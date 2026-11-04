A Loro Piana traz sua 'simplicidade perfeita' a São Paulo

Loja da Loro Piana no Cidade Jardim: única na América Latina (Loro Piana/Divulgação)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h15.
A marca de luxo Loro Piana inaugura em 5 de novembro sua primeira loja na América Latina, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A butique reúne a coleção de outono/inverno 2026-2027, com peças de cashmere e lã merino, e itens de cerca de R$ 50 mil. Segundo o conglomerado de luxo LVMH, a marca cresceu acima do mercado no terceiro trimestre de 2026.
Nada está lá por acaso, nada é apenas o que parece na loja da Loro Piana que será oficialmente inaugurada no próximo dia 5 de novembro, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.
Para ficar em alguns exemplos. Uma overshirt de lã merino tem exatamente o mesmo tom avermelhado dos tijolos da primeira fábrica da marca, fundada em 1924.
No espaço reservado para a moda feminina, uma poltrona e uma mesa de centro em madeira brasileira ocupam parte do espaço. Foram criadas pelo falecido arquiteto e designer polonês-brasileiro Jorge Zalszupin. Foi uma forma de acrescentar um toque regional singular ao ambiente
Nas araras da ala masculina estava uma camiseta branca, básica ao primeiro olhar. O tecido é diferente de tudo o que existe no mercado. Trata-se de uma peça da linha The Gift of Kings, de uma lã extremamente fina, mais macia que o cashmere.
Lá fora, essa camiseta custa 2.200 euros. Aqui, sai por pouco menos de R$ 18.000. Aliás, se você pretende passar na loja, acostume-se com o número de zeros. Até porque a coleção à venda é a de outono / inverno deste ano, com peças mais pesadas e materiais mais caros.
São peças que, na definição de um diretor da marca, trazem “uma simplicidade perfeita, em que nada sobra, nada falta”. E isso tem seu preço. Jaquetas bomber e da linha Spagna, por exemplo, custam em torno de R$ 50.000 cada.
O México, que tem um mercado de luxo mais pujante que o nosso, não tem uma Loro Piana. Nenhuma cidade na América Latina tem. Somente São Paulo. A expectativa pela abertura era enorme. Durante a visita à loja, nesta terça-feira, 3 de novembro, restrita a um grupo de jornalistas e poucos convidados, alguns frequentadores do shopping quiseram entrar.
A abertura da loja do Cidade Jardim mostra, portanto, a importância da capital paulista para a marca. Mas nenhum executivo da marca e do grupo LVMH estava autorizado a dar entrevistas.
A Loro Piana chega a São Paulo oito anos depois da estreia de Succession, série que consagrou o estilo quiet luxury na moda e tem na marca seu principal expoente. Desembarca também em bom momento dentro de um grupo que tem sofrido com a queda de demanda da China.
No balanço do terceiro trimestre de 2026, a LVMH destaca que a marca cresceu acima do mercado. A abertura de uma nova confecção no Piemonte, na Itália, para atender a demanda por cashmere, foi citada.
O conglomerado de luxo não divulga seus resultados em separado. Mas em janeiro a Loro Piana foi avaliada em 11 bilhões de euros, depois que Bernard Arnault cresceu sua posição na marca, de 85% para 94%, por 1 bilhão de euros.
Para quem estava ansioso pela chegada da marca, vamos às informações da nova loja.
A butique tem 304 metros quadrados e chega em um momento de expansão do Cidade Jardim, que recebeu recentemente a loja de departamento de luxo CJ Fashion, a maior loja da Dior na América Latina e novas marcas como Assouline e Alaïa. Novos espaços de Hermès e Chanel também estão previstos.
A fachada da loja da Loro Piana é revestida por peças de cerâmica esmaltada, produzidas na Itália, no tom Kummel, um marrom que se tornou uma das cores da Loro Piana. O revestimento reproduz as ondulações dos tecidos da marca e se estende por três vitrines. No interior, a decoração combina tons de bege e bordô com painéis de carvalho e madeira carabottino, caracterizada por uma trama de ripas.
Toda a área de vendas ocupa um único andar. Logo na entrada ficam as bolsas e os acessórios femininos, além de uma parede revestida de tecido para a exposição dos lenços da marca. À esquerda, começa a seção de roupas e calçados femininos, dividida em dois ambientes, com poltronas estofadas em tecidos da própria Loro Piana e paredes de madeira.
A partir dessa área, portas dão acesso a uma sala reservada para o atendimento de clientes, mediante agendamento. O espaço pode ser utilizado tanto pelo público masculino quanto pelo feminino e reúne um sofá e poltronas revestidos de cashmere da divisão de interiores da marca, em tom verde-sálvia.
No teto, um lustre de vidro âmbar foi criado pela artista egípcio-brasileira Elvira Schuartz. A decoração inclui ainda uma mesa de centro de madeira brasileira e paredes revestidas em tons de marrom.
Do outro lado da butique fica a seção masculina, com paredes em tons de cinza e um espaço de descanso com sofá, poltronas e tapete verde-sálvia. A mesa de centro, feita de mármore, couro e madeira, foi selecionada em uma galeria brasileira de design.
A coleção de outono/inverno 2026-2027 reúne roupas e acessórios confeccionados com alguns dos materiais que fizeram parte da história da Loro Piana, como cashmere, baby cashmere, pecora nera e lã merino.
Há também peças de seda, tweed, mouliné e chenille, em uma cartela que vai de areia e branco ao azul, vermelho, laranja e coral. E por que essas cores? São tons ligados à natureza e ao estilo de vida da aristocracia italiana. Nada é por acaso na Loro Piana.
A loja da Loro Piana será inaugurada oficialmente em 5 de novembro, no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A unidade é a primeira da marca na América Latina.
Uma camiseta da linha The Gift of Kings custa pouco menos de R$ 18 mil, enquanto jaquetas bomber e da linha Spagna saem por cerca de R$ 50 mil cada. A camiseta é vendida por 2.200 euros no exterior.
A loja ocupa um único andar, com áreas femininas e masculinas, bolsas, acessórios, calçados e uma sala reservada para atendimento mediante agendamento. A decoração inclui cerâmica italiana, painéis de carvalho, móveis de designers brasileiros e peças revestidas de cashmere.
A coleção de outono/inverno 2026-2027 inclui peças de cashmere, baby cashmere, pecora nera, lã merino, seda, tweed, mouliné e chenille. As cores vão de areia e branco a azul, vermelho, laranja e coral.
A unidade do shopping Cidade Jardim será a única loja da Loro Piana na América Latina, região onde nem mesmo o México possui uma unidade da marca. A abertura reforça a importância de São Paulo para a empresa.
A Loro Piana foi avaliada em 11 bilhões de euros em janeiro, após Bernard Arnault ampliar sua participação na marca de 85% para 94% por 1 bilhão de euros. Segundo a LVMH, a marca cresceu acima do mercado no terceiro trimestre de 2026.