FILA celebra lifestyle italiano com corrida e "open pizza" em São Paulo

A FILA, tradicional marca italiana de roupas esportivas, promove neste mês o Run & Pizza, uma corrida que vai "acabar em pizza" em São Paulo. O percurso de 5km será realizado no bairro de Pinheiros, na capital paulista, no dia 19 de outubro, e os participantes terão como líder o maratonista e influenciador digital Bruno Bem Levinho, que fará o trajeto em uma Lambreta, reforçando o toque italiano do evento.

O evento, que mistura esporte e celebração, começa às 18h, com a chegada dos corredores marcada para o Instituto Tomie Ohtake. Lá, uma festa com open pizza e open bar, além de um DJ, promete transformar o ambiente em uma verdadeira celebração do estilo de vida italiano da FILA. A festa se estenderá até às 22h, oferecendo também um camarim para retoques no visual pós-corrida.

Evento sem cronômetros e com foco na diversão

A corrida se diferencia por ser sem cronômetros, conectando-se a um público que vê o ato de correr como um momento de descontração, e não de competição. “Essa é uma celebração que une a corrida a moda, música e lifestyle”, afirma Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da FILA Brasil.

Os participantes terão acesso a um kit exclusivo, que inclui uma camiseta de algodão premium, meia refletiva, pochete de LED e uma tote bag personalizada. Além disso, o kit também oferece R$ 120,00 em cashback nas lojas físicas Velocità, nas compras de produtos FILA acima de R$ 500,00.

Trajeto da corrida Run & Pizza, promovida pela FILA (FILA/Reprodução)

Inscrições e retirada de kits

O primeiro lote de inscrições está disponível por R$ 559,00, e os kits poderão ser retirados na Velocità Pinheiros nos dias 18 e 19 de outubro. Todos os inscritos terão 20% de cashback nas compras de produtos FILA.

Outras marcas parceiras também estarão presentes no evento, como Campari, Pizzaria Cristal, Guaraná e Bold, garantindo uma experiência completa para os participantes, que poderão aproveitar desde barrinhas de proteína até drinks italianos exclusivos.

Serviço

FILA Run & Pizza

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: Largada às 18h

Local: Instituto Tomie Ohtake (chegada e festa)

Retirada de kits: Velocità Pinheiros (dias 18 e 19 de outubro)

Inscrições: A partir de R$ 559,00

Mais informações e inscrição aqui.