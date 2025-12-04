O sucessor do Samba nasce em collab da Adidas com marca brasileira

Há algumas temporadas, um modelo de tênis não sai dos pés das pessoas: o adidas Samba. No Brasil há mais de 35 anos, a marca alemã olha para ícones mundiais, mas reforça que sua força local vem da escuta dos consumidores e da construção de parcerias duradouras. Com isso, a adidas Originals anuncia o lançamento de sua colaboração com a Artemisi, marca brasileira de high fashion dirigida pela diretora criativa Mayari Jubini.

A parceria é um marco para ambas as marcas, já que é a primeira colaboração da marca esportiva com uma etiqueta brasileira de high fashion. Já a Artemisi apresenta o seu primeiro tênis. A novidade chega ao mercado brasileiro amanhã, 5, por R$ 1.199,99.

O modelo escolhido para o lançamento foi o clássico Taekwondo, lançado originalmente nos anos 1980 para os praticantes do esporte. Através das décadas, o modelo ganhou colaborações com outras marcas como Stella McCartney e, agora, a Artemisi.

"Quando falamos do Taekwondo, falamos de um tipo de produto que já tem uma conexão muito verdadeira com a moda, que já está presente em passarelas e liderando diversas colaborações com marcas de high fashion. Uma silhueta que traduz o encontro do estilo vintage com a moda contemporânea, tudo isso, claro, a partir das influências esportivas tão presentes na construção de moda da adidas. Assim, a partir da colaboração, reforçamos nossa aposta no produto e de transformar modelos clássicos em itens exclusivos e ainda mais especiais", diz Jessica Silva, Gerente Sênior de Lifestyle na adidas Brasil.

Com assinatura de Jubini, o modelo ganha relevos e efeitos cromados característicos do trabalho da estilista, feitos com uma aplicação de HF Welding (High Frequency Welding), processo usado pela adidas que une materiais sem cola ou costura e utiliza ondas de alta frequência para fundir elementos.

A partir dessa técnica, foram aplicadas formas tridimensionais no cabedal, inspiradas nas peças impressas em 3D da Artemisi.

Para Silva, o modelo é voltado para um público é quem valoriza moda, cultura, arte e inovação. "Pessoas com perfil criativo, que enxergam o sneaker não apenas como calçado, mas como peça de expressão estética e identidade. Ao criar essa colaboração, pensamos muito no público feminino, que já tem uma conexão muito forte com a silhueta e com a Artemisi, mas obviamente acreditamos que o produto é para todos que se sintam conectados com a parceria."

Em entrevista à Casual EXAME, Jessica Silva, Gerente Sênior de Lifestyle na adidas Brasil e Mayari Jubini, designer e diretora-criativa da Artemisi contam sobre o processo de desenvolvimento do tênis, tendências para moda esportiva e as estratégias da Originals para o Brasil.

Como o Brasil se posiciona atualmente no mercado de sneakers para a adidas?

Jessica Silva: Nos últimos anos, e cada vez mais, o Brasil vive um momento de efervescência criativa, com marcas autorais e independentes ganhando relevância internacional. A colaboração com a Artemisi representa a oportunidade de celebrar essa criatividade local, integrando nossa herança global de moda, que nasce a partir do esporte, mas tem uma conexão cada vez mais forte com a cultura e a moda.

Adidas: aposta no modelo Taekwondo, de 1980, com assinatura da brasileira Artemisi (Adidas/Divulgação)

Como foi a escolha da Artemisi para iniciar essa nova “categoria” de parceria no Brasil?

JS: A Artemisi foi escolhida por sua identidade autoral forte e por representar uma linguagem estética de alta moda, experimental, futurista e conceitual. Todos esses elementos conversam com o pioneirismo de adidas Originals: uma marca antenada, fashion e que está sempre olhando para o futuro e antecipando tendências. Somado a isso, essa escolha também responde uma estratégia da adidas de reforçar a conexão com mulheres, já que sabemos que elas estão cada vez mais conectadas e envolvidas com o lifestyle.

Como esse lançamento conversa com a estratégia global da Originals para o Taekwondo e para a linha de lifestyle?

JS: O lançamento reconecta o icônico modelo adidas Taekwondo com os valores de inovação, design e cultura que a Originals defende globalmente. No mundo todo, temos acompanhado o sucesso da silhueta, com um crescimento exponencial nos últimos anos, e entendemos que ela seria a escolha perfeita para ser reinterpretada a partir do olhar da Artemisi: um clássico, que já traz muita identidade de moda por si só e que fala com um consumidor irreverente, inovador e provocativo — algo também muito presente na trajetória da Artemisi.

Essa collab abre caminho para novas parcerias com marcas high fashion brasileiras?

