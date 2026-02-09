Fila aposta em espuma própria para avançar no mercado de corrida

A Fila decidiu dar um passo adiante em sua estratégia no running com o lançamento do Speedrocker Skyfoam, modelo que marca a estreia de uma tecnologia de entressola desenvolvida no Brasil. O tênis foi pensado para treinos curtos e longos e chega com destaque no portfólio da marca, que busca ganhar relevância em um segmento cada vez mais técnico e disputado.

A principal novidade aqui é o Skyfoam, uma superespuma criada ao longo de dois anos de pesquisa no maior laboratório de biomecânica da América Latina, em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Nos testes, 21 atletas — de iniciantes a profissionais — percorreram mais de 10 mil quilômetros, ajudando a validar amortecimento, resposta e durabilidade em diferentes ritmos e terrenos.

Mercado em movimento

O movimento da Fila acontece em um mercado em crescimento. O setor global de calçados esportivos movimenta cerca de US$ 135 bilhões por ano, segundo dados da Statista, com projeções de crescimento consistente até o fim da década.

Dentro desse universo, a corrida se consolidou como uma das categorias mais relevantes, impulsionada pela profissionalização do consumidor e pela corrida tecnológica entre as marcas.

Nos últimos anos, empresas como Nike, com suas entressolas ZoomX e Vaporfly, Adidas, com a evolução da espuma Lightstrike Pro e placas EnergyRods, Asics, com a FF Blast Turbo, e New Balance, com a FuelCell de nova geração, elevaram o patamar de amortecimento, retorno de energia e eficiência biomecânica.

Leveza e estabilidade

É nesse mercado que o Speedrocker tenta se posicionar. A tecnologia Skyfoam aparece em uma entressola de dupla densidade, com uma região 15% mais macia no médio-pé, pensada para reduzir impacto e melhorar a transição da passada. O desenho incorpora ainda o chamado "rocker effect, com geometria que equilibra entrada e saída do pé, favorecendo uma rolagem mais fluida e contínua durante a corrida, sem exigir grandes adaptações do corredor.

O projeto reflete uma mudança mais ampla da Fila, que passa a comunicar com mais clareza sua ambição no território de running performance, combinando engenharia, testes extensivos e apelo visual. O desenvolvimento envolveu múltiplas versões de entressola e cabedal até chegar ao formato final, priorizando leveza, estabilidade e conforto em uso prolongado.

Para além da estética

O modelo tem como embaixador o corredor André Sanches, conhecido pela relação próxima com a comunidade de corrida. Para ele, o diferencial está na consistência ao longo do treino. “A transição da passada é suave e o conforto se mantém mesmo em volumes mais altos”, afirma.

Com 230 gramas no tamanho 40, drop de 6 mm, cabedal em skin tech para melhor ventilação e solado ever-grip em peça única, o Speedrocker Skyfoam mira tanto corredores em evolução quanto atletas mais experientes que buscam um tênis versátil para o dia a dia. O preço sugerido é de R$ 799,99, faixa que o coloca em disputa direta com modelos técnicos de marcas globais.

Ao investir em tecnologia própria e desenvolvimento local, a Fila sinaliza que não quer apenas disputar espaço em volume, mas também em conteúdo técnico — um passo importante para uma marca que tem na estética um de seus principais atributos reconhecidos pelos clientes.