Santa Catarina reforça estratégia para atrair turistas o ano todo

O turismo é um dos principais ativos de Santa Catarina. Ao longo desta temporada de verão, o estado projeta receber cerca de 3,5 milhões de turistas, número que mantém a região entre os principais destinos do país. O resultado reflete uma estratégia que vai além do turismo de praia e se apoia em pilares como segurança pública, expansão da conectividade aérea e incorporação de novos produtos turísticos.

O objetivo do modelo catarinense é ampliar o tempo de permanência dos visitantes e distribuir melhor o impacto econômico ao longo do ano. A ideia é reduzir a dependência da alta temporada e diversificar experiências, apostando em eventos, turismo de natureza, parques temáticos e atividades no interior do estado. Esse movimento contribui para gerar renda de forma mais equilibrada entre regiões e setores da economia.

Esse esforço também se reflete no avanço do turismo internacional. Santa Catarina recebeu cerca de 652 mil turistas estrangeiros nos últimos doze meses, crescimento de 57% em relação a 2024. A Argentina lidera como principal mercado emissor, com quase 418 mil visitantes, seguida pelo Chile, com 178 mil turistas, reforçando a relevância do Cone Sul para o fluxo turístico do estado.

O turismo movimenta aproximadamente 4,2 bilhões de reais por ano em Santa Catarina, considerando gastos com hospedagem, alimentação, transporte, lazer, comércio e serviços. O setor responde por milhares de empregos diretos e indiretos e exerce influência crescente sobre a arrecadação municipal, especialmente em cidades litorâneas e polos turísticos do interior.

Segurança como ativo turístico

A segurança pública se consolidou como um dos principais diferenciais competitivos do estado. Santa Catarina registra média de 8,6 mortes violentas por 100 mil habitantes, menos da metade da média nacional, que é de 23. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão lideram o ranking nacional de cidades mais seguras. Florianópolis aparece no topo entre as capitais brasileiras, com taxa de 10,7 homicídios por 100 mil habitantes.

Para alcançar esses indicadores, o estado reforça as operações durante os meses de maior fluxo turístico. A Polícia Militar amplia o efetivo diário nas áreas mais visitadas, enquanto o Corpo de Bombeiros mobiliza guarda-vidas, aviões, helicópteros e motos aquáticas para atender praias e regiões de risco. A Polícia Civil também mantém estruturas específicas voltadas ao atendimento de turistas.

A percepção de segurança tem peso direto na decisão de viagem, especialmente entre turistas estrangeiros, e se tornou um dos principais argumentos de promoção do destino Santa Catarina no mercado nacional e internacional.

Conectividade aérea impulsiona o turismo internacional

A conectividade aérea sustenta esse movimento de crescimento. Apenas no Aeroporto Internacional de Florianópolis, foram 1,2 milhão de passageiros internacionais, alta de 580% em relação a 2022. Durante o verão, o mercado externo responde por cerca de 38% do total de passageiros, índice que evidencia a mudança de perfil do turismo no estado.

A malha aérea internacional conta atualmente com 12 rotas, operadas por dez companhias aéreas, com picos de até 68 voos internacionais em um único dia. Esse avanço amplia o acesso ao estado e reduz a dependência de conexões em outros hubs nacionais, facilitando a chegada direta de visitantes estrangeiros.

Turismo o ano inteiro

Embora o litoral concentre o maior volume de visitantes, o turismo catarinense se apoia em uma base cada vez mais diversificada. Eventos de grande porte, parques temáticos, turismo de inverno e experiências no interior ajudam a reduzir a dependência da alta temporada e a manter o fluxo de visitantes ao longo do ano.

Um exemplo dessa diversidade foi a edição de 2025 da Oktoberfest Blumenau, que reuniu quase 690 mil pessoas e gerou receita superior a 35 milhões de reais. O Beto Carrero World recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano, consolidando-se como um dos principais parques temáticos da América Latina.

No interior do estado, o enoturismo também ganha espaço. Mais de 30 vinícolas de altitude produzem cerca de 1 milhão de garrafas por ano, atraindo visitantes interessados em experiências ligadas à gastronomia, ao clima de montanha e à produção local.

Somado a iniciativas como o surfe de ondas grandes, o conjunto de atrações reforça a estratégia de ampliar o leque de produtos turísticos catarinenses.