Os melhores novos hotéis do mundo, de acordo com o Guia Michelin

O Guia Michelin divulgou os cinco hotéis indicados ao prêmio de Melhor Abertura do Ano de 2026. A lista reúne propriedades na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, selecionadas por inspetores do guia entre os lançamentos mais comentados do setor hoteleiro nos últimos meses. O vencedor será conhecido no dia 18 de setembro, junto com o anúncio das novas distinções da categoria Key, usada pela Michelin para classificar hospedagens.

Entre os indicados está o Airelles Palladio Venice, instalado na ilha de Giudecca, em Veneza. O hotel reabriu em 2026 depois da restauração de edifícios que datam de 1561 e oferece vista para a Praça de São Marco. Também representa a Ásia o Capella Kyoto, projetado pelo arquiteto Kengo Kuma, erguido próximo ao teatro Kaburenjo, no Japão.

Capella Kyoto: entrada do hotel japonês, projetado pelo arquiteto Kengo Kuma (Divulgação)

Um castelo em miniatura

Villa Pétrusse: salão do hotel em Luxemburgo, restaurado com decoração inspirada no século 19 (Divulgação)

A entrada de Luxemburgo na lista é o Villa Pétrusse, na capital do país. O edifício foi projetado originalmente pelo arquiteto Pierre Kemp em 1880 e teve seus interiores restaurados pelo arquiteto de interiores Tristan Auer para reproduzir a decoração da época. A propriedade soma 22 quartos e suítes, distribuídos entre a casa principal e o antigo estábulo, além de uma adega histórica onde os hóspedes participam de degustações guiadas por sommelier. Um dos restaurantes do hotel, o Le Lys, já recebeu uma estrela Michelin.

Em Londres, o indicado é o Chancery Rosewood, instalado no endereço 24-31 Grosvenor Square, antiga sede da embaixada americana no Reino Unido até a mudança da representação para Nine Elms, em 2018. O prédio, tombado como Grade II, foi restaurado pelo arquiteto britânico David Chipperfield e funciona como propriedade all-suite, sem quartos convencionais.

Chancery Rosewood: fachada do hotel londrino, instalado no prédio que abrigou a embaixada americana até 2018 (Divulgação)

O único representante americano

One&Only Moonlight Basin: suíte com vista para as montanhas de Big Sky, em Montana, único representante americano entre os finalistas (Divulgação)

Dos cinco finalistas, apenas um fica nos Estados Unidos. O One&Only Moonlight Basin, em Big Sky, Montana, é o primeiro resort de montanha da rede One&Only e concentra arquitetura assinada pelo escritório Olson Kundig, do noroeste americano. A propriedade tem acesso direto ao sistema de teleféricos da Big Sky Mountain por meio de uma gôndola privativa e reúne um programa amplo de spa e bem-estar, pensado para funcionar como destino ao longo de todo o ano, não apenas na temporada de neve.

Big Sky é conhecida por seu terreno mais selvagem se comparada a destinos de esqui tradicionais dos Estados Unidos, como Aspen ou Jackson Hole. A chegada do One&Only à região é apontada pelo guia como um dos fatores que elevaram o padrão de hospedagem de luxo na área, historicamente associada a um perfil mais rústico.

Como funciona a seleção

O prêmio de Melhor Abertura do Ano integra o conjunto de reconhecimentos que a Michelin passou a conceder também para hospedagens, ampliando um sistema de avaliação que por décadas ficou restrito à gastronomia. A escolha dos cinco finalistas leva em conta critérios como projeto arquitetônico, qualidade do serviço e a experiência oferecida nos primeiros meses de operação de cada propriedade.

Com a divulgação da lista, a Michelin antecipa parte do anúncio que será feito no fim de semana, quando também revela as classificações por chaves, sistema equivalente às estrelas usadas para restaurantes. As cinco propriedades já fazem parte da seleção do guia e podem ser reservadas diretamente pela plataforma da Michelin, que também publica avaliações de hóspedes verificados para cada endereço.