Final da Champions League: onde assistir Real Madrid x Liverpool hoje

O Real Madrid e o Liverpool se enfrentam às 16h, neste sábado, 28, no Stade de France, em Paris. O jogo é válido pela final da Champions League.

A partida será a terceira final da Liga dos Campeões da Europa entre as duas equipes. Na temporada 2018/2019 o time espanhol venceu o clube inglês. Já em 1980/81, os Reds levaram a melhor sobre o Real.

Como foram os jogos das semifinais da Champions League

Para chegar na final, os clubes também enfrentaram um espanhol e um inglês. O Liverpool venceu o Villarreal por 5 a 2 no placar agregado. Já o Real Madrid venceu o Manchester City por 6 a 5 no agregado, depois de dois jogos emocionantes.

Como Liverpool e Real Madrid chegaram até a final?

Para chegar na final os clubes jogaram no total 12 partidas. O Liverpool tem nove vitórias, um empate e duas derrotas na competição. O clube inglês completou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Perdeu uma vez nas oitavas e outra vez na semi, mas conseguiu avançar.

Liverpool 3 x 2 Milan - fase de grupos

Porto 1 x 5 Liverpool - fase de grupos

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool - fase de grupos

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid - fase de grupos

Liverpool 2 x 0 Porto - fase de grupos

Milan 1 x 2 Liverpool - fase de grupos

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool - oitavas de final (ida)

Liverpool 0 x 1 Inter de Milão - oitavas de final (volta)

Benfica 1 x 3 Liverpool - quartas de final (ida)

Liverpool 3 x 3 Benfica - quartas de final (volta)

Liverpool 2 x 0 Villarreal - semifinal (ida)

Villarreal 2 x 3 Liverpool - semifinal (volta)

O Real Madrid tem oito vitórias e quatro derrotas. O clube merengue perdeu na primeira fase para o desconhecido Sheriff, mas ainda conseguiu se classificar em primeiro lugar. Na fase do mata-mata, todos os confrontos do Real Madrid tiveram emoção.

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid - fase de grupos

Real Madrid 1 x 2 Sheriff - fase de grupos

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid - fase de grupos

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk - fase de grupos

Sheriff 0 x 3 Real Madrid - fase de grupos

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão - fase de grupos

PSG 1 x 0 Real Madrid - oitavas de final (ida)

Real Madrid 3 x 1 PSG - oitavas de final (volta)

Chelsea 1x 3 Real Madrid - quartas de final (ida)

Real Madrid 2 x 3 Chelsea - quartas de final (volta)

Manchester City 4 x 3 Real Madrid - semifinal (ida)

Real Madrid 3 x 1 Manchester City - semifinal (volta)

Artilharia da Champions League 2021/22

O jogador que lidera o ranking de artilharia é o atacante francês Karim Benzema do Real Madrid, com 15 gols. Entre os jogadores que estão na final, o mais próximo é o atacante Salah, com oito gols.

Onde assistir ao jogo da final da Champions League 2021/22?

O jogo deste sábado às 16h entre Real Madrid x Liverpool terá transmissão ao vivo SBT, TNT e HBO Max.

Qual o canal da TNT?

Por cabo

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Qual o canal do Space

Por cabo

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

Qual o canal do SBT?

SKY:

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET:

Canal digital: 17

Canal HD: 509

​​ VIVO:

Canal digital: 222

OI:

Canal digital: 11

Claro TV:

Canal digital: 23

Algar TV:

Canal digital: 701

TV Alphaville:

Canal digital: 316

