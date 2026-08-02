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Petrobras eleva preço do querosene de aviação em 1,9% nas refinarias

O reajuste, equivalente a um acréscimo de R$ 0,09 por litro em relação ao valor praticado no mês anterior, entrou em vigor neste sábado, 1°

Preço do QAV: a Petrobras elevou em 1,9% o preço do querosene de aviação (QAV) vendido em suas refinarias (Agência Petrobras/Divulgação)

Preço do QAV: a Petrobras elevou em 1,9% o preço do querosene de aviação (QAV) vendido em suas refinarias (Agência Petrobras/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 15h52.

A Petrobras elevou em 1,9% o preço do querosene de aviação (QAV) vendido em suas refinarias. O reajuste, equivalente a um acréscimo de R$ 0,09 por litro em relação ao valor praticado no mês anterior, entrou em vigor neste sábado, 1°.

A estatal revisa mensalmente os preços do combustível de aviação. Em julho, havia promovido uma redução de 14,4%, o que representou um corte de R$ 0,81 por litro.

Antes disso, em junho, o preço do QAV já tinha sido reduzido em 14,2%. Assim como ocorreu naquele mês, a companhia permitiu que seus clientes parcelassem as compras do combustível.

Já em abril, em meio ao agravamento da guerra no Oriente Médio, a Petrobras elevou o preço do QAV em 54,63% e também autorizou o parcelamento para os clientes.

O que disse a Petrobras

Em nota, a Petrobras destacou que comercializa o querosene de aviação produzido em suas refinarias ou importado exclusivamente para as distribuidoras.

Segundo a empresa, essas distribuidoras são responsáveis pelo transporte, pela venda do combustível às companhias aéreas e aos demais consumidores finais nos aeroportos, além da operação das instalações aeroportuárias e dos serviços de abastecimento.

"A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado exclusivamente para as distribuidoras, que são responsáveis pelo transporte e pela comercialização do produto para as empresas de transporte aéreo e demais consumidores finais nos aeroportos, bem como pelas instalações aeroportuárias e pelos serviços de abastecimento", disse em nota.

"O mercado brasileiro é aberto à livre concorrência, não havendo restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras de QAV", acrescentou a estatal.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasCombustíveis

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