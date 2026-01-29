Brasileiros fazem três buscas por Carnaval por segundo em janeiro, diz Pinterest

Já sabe o que vai vestir e quais são as tendências do Carnaval deste ano? Caso não, saiba que a competição de criatividade vai ser acirrada: dados do Pinterest mostram que entre janeiro e março de 2025, a rede registrou uma média de três buscas por segundo relacionadas à festa no Brasil.

A análise do período de dezembro de 2024 a março de 2025 mostra que os preparativos começam assim que as comemorações de fim de ano terminam. Parte dos foliões utiliza a plataforma para organizar desde a primeira ideia de fantasia até a decoração de ambientes e roteiros de viagem.

É o tempo necessário tanto para quem prefere comprar produtos prontos quanto para quem é do do it yourself (DIY) e vai comprar os materiais para fazer as próprias fantasias e adereços. As buscas relacionadas ao tema crescem de forma constante, semana a semana, o que indica que o brasileiro está começando a mudar o hábito de deixar tudo para a última hora.

Carnaval carioca: bloco A Rocha é um dos nomes na Liga dos Amigos do Zé Pereira, responsável por grandes e tradicionais blocos de rua da cidade (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)

Espaço para última hora?

Ainda que o brasileiro esteja começando a se organizar mais cedo, o pico de buscas do Pinterest continua sendo na semana que antecede o Carnaval. Nesse intervalo, a busca aparece para definir os últimos detalhes: fantasias, maquiagens, looks para blocos e festas, decoração de ambientes e até ideias de roteiros de viagem.

A plataforma de fotos e vídeos reúne todos os anos as tendências, referências visuais e ideias diversas para o Carnaval. Além de produções já "prontas", a rede social também tem espaço para tutoriais e espaço publicitário — feito com inteligência artificial —, com anúncios de itens específicos.

No Carnaval de 2026, mostra o estudo do Pinterest, as tendências de fantasia apontam para uso de biquínis, crochê, peças com transparência, microshort no lugar das "hotpants", pedrarias nos acessórios e adereços e bodys feitos de miçangas e correntes. Temas como circo, praia, sereias e cinema brasileiro estão em alta.