Feira de segunda mão volta a São Paulo após movimentar R$ 890 mil na estreia

Seis meses depois de reunir 17 marcas na Galeria Teo, em Pinheiros, o The Loop Market volta a São Paulo com uma edição maior e uma curadoria que passa a incluir móveis, objetos de design e cosméticos. A feira dedicada ao consumo de segunda mão ocupa o STATE, na Vila Leopoldina, entre quinta-feira (5) e sábado (7), com cerca de 40 marcas previstas.

A estreia, em maio, recebeu 772 visitantes em três dias e movimentou R$ 890 mil em vendas, com patrocínio do C6 Bank e ingresso solidário revertido para a Unibes e o Lar das Crianças. O resultado levou as fundadoras a ampliar a seleção e a organizar o evento em três frentes, batizadas de Loop Moda, Loop Casa e Loop Beleza.

"A primeira edição mostrou que existe público e mercado. Passamos de 17 para cerca de 40 marcas porque a oferta de curadoria no Brasil é enorme, e o garimpo se estende ao objeto de design e à beleza com o mesmo nível de exigência", afirmam Luciana Giannella e Eva Thierry, cofundadoras do projeto.

Do It Brands ao garimpo

Visitantes circulam entre araras e poltronas vintage na primeira edição do The Loop Market, realizada em maio na Galeria Teo, em Pinheiros (Divulgação)

A ideia partiu de Andrea Janér, fundadora e CEO da Oxygen, plataforma de conteúdo por assinatura sobre tendências e inovação. Com mais de 20 anos de carreira em marketing, branding e comunicação, ela acompanhava o avanço do vintage e da segunda mão quando convidou Luciana e Eva, sócias do It Brands, para transformar a observação em evento.

As duas trabalham juntas há mais de uma década. O It Brands começou como uma pequena venda de fim de ano e se tornou uma plataforma de eventos para marcas autorais, que até 2024, ano em que completou dez anos, já havia realizado mais de 40 encontros em São Paulo. A edição comemorativa reuniu 110 marcas. Luciana é arquiteta e migrou para a produção de eventos, enquanto Eva, formada em direito, construiu sua experiência em moda e consultoria de estilo.

"Eu acompanho tendências há mais de vinte anos e vejo a circularidade virar mentalidade. As pessoas mais interessantes do mundo já pensam second-hand first e valorizam o que tem história, contexto e personalidade. Na segunda edição, a gente leva esse olhar para a casa e para a beleza também", diz Andrea.

Um mercado de US$ 393 bilhões

Segundo o Resale Report 2026 da ThredUp, produzido com a GlobalData, o mercado global de roupas de segunda mão deve chegar a US$ 393 bilhões até 2030, crescendo duas vezes mais rápido que o varejo de vestuário como um todo. Nos Estados Unidos, o segmento avançou quase quatro vezes mais rápido que o varejo de roupas em 2025.

No Brasil, dados do Sebrae referentes a 2023 apontavam mais de 118 mil brechós ativos, alta de 30,97% em cinco anos. Um estudo da BCG com o Enjoei, publicado em 2022, mostrou que 56% dos brasileiros entrevistados já haviam comprado ou vendido itens usados e estimou em R$ 24 bilhões o mercado potencial da moda seminova em 2025. Em Nova York, feiras como Not-a-Normal Market e A Current Affair seguem um formato parecido, reunindo vendedores e acervos em um mesmo espaço.

Quem participa

No Loop Moda, a seleção inclui brechós como Pagu 2nd Hand Shop, Le Impact, May Archive, New4Another e Pérola Edições, além da A Oferenda / a Oferta, que aluga e vende peças usadas, e da Ourcloset, com acervos particulares. Emannuelle Junqueira leva parte de seu acervo vintage, Isolda mistura peças de arquivo e upcycling e Sala trabalha com roupas desmontadas e refeitas. Também estão confirmados os acervos de Rosa Zaborowsky, do The Lolla, da curadora Joana Brito Prado e de Roberta Belotti, fundadora da Soleil D'Ete. Nos acessórios, Acervo Valtinari e Rose Benedetti apresentam bijoux vintage, a Hayô traz óculos feitos com madeira de descarte e CB Luxo e BFFs Shop My Closet vendem bolsas de luxo.

O Loop Casa reúne Ana Paula Esteve Art Pieces, que transforma materiais descartados em obras, Empório Beraldin, com almofadas, objetos vintage e corsets feitos em parceria com a Shop EERA, além de Casa Vasconcellos, Pavio Vintage e Utopie. No Loop Beleza, a We,All Beauty apresenta produtos com embalagens recicladas. A UNEND, plataforma de compra e venda de artigos esportivos usados, também integra a lista.

A Unibes leva uma curadoria de peças doadas e recebe, na entrada, doações de roupas para seu bazar. O Lar das Crianças fica com 100% das vendas da marca Loretta durante o evento, e quatro costureiras da Casa da Venezuela, organização que apoia refugiadas latino-americanas, fazem consertos de roupas na hora. O STATE fica na Rua Manuel Bandeira, 360, na Vila Leopoldina.