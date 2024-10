Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

Aos 38 anos, Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis profissional. O lendário tenista espanhol encerrará a carreira em novembro, representando a Espanha em sua última participação na Davis Cup Finals, em Málaga. Nadal, que já havia indicado que 2024 seria sua temporada final, passou grande parte do ano anterior afastado devido a uma lesão no quadril.

Em uma mensagem em vídeo divulgada nesta quinta-feira, 10, Nadal afirmou: "Estou aqui para informar que estou me aposentando do tênis profissional. A verdade é que foram anos difíceis, especialmente os últimos dois, e não acho que tenho conseguido jogar sem limitações."

Conhecido como o "Rei do Saibro", Nadal construiu uma carreira marcada por feitos excepcionais e se aposenta como o segundo maior vencedor de Grand Slams na história do tênis masculino, atrás apenas de Novak Djokovic. Ao longo de sua trajetória, o espanhol conquistou o Aberto da França por 14 vezes, vencendo 112 de suas 116 partidas em Roland Garros, um recorde absoluto que solidifica seu domínio no saibro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Além de seus triunfos na França, Nadal é quatro vezes campeão do US Open e venceu o Aberto da Austrália e Wimbledon duas vezes cada. Ele também conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos tanto em simples quanto em duplas, e foi fundamental para a Espanha em cinco títulos da Davis Cup, sendo o mais recente em 2019.

Após retornar ao circuito em Brisbane, no início do ano, Nadal foi novamente afastado por uma lesão na coxa. Ele ainda participou de quatro torneios durante a temporada europeia no saibro, com uma eliminação na primeira rodada do Aberto da França, o que marcou uma de suas últimas atuações no Grand Slam onde é reverenciado.

Nadal, que competiu em apenas dois torneios adicionais desde então — em Bastad e nas Olimpíadas realizadas em Roland Garros —, foi incluído na equipe espanhola para a Davis Cup Finals, que acontecerá de 19 a 24 de novembro. “Acredito que este é o momento apropriado para encerrar uma carreira que foi longa e muito mais bem-sucedida do que eu jamais poderia imaginar,” disse Nadal. “Estou muito animado que meu último torneio será a final da Davis Cup, representando o meu país.”

Números de Nadal no tênis

Rafael Nadal encerra sua carreira com um total de 22 títulos de Grand Slam, o que o posiciona como o segundo maior vencedor da história do tênis masculino, atrás de Novak Djokovic. Seus títulos incluem 14 conquistas no Aberto da França, consolidando sua fama como o "Rei do Saibro". Além disso, Nadal também triunfou quatro vezes no US Open e conquistou o Aberto da Austrália e Wimbledon em duas ocasiões cada.

Nadal disputou 116 partidas em Roland Garros ao longo de sua carreira, vencendo impressionantes 112 delas, um recorde absoluto no saibro parisiense. Seus feitos em Roland Garros são complementados por um recorde de 81 vitórias consecutivas na superfície, estabelecido entre 2005 e 2007. Esse domínio o tornou uma referência no saibro e criou uma conexão especial com os fãs franceses.

O tenista espanhol também deixou sua marca nas competições olímpicas, onde conquistou duas medalhas de ouro. Ele venceu no torneio de simples em Pequim 2008 e, oito anos depois, levou o ouro nas duplas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, ao lado de Marc López. Com essas vitórias, Nadal se tornou um dos poucos tenistas a conquistar títulos olímpicos em mais de uma modalidade.

Ao longo de sua carreira, Nadal também foi essencial na conquista de cinco títulos da Davis Cup pela Espanha. Ele ajudou a equipe espanhola a vencer a competição em 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019, consolidando seu status como um dos principais nomes do tênis em competições por equipe. Sua última participação na Davis Cup será uma despedida simbólica de um torneio onde teve grandes conquistas.

Por fim, Rafael Nadal se despede do circuito como o único jogador a vencer pelo menos um Grand Slam por 10 anos consecutivos, entre 2005 e 2014. Esse recorde demonstra sua consistência e longevidade no esporte, e contribui para seu legado como um dos maiores atletas do tênis. A trajetória do espanhol é marcada por números que refletem seu talento, perseverança e dedicação às quadras.