Final da Champions: relembre as campanhas de Liverpool e Real Madrid

Liverpool e Real Madrid vão se enfrentar neste sábado pela final da Liga dos Campeões, a partir das 16 horas (horário de Brasília), em Paris.

O Liverpool vai em busca do sétimo título, enquanto o Real tenta a 14ª taça. As duas equipes já haviam feito a final da competição em 2018, quando o Real saiu vitorioso.

Relembre a campanha dos dois clubes até a decisão deste ano:

Fase de grupos

O Liverpool dividiu o grupo B com Atlético de Madrid, Porto e Milan. O time de Jurgen Klopp se classificou em primeiro, vencendo todos os seis jogos, com 18 pontos.

Os triunfos foram por 3 a 2 e 2 a 1 contra os italianos, 5 a 1 e 2 a 0 diante dos portugueses, e 3 a 2 e 2 a 0 contra os espanhóis.

Já o Real Madrid formou o grupo D, com Inter de Milão, Sheriff e Shakhtar Donetsk. O time de Carlo Ancelotti somou 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota.

As vitórias foram por 1 a 0 e 2 a 0 contra os italianos, 2 a 1 e 5 a 0 diante dos ucranianos e 3 a 0 contra os moldavos. O único revés foi para para o Sheriff, por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu.

Oitavas de final

Nesta fase, o Liverpool enfrentou a Inter de Milão. No San Siro, os ingleses venceram por 2 a 0, com gols de Roberto Firmino e Mohamed Salah. Em Anfield, os Reds sofreram um revés por 1 a 0, mas garantiram a vaga no placar agregado.

O Real Madrid, por sua vez, teve como rival o Paris Saint-Germain. No Parque dos Príncipes, os franceses venceram por 1 a 0. Na volta, no Santiago Bernabéu, os espanhóis contaram com três gols de Karim Benzema para vencer por 3 a 1 e avançar.

Quartas de final

O Liverpool foi sorteado para duelar com o Benfica. No Estádio da Luz, o time de Jurgen Klopp triunfou por 3 a 1, com gols de Ibrahima Konaté, Sadio Mané e Luis Díaz. Em Anfield, houve empate por 3 a 3, com Konaté e Roberto Firmino (duas vezes) marcando para os ingleses.

Já o Real Madrid teve que enfrentar o Chelsea, que defendia o título da temporada passada. No Stamford Bridge, os merengues novamente contaram com três gols de Karim Benzema para triunfar por 3 a 1. No segundo jogo, no Santiago Bernabéu, os espanhóis precisaram da prorrogação para garantir a vaga, com o placar final sendo um revés por 3 a 2, com gols de Rodrygo e Benzema.

Semifinal

O Liverpool teve como rival o Villarreal. No primeiro jogo, em Anfield, os Reds venceram por 2 a 0, com gols de Sadio Mané e um contra de Estupiñan. Na Espanha, os ingleses triunfaram novamente, desta vez por 3 a 2, com gols de Fabinho, Mané e Luis Díaz.

O Real Madrid enfrentou o Manchester City. Na ida, no Etihad Stadium, o time de Carlo Ancelotti perdeu por 4 a 3, com Karim Benzema (duas vezes) e Vinicius Jr balançando as redes. No Santiago Bernabéu, os espanhóis contaram com dois tentos de Rodrygo e um de Benzema para vencer 3 a 1, na prorrogação, e avançar para a final.