que se tornou uma das cores da Loro Piana. O revestimento reproduz as ondulações dos tecidos da marca e se estende por três vitrines. No interior, a decoração combina tons de bege e bordô com painéis de carvalho e madeira carabottino, caracterizada por uma trama de ripas.

Toda a área de vendas ocupa um único andar. Logo na entrada ficam as bolsas e os acessórios femininos, além de uma parede revestida de tecido para a exposição dos lenços da marca. À esquerda, começa a seção de roupas e calçados femininos, dividida em dois ambientes, com poltronas estofadas em tecidos da própria Loro Piana e paredes de madeira.

A partir dessa área, portas dão acesso a uma sala reservada para o atendimento de clientes, mediante agendamento. O espaço pode ser utilizado tanto pelo público masculino quanto pelo feminino e reúne um sofá e poltronas revestidos de cashmere da divisão de interiores da marca, em tom verde-sálvia.

No teto, um lustre de vidro âmbar foi criado pela artista egípcio-brasileira Elvira Schuartz. A decoração inclui ainda uma mesa de centro de madeira brasileira e paredes revestidas em tons de marrom.

Do outro lado da butique fica a seção masculina, com paredes em tons de cinza e um espaço de descanso com sofá, poltronas e tapete verde-sálvia. A mesa de centro, feita de mármore, couro e madeira, foi selecionada em uma galeria brasileira de design.

A coleção de outono/inverno 2026-2027 reúne roupas e acessórios confeccionados com alguns dos materiais que fizeram parte da história da Loro Piana, como cashmere, baby cashmere, pecora nera e lã merino.

Há também peças de seda, tweed, mouliné e chenille, em uma cartela que vai de areia e branco ao azul, vermelho, laranja e coral. E por que essas cores? São tons ligados à natureza e ao estilo de vida da aristocracia italiana. Nada é por acaso na Loro Piana.