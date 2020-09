Fazenda Churrascada, “Disney do Churrasco”, vira embaixada do agronegócio

O Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, chancelou a Fazenda Churrascada, empreendimento recém-inaugurado no Morumbi (ocupa um histórico imóvel tombado), como a mais nova embaixada do agronegócio do estado.

Faz parte de uma ação do InvesteSP e envolve um projeto inovador para o local, incluindo conteúdos sobre a cadeia produtiva da carne, de integração com outras culturas exponentes do Estado e relacionamento com players do setor.

Fruto da Sounds Food, empresa responsável por A&B dentro da holding UMAUMA (das agências Haute e Fishfire), o local é um espaço gastronômico 100% dedicado à carne e ao churrasco. Conta com uma parrilla, fogo de chão e até um pitch (para churrasco tipicamente americano), varal de carnes e outras experiências.

O imóvel de 8 mil metros quadrados “transporta” o público para uma verdadeira fazenda dentro de São Paulo. Convida os visitantes a vivenciarem uma experiência rústica e gastronômica em torno da carne num local amplo e arborizado. Com portas abertas desde 7 de agosto, dispõe de 200 lugares, disponíveis na agradável área verde. Aos interessados, só com reservas antecipadas.