JS: A adidas Originals já teve algumas parcerias com marcas brasileiras, como FARM e PIET, para citar algumas, porque entendemos que o Brasil é um mercado muito criativo, muito rico em expressão de moda e de cultura, o que está totalmente alinhado com o que a adidas Originals acredita. Com a Artemisi, é a primeira vez que estamos trabalhando dentro do cenário do high fashion brasileiro, e já podemos dizer que a parceria é um sucesso, com uma repercussão bastante positiva dos consumidores. Queremos e já temos planos para seguir colaborando com marcas e designers brasileiros nos próximos anos.

Adidas Taekwondo: modelo ganha relevos e efeitos cromados característicos da Artemisi (Adidas/Divulgação)

Essa é a primeira vez que a Artemisi cria um tênis. O que te motivou a entrar nessa categoria agora, e por que com a adidas?

Mayari Jubini: Na verdade, foi a adidas quem procurou a Artemisi para desenvolver a collab. Quando eles procuraram a minha marca, já tinham um interesse claro no conceito e nos pilares que construímos ao longo do tempo: high fashion, futuro e tecnologia. A estética que a Artemisi consolidou, potente, inovadora e reconhecida no mercado, chamou a atenção deles desde o início.

A forma como trabalhamos o futuro, combinando diferentes técnicas, explorando materiais e propondo novas maneiras de criar uma peça, sempre foi algo muito particular da nossa marca. Nossa identidade vem desse domínio de processos variados e da capacidade de apresentar peças em contextos inesperados, isso faz parte do nosso jeito único de pensar e executar moda.

O high fashion também é a base do nosso trabalho: produzimos looks extremamente especiais, como peças com mais de 70 mil cristais aplicados à mão, looks inteiramente em metal que levaram mais de três meses para ficar prontos, produções com milhares de aplicações, peças em resina, motorizadas… realmente alta moda, produtos muito únicos no mercado. Todo esse universo foi determinante para despertar o interesse da Adidas.

Quando nos abordaram, eles já tinham definido que a collab seria um tênis, e foi a partir daí que nasceu o primeiro tênis da Artemisi com a adidas. Perceber que toda essa estética forte, pesquisa de materiais e técnicas que desenvolvemos ao longo do tempo estava tão evidente no produto final foi muito especial.

A adidas buscava exatamente isso: o high fashion brasileiro, a alta moda que representamos de forma tão contundente hoje. E foi por essa história, por esse diferencial e por esse olhar de futuro que eles vieram até nós para construir essa parceria.

O Taekwondo é um modelo clássico da adidas. Como foi o desenvolvimento da peça sem perder a essência da silhueta?

MJ: A silhueta já estava definida quando começamos a conversar sobre a collab, que seria o Taekwondo, um clássico da adidas. A partir disso, nosso desafio foi propor uma nova leitura para esse ícone, quase como apresentar o clássico através de uma ótica tecnológica. Essa frase resume bem o produto: é uma interpretação futurista de algo tradicional.

Trabalhamos com uma técnica completamente nova para nós, todos aqueles efeitos 3D aplicados no tênis foram desenvolvidos com tecnologia de alta frequência, que não utiliza costura nem cola. É um processo muito específico, capaz de criar o relevo tridimensional, o brilho metálico e, ao mesmo tempo, garantir que tudo isso seja funcional e aplicável em um tênis.

Nos aprofundamos bastante nessa técnica para entender como ela se comportaria sobre a silhueta clássica do Taekwondo e foi desse estudo que surgiu o resultado final.

Depois dessa primeira experiência em sneakers, você vê a Artemisi expandindo para acessórios ou outras áreas de produto?

MJ: Com certeza. Algo muito presente no meu trabalho é a vontade de explorar novidades e possibilidades, sou uma pessoa curiosa e estudiosa — pesquiso profundamente as técnicas que apresento na Artemisi e estou sempre buscando inovação, novas formas de construir e de apresentar um produto. Isso é muito evidente nas minhas criações: trabalho tanto com técnicas tecnológicas quanto artesanais, estudo materiais, testo os processos e gosto de experimentar.

Esse movimento naturalmente se estende para outras áreas além da roupa. Tenho muito interesse em desenvolver acessórios e explorar diferentes categorias, porque isso faz parte da minha maneira de ver o mundo e de criar, sempre trazendo algo novo, colocando o produto em outro lugar, propondo novas leituras.

E nos meus desfiles isso já acontece: eu crio tudo. Desenho chapéus, sapatos, botas… quando penso num look, penso nele inteiro, dos pés à cabeça. Claro, minha grande paixão é criar roupas, mas desenvolver peças em outras áreas também me move muito. Criar, independentemente do formato, é algo que realmente amo.