Por que o retrô virou moda no mercado de tênis e agora pode ser a vez da Gola

A busca por modelos de tênis retrô continua em alta. Após o crescimento em vendas dos modelos Samba e Taekwondo da Adidas, New Balance e Asics, agora é a vez da britânica Gola, adquirida hoje, 7, pelo conglomerado japonês Marubeni.

A marca fundada em 1905 pertencia ao Jacobson Group, do Reino Unido — um portfólio de marcas de calçados que, além da Gola, inclui Lotus, Ravel e Frank Wright, bem como as marcas licenciadas Dunlop e Lonsdale.

Segundo o Business of Fashion, pelo acordo, o Jacobson Group será integrado à plataforma de lifestyle da MCPU. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

“A aquisição do Jacobson Group impulsiona a arquitetura da plataforma que estamos construindo e ocorre em um momento particularmente empolgante, impulsionado pela rápida expansão da ressonância de mercado da Gola”, disse a presidente da MCPU, Shana Randhava em comunicado.

Estética retrô em ascensão

A Gola foi fundada em 1905, mas foi apenas décadas mais tarde, em 1960 e 1970, que os tênis e calçados de futebol se tornaram populares nos pés de estrelas do Liverpool Football Club e pelo técnico Alf Ramsey, campeão da Copa do Mundo de 1966 com a seleção inglesa.

Em 1996, a Gola foi comprada pelo Jacobson Group, que trouxe um novo momento à marca, com estratégias de vendas voltadas a ídolos britânicos, como os irmãos Gallagher e Robbie Williams, além do ator Jude Law. No Brasil, os modelos custam em torno de 600 reais no site oficial da marca, sem o valor do frete.

Nos últimos anos, tênis de outras décadas voltaram à moda. A New Balance, por exemplo, apostou nos anos 1990 e se tornou queridinha da Geração Z.

Enquanto o sucesso do Samba aconteceu para muitos jovens através da colaboração da Adidas com a designer Grace Wales Bonner, com versões do tênis que custam até 4.000 libras (25.576 reais) em alguns sites.

A sacada da Adidas foi então expandir a cartela de opções para o Samba, com estampas de onça e em diversas cores, do verde claro ao pink assinado por Lionel Messi em homenagem ao Inter Miami, e até em colaboração com a Heineken. No site da Adidas no Brasil há mais de 60 opções do modelo com preços que variam de 549,99 reais a 999,99 reais.

As chances do tênis combinar com o estilo e ser aceito por uma parcela maior dos consumidores aumenta com tamanha variedade de cores e estampas.

No entanto, nem sempre a aquisição de peças que estão em alta fazem sentido para os consumidores. Segundo o livro Nudge - Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade, "As pessoas apresentam uma forte tendência a seguir o status quo ou a aceitar a opção-padrão". Ou seja, muitas vezes a escolha de compra acontece sob forte influência das redes sociais, seja por sugestões de compra do algoritmo ou por vídeos de influenciadores, e nem sempre casam com o estilo do usuário.

No TikTok, há milhares de vídeos com sugestões como montar um look usando o tênis, avaliações e unboxing dos pares de sapato, flagrantes de pessoas usando diferentes cores de Samba pelas ruas de Seul a São Paulo.

Segundo o site Droper, especializado em venda de sneakers, as redes sociais desempenham um papel significativo na formação das tendências e na disseminação da cultura sneaker. Plataformas como Instagram e TikTok têm amplificado a visibilidade de modelos específicos, influenciando as escolhas dos consumidores e ditando o que é considerado "cool" e relevante, ao mesmo tempo em que define o que está saturado, de certa forma.

Outro modelo que tem cada vez mais aparecido nos pés em diferentes países é o Onitsuka Tiger México 66.

Desde a alta na popularidade das viagens ao Japão , a Onitsuka registrou quase ¥ 66 bilhões (R$ 2,28 bilhões) em vendas líquidas no primeiro semestre de 2025, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo seu relatório de resultados mais recente.

A história da criação do modelo se volta ao ano de 1964, quando Tóquio foi escolhida como a sede dos Jogos Olímpicos. Esta foi a primeira ocasião em que atletas competiram calçando tênis Onitsuka Tiger. Para a edição seguinte, realizada no México, a marca apresentou em 1966 o modelo Limber Up Kawa BK, pensado para ser usado nas seletivas e testes preparatórios para os jogos.

Esse foi o primeiro tênis a exibir as quatro linhas que hoje definem a identidade da marca. Anos mais tarde, a fim de tornar o modelo mais comercial, o tênis ganhou o nome que conhecemos hoje.

Assim como a japonesa Asics que surfa a onda dos tênis retrô, a Gola, agora sob a tutela de um grupo asiático, pode aproveitar a boa maré da estética old school.