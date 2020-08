Revolução do Churrasco: Drible o alto preço da picanha com essas dicas

View this post on Instagram

O 17° episódio de Revolução do Churrasco traz dicas para ajudar na hora da compra, principalmente com a alta dos preços durante a pandemia. A pedido da jornalista @patymoraesnobre, criadora e apresentadora da série, o especialista em carnes Milton Verdi, da @steakstore_ribeirao, indica Cowboy steak (do miolo do acém), shoulder (ombro, em português) e o Tomahawk, todas de animais Angus, da @vpj_alimentos. Ainda tem vinhos selecionados pela @grandcruvinhos para harmonizar com o churrasco do brinde à sobremesa. E, aí, curtiu? Então deixe seu comentário em nossas redes sociais e até semana que vem. #casualexame